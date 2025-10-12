  • Magyar Nemzet
Bolla Bendegúzmagyar labdarúgó válogatottGruber ZsomborLukács Dániel

„Előfordul”: Bolla visszafogta magát Szoboszlai ügyében, őszintén reagált a csoportállásra

A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-ra nyert Örményország ellen, s így a második helyen áll fél távnál a világbajnoki selejtezőcsoportjában. Bolla Bendegúz az első tétmeccsen adott gólpasszát könyvelhette el címeres mezben. Ha jó barátja, Szoboszlai Dominik nem is, a második félidőben Lukács Dániel betalált Bolla passzából. A Rapid Wien magyar játékosa elárulta: nem írta volna alá előre a három forduló utáni négy pontot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 6:25
Bolla Bendegúz passzából Szoboszlai Dominik még nem, Lukács Dániel viszont már betalált az örmények elleni vb-selejtezőn Fotó: Mirkó István
Bolla Bendegúz alapember Marco Rossi együttesében, a Rapid Wien játékosa a magyar válogatott mind a hét idei meccsén a kezdőcsapat tagja volt, összesen pedig már a harmincegyedik válogatott fellépése volt az örmények ellen. Bolla kiváló labdákat adott a 2-0-ra megnyert meccsen, s bár jó barátja, Szoboszlai Dominik nem tudott gólt elérni, a második félidőben Lukács Dániel góljának köszönhetően már bekerült az assziszt Bolla neve mellé, válogatott tétmeccsen először.

Lukács Dániel góllal hálálta meg Marco Rossi bizalmát az örmények ellen
Lukács Dániel és Bolla Bendegúz ölelkezik össze, a magyar válogatott örmények elleni első gólja mindkettejüknek komoly mérföldkő volt (Fotó: Csudai Sándor)

Bolla korábban az Izrael ellen megnyert felkészülési mérkőzésen adott gólpasszt címeres mezben.

Bolla-gólpassz: Szoboszlai nem élt vele, Lukács igen

Az örmények ellen már az első félidőben megtörhetett volna a jég, de akkor jó barátja, Szoboszlai Dominik nem váltotta gólra Bolla remek átadását.

– Majd megjegyzem neki. Előfordul, ő is hagyhat ki helyzeteket – fogalmazott Bolla. Valami azt súgja nekünk, hogy Szoboszlainak négyszemközt nem pont ugyanezeket a szavakat fogja elismételni.

Sokba viszont sem a magyar válogatott, sem Bolla szempontjából nem került Szoboszlai kihagyott helyzete: a csapat nyert, Bollának pedig meglett a gólpassz, a leshatáron helyezkedő Lukács Dánielnek tökéletes labdát adott.

Három meccs, négy pont: Bolla nem írta volna alá

Három forduló után a csoportban a papírformának megfelelően Portugália már lehagyta a riválisokat, kedden, Magyarország ellen már a vb-részvétele bebiztosításáért játszhat. Magyarország a pótselejtezőt érő második helyen áll négy ponttal, az örmények három, az írek egy pontot gyűjtöttek eddig.

– Nem biztos, hogy aláírtam volna ezt, az írek ellen meccsben benne volt a győzelem – mondta ki őszintén Bolla, majd rátért a folytatásra. – A portugálok ellen nyilván nem mi vagyunk az esélyesek, de ha elhozunk egy pontot, már az is nagy szó lenne. A maradék két meccs pedig mindkettő kulcsfontosságú lesz.

Bolla Bendegúz mellett a két gólszerző, Lukács Dániel és Gruber Zsombor is nyilatkozott stábunknak a mérkőzés után.

 

