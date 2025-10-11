Les volt-e a magyar válogatott első gólja az örmények ellen? + videó

A magyar válogatott visszafogott első félidő után a második játékrészt sokkal bátrabban és tempósabban kezdte az Örményország elleni vb-selejtezőn.
Szerencsére gyorsan eredményt hozott az iramváltás. Az 56. percben Bolla passzával ugrott ki a leshatáron helyezkedő Lukács Dániel, majd higgadtan helyezett a bal alsóba.
Lukács Dániel vajon lesen volt?
A helyszínen, a Pukás Arénában a szurkolók erősen aggódtak: Lukács vajon lesen volt? Döntse el ki-ki maga a videó alapján. A VAR szerencsére nem jelzett lest.
A gól itt is megnézhető.
A hosszabbításban Gruber is betalált, így a magyar válogatott 2-0-ra győzött.