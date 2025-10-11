Rossi taktikai húzásáról és kései döntéséről beszélt Lukács Dániel

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai többnyire meddő mezőnyfölényben futballoztak, de amikor a második félidő elején fokozni tudták a nyomást, akkor a nemzeti együttesben másodszor, kezdőként először szereplő Lukács Dániel góljával sikerült vezetést szerezniük. A 2-0-s végeredményt a hosszabbításban a csereként beállt és a címeres mezben szintén először betaláló Gruber Zsombor állította be. Lukács Dániel csak a meccs reggelén tudta meg, hogy kezdeni fog.

Lukács Dániel a magyar válogatott első gólját szerezte az Örményország elleni meccsen. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

– Minden kezdőben szóba jöhető támadóval gyakoroltunk a meccs előtti napokban, aztán a találkozó reggelén jött oda Szalai Ádám, ő mondta el, hogy én fogok kezdeni – árulta el Lukács, aki az eltiltott Varga Barnabás helyett kezdhetett a magyar válogatottban, s góllal hálálta meg a bizalmat.

A magyar válogatott első gólját lőtte Lukács Dániel

Igaz, a találat pillanatában sokan aggódhattak, hogy nem volt-e lesen a Puskás Akadémia támadója.

– Visszaléptem, hogy Bolla Bendegúz tudja adni nekem a labdát. Amikor berúgtam, egy pillanatig gondolkoztam, hogy nem voltam-e lesen. Aztán nem sokkal később kirázott a hideg, és ez számomra nagyon szép pillanat marad – nyilatkozta Lukács, aki később visszanézte a gólt.

Rossi nem teljesen Varga helyét adta Lukácsnak

Bár Lukács kezdett középcsatárként, többet mozgott ki a szélekre, mint Varga Barnabás szokott.

– A meccs előtt megbeszéltük, hogy egy elmozgó támadósorral álljunk fel. Úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, az örmények nem mindig tudták, hogy merre védekeznek, bejött a taktika – árulta el az első magyar gólt szerző támadó.