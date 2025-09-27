Liverpoolu18u21Farkas ErikPécsi ÁrminKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Micsoda idők: egy nap négy magyar is kezd Liverpoolban

Szombat kora délután a Liverpool U18-as csapatában Farkas Erik, míg az U21-eseknél Pécsi Ármin játszott. Farkas győztes csapat tagja volt, és a szakértők szerint a 16 éves középpályás stabilizálta a helyét az idősebbek között, mindeközben Pécsi Ármin hiába mutatott be három védést, csapata ismét kikapott. A felnőtteknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a Liverpool kezdőjében van.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 16:24
Pécsi Ármin meghatározó tagja lett a Liverpool U21-es csapatának
Pécsi Ármin meghatározó tagja lett a Liverpool U21-es csapatának Forrás: X/Liverpool FC
Szombaton nemcsak a Liverpool felnőttcsapata, hanem az U18-as és U21-es együttese is pályára lépett. Arne Slot vezetőedző a Crystal Palace elleni bajnokira (16 óra, tv: Match4) Szoboszlai Dominik és Kerkezt Milos személyében két magyart is a kezdőbe nevezett. Ugyanakkor szombaton további két magyar futballista is kezdőként kapott lehetőséget a Mersey-parti együtteseknél. Az U18-ban Farkas Erik játszott, míg az U21-esek kapuját Pécsi Ármin védte. 

Farkas Erik a Liverpool U18-as csapatában játszott szombaton
Farkas Erik a Liverpool U18-as csapatában játszott szombaton  Fotó: instagram.com/lfc.academy

Liverpool: Farkas Erik szintet lépett, győztes csapat tagja volt

Egy hete Farkas Erik még az U17-esek között lőtt hatalmas szabadrúgásgólt. Az angol utánpótlás-válogatott középpályás az Aston Villa ellen szerzett szépségdíjas gólt, Farkas most viszont már egy korcsoporttal feljebb kapott lehetőséget, ráadásul kezdőként. A 16 éves tehetség számára nem volt ismeretlen, hogy idősebbek ellen kell pályára lépni, korábban már az U21-es csapatban is játszott.

A Liverpool U18-as csapata a második félidőben darálta be a Leedset idegenben, a Vörösök 3-0-ra nyertek. A korosztályos együttesnek nagyon kellett a győzelem, miután egy hete a Blackburn 8-3-as verést mért a Liverpoolra. 

A Sofascore adatai szerint Farkas a 64. percben, egygólos hazai előnynél jött le a pályáról. 

Az X-en a Liverpool utánpótlására szakosodott angol újságíró, Lewis Bower szerint jelzésértékű, hogy szombaton Farkas Erik ismét az U18-as csapatban játszott, minden bizonnyal Farkas így a következő hetekben is az idősebbek között futballozhat, ami nagy lépés a karrierjében. 

Farkas Erik édesapjával a napokban az Origo Sport készített interjút, ezt ide kattintva olvashatja el.

Pécsi Ármin három gólt kapott

A Liverpool U21-es csapatában ismét kezdett Pécsi Ármin kapus, aki a nyáron igazolt Angliába. Pécsiék azonban 3-2-re kikaptak a listavezető Ipswich otthonában. A hazaiak már 2-0-ra is vezettek, innen még felálltak a vendégek – a 69. percben egy öngóllal egyenlítettek –, de a 84. percben a 18 éves Corbin Mthunzi megnyerte a meccset az Ipswichnek. A Liverpool öt bajnoki meccsből négyszer is kikapott, a csapat gólkülönbsége 9:13.

A Premier League szöveges közvetítése szerint Pécsi a meccsen három fontos védést is bemutatott, kettőt az első félidőben, egyet a másodikban.

