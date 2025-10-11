Rendkívüli

Két támadónk is megszerezte első válogatott gólját, győzött a magyar válogatott

Lukács Dániel

Les volt-e a magyar válogatott első gólja az örmények ellen? + videó

A magyar labdarúgó-válogatott az 56. percben szerzett vezetést az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn. Lukács Dániel lépett ki és higgadtan helyezett a jobb alsóba. Vajon lesen lépett ki a Pukás Akadémia csatára?

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 19:37
Magyarország - Örményország VB selejtező a Puskás Arénában, magyar válogatott mérkőzés, Lukács Dániel gól, gólöröm
Lukács Dániel góljával szerzett vezetést a magyar válogatott Örményország ellen Fotó: Csudai Sándor
A magyar válogatott visszafogott első félidő után a második játékrészt sokkal bátrabban és tempósabban kezdte az Örményország elleni vb-selejtezőn.

Lukács Dánielt ünneplik a társak a gólja után a Magyarország-Örményország vb-selejtezőn. A VAR nem jelzett lest, a találat érvényes
Lukács Dánielt ünneplik a társak a gólja után a Magyarország–Örményország vb-selejtezőn. A VAR nem jelzett lest, a találat érvényes. Fotó: Csudai Sándor

Szerencsére gyorsan eredményt hozott az iramváltás. Az 56. percben Bolla passzával ugrott ki a leshatáron helyezkedő Lukács Dániel, majd higgadtan helyezett a bal alsóba.

Lukács Dániel vajon lesen volt?

A helyszínen, a Pukás Arénában a szurkolók erősen aggódtak: Lukács vajon lesen volt? Döntse el ki-ki maga a videó alapján. A VAR szerencsére nem jelzett lest.

A hosszabbításban Gruber is betalált, így a magyar válogatott 2-0-ra győzött.

 

