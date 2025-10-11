Marco Rossi kiosztotta az újságírókat, Szoboszlai fenyegetettségéről inkább nem beszélt

Fényesen bevált Marco Rossi választása, taktikai húzása, miszerint Lukács Dánielt állította a kezdőcsapatba az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn, hiszen a magyar válogatott a Puskás Akadémia csatárának góljával szerzett vezetést. A szövetségi kapitány rutinos harcos, ezt a ziccert persze ő sem hagyta ki a 2-0-ra megnyert vb-selejtezőt követő sajtótájékoztatón.

Marco Rossi érthetően feszült volt a Magyarország-Örményország vb-selejtező alatt és után is. Fotó: Csudai Sándor

– A mérkőzést felvezető cikkek egyikében sem olvastam arról, hogy Lukács Dánielt kellene a kezdőbe állítani. Az újságírók ebből levonhatnák a következtetést, talán mégis jobb, ha én vagyok a szövetségi kapitány, ők pedig maradjanak a kaptafájuknál – dörgölt oda az újságíróknak Marco Rossi.

Rossi megindokolta az újságíróknak, miért Lukácsra esett a választása

A nélkül, hogy ebben a kérdésben elmélyednénk, nos, a magunk részéről a meccs előtti elemző írásunkban ezt a lehetőséget sem zártuk ki, a nélkül, hogy állást foglalunk volna a három szoba jöhető választás – Lukács Dániel mellett Gruber Zsombor, Tóth Barna és Molnár Rajmund – között, igyekeztünk bemutatni, melyiküknek mi az előnye és a hátránya.

Rossi dörgedelmét persze másképp is értékelhetjük: a maestro furcsa módját választotta az ünneplésnek. Pedig lett volna oka az örömre, hiszen két csatára is – Lukács mellett Gruber – gólt szerzett az örmények ellen, akik persze utána boldogan értékeltek.

Rossi meccs utáni szavaiból az derül ki, ő elsősorban azt tette mérlegre: Lukács Dániel vagy Molnár Rajmund? Tóth Barna szerinte most kevésbé jött számításba. S meg is indokolta, miért.

Kezdetben azon gondolkodtam, hogy Lukács vagy Molnár Rajmund kezdjen, de a héten Lukács tűnt jobbnak, ezért 4-2-3-1-es felállásban játszottuk. Tóth Barna nincs olyan jó formában, mint szeptemberben,s az írországi meccsen sem élt a lehetőséggel a becserélésekor

Marco Rossi ajándéka Bozsik Pétertől

Van egy kolléga, akinek viszont Marco Rossi hálát mondott. A korábbi szövetségi kapitány, Bozsik Péter évek óta az M4 Sport szakértőjeként dolgozik, s az örmények elleni meccs előtt meglepte egy ajándékkal az olasz szakvezető, aki meg is emléketett eme gesztusról a találkozó után.

Élő adásban köszönte meg Bozsik Péternek azt a Szűz Mária-szobrot mintázó kulcstartót, amit tőle kapott.

A szövetségi kapitány kissé furcsán dicsérte az örményeket

Marco Rossi elégedett volt a mérkőzés után, de az olasz szakemberen látszott, hogy nehéz pillanatokat élt át az oldalvonal mellett.