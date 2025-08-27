Szürreális élmény a Netflix világméretű sikereket elérő animációja, a K-pop démonvadászok

A KPop Demon Hunters (magyarul K-pop démonvadászok) vezeti a Netflixen megnézhető animációs filmek toplistáját. Egyes sajtóorgánumok már egyenesen az év animációs sikerének nevezik, pedig azért az idei év elég erős volt ebből a szempontból már eddig is – és hol van még a vége?

A K-pop démonvadászok két rivális bandája

Az alkotás alaptörténete szerint a K-pop szupersztárok, Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) és Zoey (Ji-young Yoo) amikor éppen nem stadionokat töltenek meg a zenéjükre éhes tömegekkel, akkor titokban démonvadászként dolgoznak azon, hogy megvédjék rajongóikat a természetfeletti veszélyektől. Azonban a démonokat se ejtették a fejükre, kieszelik (élükön Jinuval), hogy elcsábítják a csajok rajongóit egy ellenállhatatlannak szánt rivális fiúbanda segítségével, ami álruhába bújt démonokból áll. Miközben a csilivili ruhákban is játszi könnyedséggel, szinte táncolva démonokat zenére gyilkolászó lányoknak szembe kell nézniük életük eddigi legnagyobb fenyegetésével, még a saját érzékeny lelküknek démonaival is meg kell küzdeniük. Mit mondhatnánk erre? Ilyen ez a popszakma.

A K-pop démonvadászok igyekszik széles körben eladhatóvá tenni a koreai zenei stílust

Érdekes jelenség, ahogy a koreaiak exportcikkeikkel bevesznek egy-egy piacot – a Samsung és az LG sikere már régóta töretlen –, de a koreai szépségápolási rutin is jó példa erre. A nem kifejezett márkákkal, hanem egy megoldáskulccsal operáló módszer a koreai nők arcbőrének porcelán szépségét ígéri használóinak. A kampány ugyancsak sikeresnek mondható: ma már hazánkban is hatalmas piaca van a koreai szépségápolási termékeknek, és úgy tűnik, a K-pop esetében egy kicsit más úton, de hasonló eredményt szeretnének elérni.

Bár van ennek a zenei stílusnak egy rajongótábora, sőt pár évvel ezelőtt a Gangnam Style-nak sikerült is az egész világot meghódítania, de ez csak egyszeri eset volt, és a K-pop zenekarok azóta se érték el azt a világméretű ismertséget és sikert, ami Psynek sikerült.

Azonban úgy tűnik, a koreaiakat nem olyan fából faragták, hogy könnyen feladnák. Végül is nem rossz ötlet, hogy a régi rajongótábort kiszolgálva létrehozzanak egy olyan animációs filmet, ami további, fiatalabb korosztályt tudna bevonni a K-pop bandák hatása alá. A Sony Pictures Animation megalkotta, a Netflix pedig felfuttatja a KPop Demon Hunterst. Az alkotó Sony Pictures Animation YouTube-csatornáján a filmhez kapcsolódó dalokat bemutató klipek nézettsége csak úgy repeszt. Van olyan közöttük, ami a cikk írásakor már a 240 milliós nézettségnél járt, mindezt pár hét alatt érve el. A filmnek akkora a sikere, hogy egyes országokban a mozikban is adják, dalai a Billboard-listák élén szerepelnek, sőt a Netflix már franchise-ban gondolkodik.