Klopp búcsúajándéka lett volna Szoboszlai? Erről Slotnak is megvan a véleménye

Szoboszlai Dominik remek idényt fut a Liverpoolnál, és mindez már Angliában is téma. Egy friss liverpooli cikk azzal foglalkozik, hogy Jürgen Klopp mekkora részt vett ki a sikerből, amit most Arne Slot arat le Szoboszlai kapcsán. A szerző emellett a 25 éves magyar játékossal kapcsolatos sztereotípiákat is megcáfolta.

2025. 11. 08. 6:25
Szoboszlai Dominik és Jürgen Klopp megbeszélése a Liverpoolnál
Szoboszlai Dominik és Jürgen Klopp egy idényt dolgozott közösen a Liverpoolnál (Fotó: AFP/Paul Ellis)
Hamarosan tényleg elfogynak a jelzők Szoboszlai Dominik idei teljesítményére. A 25 éves középpályás a Liverpool húzóembere, sokan már Steven Gerrardhoz hasonlítják, és a csapat leendő csapatkapitányát látják benne. Pénteken a Manchester City–Liverpool Premier League-rangadó előtti sajtótájékoztatón Szoboszlai edzője, Arne Slot is külön kitért a magyar játékos elképesztő munkabírására. Jól látszik, hogy a felhajtás nem csupán Magyarországon óriási Szoboszlai körül, Angliában a vezető sportlapok címlapja is tele van vele, ezúttal pedig a liverpooli This is Anfield írt róla egy hosszú cikket.

Szoboszlai Dominik Jürgen Klopp edzősködése alatt is sokat tanult Liverpoolban
Szoboszlai Dominik Jürgen Klopp edzősködése alatt is sokat tanult Liverpoolban (Fotó: firo Sportphoto/Ralf Ibing)

Jürgen Klopp gyorsan megtalálta Szoboszlai helyét a csapatban

Érdemes visszamennünk kicsit az időben, egészen 2023 tavaszáig. Akkor Jürgen Klopp már a nyolcadik idényét töltötte a Liverpool kispadján. A Vörösök hatalmas harcban voltak, hogy az első négybe odaérjenek, végül csak az ötödik hely lett meg, ami Európa-liga-indulást ért. A csapat drasztikus visszaesésének – egy évvel korábban még a Real Madrid ellen játszott Bajnokok Ligája-döntőt , míg a bajnokságban 92 ponttal a második lett – egyik okát a kiöregedő középpályán látták. Jordan Henderson és Fabinho ekkor már a harmincas éveiben járt, és ebbe a csoportba tartozott James Milner is – noha ő még napjainkban, 39 évesen is egy PL-csapatnál, a Brighton színeiben focizik. S persze ott volt Naby Keita is, aki ma már kölcsönben a Fradit erősíti. Ráfért a vérfrissítés a Liverpoolra.

Jürgen Klopp és sportigazgatója – közeli barátja – Jörg Schmadtke Szoboszlai Dominik mellett Ryan Gravenberchet, Alexis Mac Allsitert és Vataru Endót hozta el összesen majdnem 200 millió euróért. A cikk leszögezi, Szoboszlai nagy rejtély volt, amikor megérkezett. Korábban a Salzburgban és az RB Leipzigben is támadó posztokon játszott, ez viszont a Mersey partján megváltozott.

– Klopp és stáb azonban egyértelműen látta Szoboszlaiban azokat a tulajdonságokat, amelyek alkalmasak lennének mélyebb posztokon való játékra, bár talán nem annyira, mint idén jobbhátvédként – írja a szerző,

majd kiemeli a második Liverpoolban szerzett gólját. Szoboszlai még 2023 szeptemberében bombagólt lőtt a Leicester City ellen a Ligakupában, ezután Angliában is felfigyeltek kiemelkedő rúgótechnikájára.

Ilyen egy tökéletes búcsúajándék?

Mint ismert, Szoboszlai nagyon sokáig élvezte Klopp bizalmát, novemberig egyetlen Premier League-meccsén sem cserélte le – ez a mostani idényben is így van Arne Slot irányítása alatt –, azonban a 2024-es év elején két sérülés miatt kikerült a kezdőből, a győztes Ligakupa-döntőről is lemaradt, míg az idény végéig a helyét igazán nem is tudta visszaszerezni a kezdőben. Ennek ellenére Klopp egy kész csapatot hagyott a hollandnak, s a szerző búcsúajándékként hivatkozik Szoboszlaira: – Klopp liverpooli munkásága 2024 tavaszán véget ért, de talán a legnagyobb búcsúajándéka, amit Arne Slotnak adott, csak most kezdett el igazán kivirágozni – írta.

Szoboszlai Dominikban minden megvan, amit Jürgen Klopp szeretett volna látni a pályán
Szoboszlai Dominikban minden megvan, amit Jürgen Klopp szeretett volna látni a pályán (Fotó: MI News/NurPhoto/AFP)

Az írás kiemeli az előző, bajnoki címmel záródó idényben Szoboszlai szerepét, aki Curtis Jonesszal eleinte megküzdött a kezdőben, de ezt a csatát megnyerte, majd Mohamed Szalah történelmi évadjában is óriási szerepet vállalt. Az egyiptomi 34 gólt és 23 gólpasszt jegyzett, ilyen eredményes egy játékos sem volt Európában ezen kiírásban, Szoboszlai mögé kerülései, védelmi munkája pedig csak segített Szalah-nak.

– Vitathatatlan, hogy Szoboszlai munkája labda nélkül volt a legfontosabb, amikor nem volt a pályán, akkor ennek hiánya nagyon szembetűnő volt  – folytatta a szerző, majd a Szoboszlai kinézetével kapcsolatos sztereotípiákat (fejpánt és hosszú haj egy kreatív, esztétikus játékos látszatát kelti) elhessegette –

Az előző évben az FBRef statisztikai oldal szerint a játékosok mindössze hét százaléka szerelt többször, mint ő, az öt százalékának volt több szerelése, míg labdaszerzésekben a felső négy százalékba tartozott.

Mindez pedig nagyban hasonlít a Klopp-féle futballhoz: erő, robbanékonyság és harciasság. S az sem mellékes, ha ezt valaki hétről hétre tudja hozni. Szoboszlai Dominik legutóbb sérülés miatt 2024 februárjában hagyott ki mérkőzést, mindez már 21 hónapja volt. Vasárnap a Manchester City ellen kezdhet, jelen esetben a feltételes mód nyugodtan elhanyagolható.

