Parádéztak a magyar fiatalok a BL-játéknapokon, ketten is gólt lőttek + videó

Fenyő Noah gólt szerzett az Eintracht Frankfurt színeiben a Galatasaray ellen, igaz, nem a Bajnokok Ligája, hanem az ifi BL főtábláján. A német csapat mindkét fronton kiütötte a törököket. Miközben Szoboszlai Dominik sorsdöntő gólpasszal villant a héten a Bajnokok Ligájában, a Liverpool U17-es csapatának nyolcasa, Farkas Erik szabadrúgásgólt lőtt, s máris Szoboszlaihoz hasonlítják.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 6:48
Fenyő Noah bekerült az Eintracht Frankfurt BL-keretébe, az első játéknapon az ifi BL-ben szerzett gólt a Galatasaray kiütésekor (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP/Arne Dedert)
Véget ért a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulója. Magyar részről Szoboszlai Dominik volt a sztár, aki győztes gólpasszt adott a Liverpool–Atlético Madrid meccsen. Kerkez Milos is pályára lépett azon a meccsen, míg Sallai Roland a Galatasaray színeiben tért vissza a BL-be, ám csapata súlyos vereséget szenvedett az Eintracht Frankfurt otthonában. Utóbbi meccs akár magyar rangadó is lehetett volna, hiszen a Frankfurt BL-keretében Fenyő Noah is szerepel, ám az első játéknapon a tizenkilenc éves magyar labdarúgó a két klub ifi BL-meccsén játszott. És nemcsak játszott, hanem Fenyő Noah szerezte meg az első gólt.

A Frankfurt végül 4-0-ra nyert a fiatalok között a Galatasaray ellen, azaz a törökök két nagy pofont is kaptak Németországban.

Szoboszlai utódja? Farkas Erik mezszáma és szabadrúgása is stimmel

A Liverpool színeiben az egyelőre angol utánpótlás-válogatott Farkas Erik az U17-es csapatban szerepel. Ő nem nemzetközi meccsen villant meg, hanem az angol utánpótlás-bajnokságban, az Aston Villa 9-1-es kiütése során.

Minthogy Farkas nyolcas számú Liverpool-mezben szabadrúgásgólt lőtt, adta magát a párhuzam Szoboszlaival.

