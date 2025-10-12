Kőkemény hajrá jön a csoportunkban: az írek összetörtek, az álmaik nem

Ahogy arra számítani lehetett, az írek nemigen találkoztak a labdával Lisszabonban, az óriási portugál mezőnyfölény azonban nem hozott gólokat. Míg a hazaiak harminc lövéssel próbálkoztak, addig a vendégek csak kettővel (ebből egy sem talált kaput), de az írek hősiesen védekeztek, Caoimhín Kelleher még Cristiano Ronaldo tizenegyesét is kivédte. Az északiak közel jártak a bravúrponthoz, de a 91. percben Rúben Neves fejjel begyötörte az áhított gólt, ami elég is volt Portugália 1-0-s győzelméhez.

Heimir Hallgrímsson továbbra is bízik benne, hogy kivezeti az ír válogatottat a vb-re. Fotó: NurPhoto

Az írek összetörtek, de nem adják fel

Heimir Hallgrímsson rendkívül csalódott, hogy a végén elúszott a döntetlen. – Ez nagyon fájdalmas, összetört a szívünk. Néha az edzők a teljesítményt értékelik inkább, amikor kikapunk: amivel próbálkoztunk ma, a taktikánk működött. A csapat nagyszerűen teljesített. Kevés hiányzott a döntetlenhez, és fáj, hogy végül üres kézzel távozunk. A fáradtság is szerepet játszott ebben. Kiváló játékosaik vannak a portugáloknak. De a meccsterv működött, kiszorítottuk őket a szélre, aztán megbirkóztunk a beadásaikkal. Amikor pedig labdát szereztünk, Chieo Ogbene és Festi Ebosele robbanékonyak voltak a széleken. Az ilyen játék azonban rengeteg energiát igényel – mutatott rá az ír szövetségi kapitány.

Portugália három forduló után hibátlan teljesítménnyel vezeti az F csoportot a négy ponttal álló, szombaton diadalmaskodó magyar, a hárompontos örmény és az egy ponttal álló írek előtt. Hallgrímsson nem tartja elérhetetlennek, hogy csapata kijusson a 2026-os vb-re. Ehhez kezdetben, kedden az örményeket kellene legyőzniük Dublinban (majd otthon a portugálokat és Budapesten a mieinket).

– Más lesz a keddi meccs. Örményország remek mérkőzést játszott, bármi megtörténhetett volna. Mi pontosan tudjuk, hogy az örmények mennyire jók (idegenben kikaptak az örményektől az írek – a szerk.). Minden fájdalmat és frusztrációt, amit most érzünk, Portugáliában kell hagynunk, és az örmények elleni hazai meccsre kell összpontosítanunk.

Nem is kérdés, van még esélyünk a kvalifikációra. Látjátok a tabellát? Elég itthon három pontot szereznünk, és újra versenyben leszünk

– bizakodott az izlandi tréner, aki szerint a portugáloknak túl könnyen befújták a büntetőt, mert a játékvezető túlságosan is tisztelte őket, de hozzátette, nem akar kifogásokat keresni.

A portugálok égi segítséget kaptak

Bár az írek taktikája valóban működött, csak azt hozták, amire Roberto Martínez számított tőlük. – Ilyen teljesítményt vártunk tőlük, mert az Örményország elleni vereségük nem tükrözte, valójában mire képesek. A taktikájuk nem lepett meg minket, csak az, hogy ennyire agresszívan és jól tudtak védekezni. Evan Ferguson megmutatta, mennyire fontos egy jó csatár, és Kelleher fantasztikus meccset játszott – dicsérte az ellenfelet a portugál szövetségi kapitány, aki felfedte, mi okozott nehézséget a portugáloknak. – Nem csatárra volt szükségünk, hanem az utolsó passzokra és türelemre, hogy megtaláljuk a szabad helyet. Az első félidőben lassan járattuk a labdát, miközben gyors gólt akartunk szerezni, de a meccsek nem mindig alakulnak a várakozások szerint. Ennek ellenére megmutattuk a csapatszellemünket, gólt szereztünk és nyertünk. Keményen megküzdöttünk érte, de megérdemelt győzelem volt.