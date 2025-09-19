Parádéztak a magyar fiatalok a BL-játéknapokon, ketten is gólt lőttek + videó

Véget ért a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulója. Magyar részről Szoboszlai Dominik volt a sztár, aki győztes gólpasszt adott a Liverpool–Atlético Madrid meccsen. Kerkez Milos is pályára lépett azon a meccsen, míg Sallai Roland a Galatasaray színeiben tért vissza a BL-be, ám csapata súlyos vereséget szenvedett az Eintracht Frankfurt otthonában. Utóbbi meccs akár magyar rangadó is lehetett volna, hiszen a Frankfurt BL-keretében Fenyő Noah is szerepel, ám az első játéknapon a tizenkilenc éves magyar labdarúgó a két klub ifi BL-meccsén játszott. És nemcsak játszott, hanem Fenyő Noah szerezte meg az első gólt.

E. Frankfurt U19 1-0 Galatasaray U19

35' Noah Fenyő

UEFA Youth League pic.twitter.com/JQ92OjO2PK — Hamit Analysis 🇩🇰🇸🇪🇫🇮 (@GalaScout1ng) September 18, 2025

A Frankfurt végül 4-0-ra nyert a fiatalok között a Galatasaray ellen, azaz a törökök két nagy pofont is kaptak Németországban.

Szoboszlai utódja? Farkas Erik mezszáma és szabadrúgása is stimmel

A Liverpool színeiben az egyelőre angol utánpótlás-válogatott Farkas Erik az U17-es csapatban szerepel. Ő nem nemzetközi meccsen villant meg, hanem az angol utánpótlás-bajnokságban, az Aston Villa 9-1-es kiütése során.

Minthogy Farkas nyolcas számú Liverpool-mezben szabadrúgásgólt lőtt, adta magát a párhuzam Szoboszlaival.