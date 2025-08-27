Szürreális élmény a Netflix világméretű sikereket elérő animációja, a K-pop démonvadászok

Rendkívüli

Mit tehetünk, ha gyermekünk egyik napról a másikra olyan K-pop dalokat kezd el hallgatni a YouTube-on, amelyek klipjében animált énekes lányok és fiúk gyepálják egymást extrém fegyverekkel? A karakterek ugyan igényesen megrajzoltak, de ez a világ ugyancsak messze áll csemeténk eddigi zenei ízlésétől. Ugyan mi történhetett? Behálózták a K-pop démonvadászok?

2025. 08. 27. 5:42
Rumi, Mira és Zoey
A KPop Demon Hunters (magyarul K-pop démonvadászok) vezeti a Netflixen megnézhető animációs filmek toplistáját. Egyes sajtóorgánumok már egyenesen az év animációs sikerének nevezik, pedig azért az idei év elég erős volt ebből a szempontból már eddig is – és hol van még a vége?

K-pop démonvadászok
A K-pop démonvadászok két rivális bandája

Az alkotás alaptörténete szerint a K-pop szupersztárok, Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) és Zoey (Ji-young Yoo) amikor éppen nem stadionokat töltenek meg a zenéjükre éhes tömegekkel, akkor titokban démonvadászként dolgoznak azon, hogy megvédjék rajongóikat a természetfeletti veszélyektől. Azonban a démonokat se ejtették a fejükre, kieszelik (élükön Jinuval), hogy elcsábítják a csajok rajongóit egy ellenállhatatlannak szánt rivális fiúbanda segítségével, ami álruhába bújt démonokból áll. Miközben a csilivili ruhákban is játszi könnyedséggel, szinte táncolva démonokat zenére gyilkolászó lányoknak szembe kell nézniük életük eddigi legnagyobb fenyegetésével, még a saját érzékeny lelküknek démonaival is meg kell küzdeniük. Mit mondhatnánk erre? Ilyen ez a popszakma.

A K-pop démonvadászok igyekszik széles körben eladhatóvá tenni a koreai zenei stílust

Érdekes jelenség, ahogy a koreaiak exportcikkeikkel bevesznek egy-egy piacot – a Samsung és az LG sikere már régóta töretlen –, de a koreai szépségápolási rutin is jó példa erre. A nem kifejezett márkákkal, hanem egy megoldáskulccsal operáló módszer a koreai nők arcbőrének porcelán szépségét ígéri használóinak. A kampány ugyancsak sikeresnek mondható: ma már hazánkban is hatalmas piaca van a koreai szépségápolási termékeknek, és úgy tűnik, a K-pop esetében egy kicsit más úton, de hasonló eredményt szeretnének elérni. 

Bár van ennek a zenei stílusnak egy rajongótábora, sőt pár évvel ezelőtt a Gangnam Style-nak sikerült is az egész világot meghódítania, de ez csak egyszeri eset volt, és a K-pop zenekarok azóta se érték el azt a világméretű ismertséget és sikert, ami Psynek sikerült. 

Azonban úgy tűnik, a koreaiakat nem olyan fából faragták, hogy könnyen feladnák. Végül is nem rossz ötlet, hogy a régi rajongótábort kiszolgálva létrehozzanak egy olyan animációs filmet, ami további, fiatalabb korosztályt tudna bevonni a K-pop bandák hatása alá. A Sony Pictures Animation megalkotta, a Netflix pedig felfuttatja a KPop Demon Hunterst. Az alkotó Sony Pictures Animation YouTube-csatornáján a filmhez kapcsolódó dalokat bemutató klipek nézettsége csak úgy repeszt. Van olyan közöttük, ami a cikk írásakor már a 240 milliós nézettségnél járt, mindezt pár hét alatt érve el. A filmnek akkora a sikere, hogy egyes országokban a mozikban is adják, dalai a Billboard-listák élén szerepelnek, sőt a Netflix már franchise-ban gondolkodik.

Démonok minden mennyiségben

De mit tegyünk, ha gyermekünk szeretné megnézni ezt az animációs alkotást? Ha elérte a korhatárt, nem érdemes tiltakozni, azonban fontos neki elmagyarázni, hogy a benne szereplő fiúk és lányok nagyon távol állnak a hazai szépségideáltól, hiszen a rózsaszín vagy kék haj a fiúknál valójában nem menő, és nem az a legfontosabb egy bimbózó kapcsolat esetében, hogy van-e párunknak kockahasa, hanem hogy mi van a fejében. Ugyanis a K-pop démonvadászok zenéje ugyan fülbemászó, és igyekszik mély érzésekről és lelki traumákról is szólni, de valójában mégiscsak az erre a zenei stílusra annyira jellemző látvánnyal és felszínességgel operál, ami már a giccs határát súrolja.

Mi az a K-pop?

Gondolhatnánk, hogy a koreai popzene rövidített elnevezése, azonban nem csak ennyi. A K-pop egy komplex szubkultúrát jelent, amely magában foglalja a zenét, a divatot, a vizuális elemeket és a rajongói kultúrát is. Az együttesek, amelyek a pop, a rock, a hiphop és az elektronikus zene elemeit keverő számokat adnak elő, megtervezett, vizuálisan is vonzóvá tett előadók, akik általában szigorú képzésen esnek át, mielőtt debütálnak. Ezek az „idol” csoportoknak nevezett együttesek az 1990-es években kezdtek kialakulni, és a 2000-es évektől terjedtek el, különösen az internetes platformok és a marketingstratégiák révén.

 

Az internet népét is foglalkoztatja az alkotás és annak dalai. Tele van a TikTok átiratokkal:

