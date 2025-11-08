Grammy-díj 2026 jelöltek: Kendrick Lamar vezet kilenc jelöléssel

Kendrick Lamar, a kortárs amerikai hip-hop megkerülhetetlen alakja, ismét beírta magát a zenei történelemkönyvekbe. Az énekes-rapper vezeti a 2026-os Grammy-jelöltek mezőnyét, kilenc kategóriában esélyes a díjra. Az elismerések közül a legfontosabbak, az év albuma (GNX), az év felvétele (luther című, SZA-val közös alkotás) és az év dala (luther) kategóriákban is ringbe száll.

Kendrick Lamar vezeti a 2026-os Grammy-jelöltek mezőnyét (Forrás: Wikipédia)

Lamar sikerét mi sem bizonyítja jobban mint, hogy a mostani a sorban az ötödik stúdióalbuma, amelyet az év albuma kategóriában jelöltek – ez egyedülálló teljesítmény.

A jelölési listán közvetlenül Lamar mögött, hét jelöléssel megtaláljuk az elmúlt években is rendkívül sikeres Lady Gagát. Az év albuma kategóriában a Mayhem című lemezével szerepel, míg az év felvétele és az év dala kategóriában az Abracadabra című slágerrel versenyez. Ezzel a popikon először kapott jelölést mindhárom fő kategóriában egyszerre.

A hét jelölést rajta kívül Jack Antonoff producer és Cirkut kanadai dalszerző/producer is bezsebelt.

A nagy négyesnek becézett főkategóriákban további figyelemre méltó nevek tűntek fel. Bad Bunny ismét megmutatta globális vonzerejét, mivel a zenetörténetben mindössze másodszor jelöltek tisztán spanyol nyelvű albumot, a Debí Tirar Más Fotost az év albuma díjra. Bad Bunny egyébként összesen hat jelölést kapott.

Szintén hat kategóriában esélyes a díjra a feltörekvő Sabrina Carpenter (Man’s Best Friend című albuma az év albuma kategóriában), aki a popzene új nemzedékét képviseli. Mellettük a friss hangok közül Leon Thomas is hat jelöléssel büszkélkedhet.

Az év legjobb új előadója kategóriában döntő többségben női előadók szerepelnek, mint Olivia Dean, Katseye, The Marías és Addison Rae, jelezve a zeneipari változásokat.

Nagy meglepetések a Grammy-díj jelöltjei között