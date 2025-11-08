Grammykendrick lamarÉv Albuménekesrapper

Grammy-díj 2026 jelöltek: Kendrick Lamar vezet kilenc jelöléssel

Lady Gaga és Bad Bunny is a legnagyobb esélyesek között. A hip-hop és a popzene kiemelkedő képviselői állnak a 68. Grammy-díjátadó középpontjában, melyet 2026. február 1-jén rendeznek Los Angelesben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 11:53
Kendrick Lamar, a kortárs amerikai hip-hop megkerülhetetlen alakja, ismét beírta magát a zenei történelemkönyvekbe. Az énekes-rapper vezeti a 2026-os Grammy-jelöltek mezőnyét, kilenc kategóriában esélyes a díjra. Az elismerések közül a legfontosabbak, az év albuma (GNX), az év felvétele (luther című, SZA-val közös alkotás) és az év dala (luther) kategóriákban is ringbe száll.

Grammy
Kendrick Lamar vezeti a 2026-os Grammy-jelöltek mezőnyét (Forrás: Wikipédia)

Lamar sikerét mi sem bizonyítja jobban mint, hogy a mostani a sorban az ötödik stúdióalbuma, amelyet az év albuma kategóriában jelöltek – ez egyedülálló teljesítmény.

A jelölési listán közvetlenül Lamar mögött, hét jelöléssel megtaláljuk az elmúlt években is rendkívül sikeres Lady Gagát. Az év albuma kategóriában a Mayhem című lemezével szerepel, míg az év felvétele és az év dala kategóriában az Abracadabra című slágerrel versenyez. Ezzel a popikon először kapott jelölést mindhárom fő kategóriában egyszerre.

A hét jelölést rajta kívül Jack Antonoff producer és Cirkut kanadai dalszerző/producer is bezsebelt.

A nagy négyesnek becézett főkategóriákban további figyelemre méltó nevek tűntek fel. Bad Bunny ismét megmutatta globális vonzerejét, mivel a zenetörténetben mindössze másodszor jelöltek tisztán spanyol nyelvű albumot, a Debí Tirar Más Fotost az év albuma díjra. Bad Bunny egyébként összesen hat jelölést kapott.

Szintén hat kategóriában esélyes a díjra a feltörekvő Sabrina Carpenter (Man’s Best Friend című albuma az év albuma kategóriában), aki a popzene új nemzedékét képviseli. Mellettük a friss hangok közül Leon Thomas is hat jelöléssel büszkélkedhet.

Az év legjobb új előadója kategóriában döntő többségben női előadók szerepelnek, mint Olivia Dean, Katseye, The Marías és Addison Rae, jelezve a zeneipari változásokat.

Nagy meglepetések a Grammy-díj jelöltjei között

Érdekes színfoltot jelent a koreai pop és az animáció világának összeolvadása: a KPop Demon Hunters című film fiktív lánycsapatának, a Huntr/x-nek a dala is jelölést kapott, amely az első ilyen jellegű elismerés.

A rock kategóriákban az angol énekes, Yungblud három jelöléssel hívta fel magára a figyelmet. A Grammy az idei évben két új kategóriát is bevezetett (legjobb albumborító, legjobb hagyományos country album), amivel a műfaji sokszínűség és a vizuális kultúra iránti elkötelezettségüket hangsúlyozzák.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

