Les volt-e a magyar válogatott első gólja az örmények ellen? + videó

A magyar válogatott visszafogott első félidő után a második játékrészt sokkal bátrabban és tempósabban kezdte az Örményország elleni vb-selejtezőn.

Lukács Dánielt ünneplik a társak a gólja után a Magyarország–Örményország vb-selejtezőn. A VAR nem jelzett lest, a találat érvényes. Fotó: Csudai Sándor

Szerencsére gyorsan eredményt hozott az iramváltás. Az 56. percben Bolla passzával ugrott ki a leshatáron helyezkedő Lukács Dániel, majd higgadtan helyezett a bal alsóba.

Lukács Dániel vajon lesen volt?

A helyszínen, a Pukás Arénában a szurkolók erősen aggódtak: Lukács vajon lesen volt? Döntse el ki-ki maga a videó alapján. A VAR szerencsére nem jelzett lest.

🚨🚨| GOAL: LUKACS PUTS HUNGARY AHEAD!!



Hungary 1-0 Armeniapic.twitter.com/LkcvThkrSq — Goals Side (@goalsside) October 11, 2025

A gól itt is megnézhető.

A hosszabbításban Gruber is betalált, így a magyar válogatott 2-0-ra győzött.