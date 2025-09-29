„Találtak egy idiótát” – így került Woltemade a Bayern München helyett Angliába

A 23 éves, 198 centi magas Nick Woltemade a 2024/25-ös szezonban a Stuttgart csapatában 33 meccsen 17 gólt és három gólpasszt jegyzett. Négyszer már a német válogatottban is bemutatkozott, de itt még nem szerzett gólt. A csatárt a nyáron a Bayern München is leigazolta volna, de a Stuttgart vérszemet kapott, nem volt szívbajos, amikor az eladási árát meghatározta. Így a bajorok visszaléptek, ellenben a Newcastle United kifizette a kért 75 millió eurót a Stuttgartnak. Ami kétségkívül túlzott összeg volt a játékosért, a mértékadó Transfermark 30 millió euróra teszi a piaci értékét.

Nick Woltemade a Newcastle Unitednak sok pénzt megért, a Bayern Münchennek nem. Fotó: AFP

Nick Woltemade a Newcastle színeiben eddig öt meccsen kétszer talált be, másodszor vasárnap hazai pályán az Arsenal ellen fejessel vezetést szerzett a csapatának, amely azonban végül 2-1-re kikapott.

A Bayern elfogadhatatlannak találta az ajánlatot, Woltemade a bajrok szerint nem ér ennyit

A német futball legendája, a Bayern München felügyelőbizottsági tagja, Karl-Heinz Rummenigge most sarkos véleményt mondott Woltemade eladásáról.

– Hogy őszinte legyek, amikor a Nick Woltemadéról szóló sztorik napvilágot láttak és beérkeztek hozzánk a Stuttgart követelései, én, valamint Uli Hoeness, Herbert Hainer, Jan-Christian Dreesen és Max Eberl is egyetértettünk abban, hogy olyan összegeknél tartunk, amik már elfogadhatatlanok. Nem szabad minden egyes követelésnek eleget tenni, csak azért, hogy azzal boldoggá tegyünk valakit, főleg nem a Stuttgart pénzügyeseit. Csak gratulálni tudok a stuttgarti vezetőknek, hogy találtak egy – és itt most idézőjelet használok –, idiótát, aki ennyi pénzt fizetett Woltemadéért, hiszen mi egészen biztosan nem tettünk volna így – idézi Rummenigge szavait többek között a Bayernszektor.hu is.

A játékosként kétszeres vb-ezüstérmes (1982, 1986), Európa-bajnok (1980), 95 válogatottbeli fellépésén 45 gólt szerzett korábbi klasszis a probléma gyökerére is rámutatott:

– Megoldást kell találnunk az emelkedő fizetésekre és átigazolási díjakra. Minden évben egyre nagyobb összegek repkednek. Ha így megy tovább, nem tudunk értelmesen tovább dolgozni. Angliában milliárdosok, illetve konkrét államok birtokolják a klubokat, mint Szaúd-Arábia és Katar. De a Paris Saint-Germainnel is ugyanez a helyzet. Velük kell játszanunk és lépést tartanunk a Bajnokok Ligájában, miközben mindenki azt várja el tőlünk, hogy nyerjük meg a sorozatot…