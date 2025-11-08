Klopp búcsúajándéka lett volna Szoboszlai? Erről Slotnak is megvan a véleménye

Hamarosan tényleg elfogynak a jelzők Szoboszlai Dominik idei teljesítményére. A 25 éves középpályás a Liverpool húzóembere, sokan már Steven Gerrardhoz hasonlítják, és a csapat leendő csapatkapitányát látják benne. Pénteken a Manchester City–Liverpool Premier League-rangadó előtti sajtótájékoztatón Szoboszlai edzője, Arne Slot is külön kitért a magyar játékos elképesztő munkabírására. Jól látszik, hogy a felhajtás nem csupán Magyarországon óriási Szoboszlai körül, Angliában a vezető sportlapok címlapja is tele van vele, ezúttal pedig a liverpooli This is Anfield írt róla egy hosszú cikket.

Szoboszlai Dominik Jürgen Klopp edzősködése alatt is sokat tanult Liverpoolban (Fotó: firo Sportphoto/Ralf Ibing)

Jürgen Klopp gyorsan megtalálta Szoboszlai helyét a csapatban

Érdemes visszamennünk kicsit az időben, egészen 2023 tavaszáig. Akkor Jürgen Klopp már a nyolcadik idényét töltötte a Liverpool kispadján. A Vörösök hatalmas harcban voltak, hogy az első négybe odaérjenek, végül csak az ötödik hely lett meg, ami Európa-liga-indulást ért. A csapat drasztikus visszaesésének – egy évvel korábban még a Real Madrid ellen játszott Bajnokok Ligája-döntőt , míg a bajnokságban 92 ponttal a második lett – egyik okát a kiöregedő középpályán látták. Jordan Henderson és Fabinho ekkor már a harmincas éveiben járt, és ebbe a csoportba tartozott James Milner is – noha ő még napjainkban, 39 évesen is egy PL-csapatnál, a Brighton színeiben focizik. S persze ott volt Naby Keita is, aki ma már kölcsönben a Fradit erősíti. Ráfért a vérfrissítés a Liverpoolra.

Jürgen Klopp és sportigazgatója – közeli barátja – Jörg Schmadtke Szoboszlai Dominik mellett Ryan Gravenberchet, Alexis Mac Allsitert és Vataru Endót hozta el összesen majdnem 200 millió euróért. A cikk leszögezi, Szoboszlai nagy rejtély volt, amikor megérkezett. Korábban a Salzburgban és az RB Leipzigben is támadó posztokon játszott, ez viszont a Mersey partján megváltozott.

– Klopp és stáb azonban egyértelműen látta Szoboszlaiban azokat a tulajdonságokat, amelyek alkalmasak lennének mélyebb posztokon való játékra, bár talán nem annyira, mint idén jobbhátvédként – írja a szerző,

majd kiemeli a második Liverpoolban szerzett gólját. Szoboszlai még 2023 szeptemberében bombagólt lőtt a Leicester City ellen a Ligakupában, ezután Angliában is felfigyeltek kiemelkedő rúgótechnikájára.