„Előfordul”: Bolla visszafogta magát Szoboszlai ügyében, őszintén reagált a csoportállásra

Bolla Bendegúz alapember Marco Rossi együttesében, a Rapid Wien játékosa a magyar válogatott mind a hét idei meccsén a kezdőcsapat tagja volt, összesen pedig már a harmincegyedik válogatott fellépése volt az örmények ellen. Bolla kiváló labdákat adott a 2-0-ra megnyert meccsen, s bár jó barátja, Szoboszlai Dominik nem tudott gólt elérni, a második félidőben Lukács Dániel góljának köszönhetően már bekerült az assziszt Bolla neve mellé, válogatott tétmeccsen először.

Lukács Dániel és Bolla Bendegúz ölelkezik össze, a magyar válogatott örmények elleni első gólja mindkettejüknek komoly mérföldkő volt (Fotó: Csudai Sándor)

Bolla korábban az Izrael ellen megnyert felkészülési mérkőzésen adott gólpasszt címeres mezben.

Bolla-gólpassz: Szoboszlai nem élt vele, Lukács igen

Az örmények ellen már az első félidőben megtörhetett volna a jég, de akkor jó barátja, Szoboszlai Dominik nem váltotta gólra Bolla remek átadását.

– Majd megjegyzem neki. Előfordul, ő is hagyhat ki helyzeteket – fogalmazott Bolla. Valami azt súgja nekünk, hogy Szoboszlainak négyszemközt nem pont ugyanezeket a szavakat fogja elismételni.

Sokba viszont sem a magyar válogatott, sem Bolla szempontjából nem került Szoboszlai kihagyott helyzete: a csapat nyert, Bollának pedig meglett a gólpassz, a leshatáron helyezkedő Lukács Dánielnek tökéletes labdát adott.

Három meccs, négy pont: Bolla nem írta volna alá

Három forduló után a csoportban a papírformának megfelelően Portugália már lehagyta a riválisokat, kedden, Magyarország ellen már a vb-részvétele bebiztosításáért játszhat. Magyarország a pótselejtezőt érő második helyen áll négy ponttal, az örmények három, az írek egy pontot gyűjtöttek eddig.