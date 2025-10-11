  • Magyar Nemzet
Marco Rossi kiosztotta az újságírókat, Szoboszlai fenyegetettségéről inkább nem beszélt

Egyszerre tűnt fáradtnak és megkönnyebbültnek. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az Örményország ellen 2-0-ra megnyert világbajnoki selejtező után megköszönte a Bozsik Pétertől kapott ajándékot, ironizált az újságírókkal Lukács Dániel apropóján, beszélt Szoboszlai Dominikről és a Portugália elleni keddi meccsről is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 22:02
Lukács Dániel góllal hálálta meg Marco Rossi bizalmát az örmények ellen Fotó: Csudai Sándor
Fényesen bevált Marco Rossi választása, taktikai húzása, miszerint Lukács Dánielt állította a kezdőcsapatba az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn, hiszen a magyar válogatott a Puskás Akadémia csatárának góljával szerzett vezetést. A szövetségi kapitány rutinos harcos, ezt a ziccert persze ő sem hagyta ki a 2-0-ra megnyert vb-selejtezőt követő sajtótájékoztatón.

Marco Rossi érthetően feszült volt a Magyarország-Örményország vb-selejtező alatt és után is. Fotó: Csudai Sándor

– A mérkőzést felvezető cikkek egyikében sem olvastam arról, hogy Lukács Dánielt kellene a kezdőbe állítani. Az újságírók ebből levonhatnák a következtetést, talán mégis jobb, ha én vagyok a szövetségi kapitány, ők pedig maradjanak a kaptafájuknál – dörgölt oda az újságíróknak Marco Rossi.

Rossi megindokolta az újságíróknak, miért Lukácsra esett a választása

A nélkül, hogy ebben a kérdésben elmélyednénk, nos, a magunk részéről a meccs előtti elemző írásunkban ezt a lehetőséget sem zártuk ki, a nélkül, hogy állást foglalunk volna a három szoba jöhető választás – Lukács Dániel mellett Gruber Zsombor, Tóth Barna és Molnár Rajmund – között, igyekeztünk bemutatni, melyiküknek mi az előnye és a hátránya.

Rossi dörgedelmét persze másképp is értékelhetjük: a maestro furcsa módját választotta az ünneplésnek. Pedig lett volna oka az örömre, hiszen két csatára is – Lukács mellett Gruber – gólt szerzett az örmények ellen, akik persze utána boldogan értékeltek.

Rossi meccs utáni szavaiból az derül ki, ő elsősorban azt tette mérlegre: Lukács Dániel vagy Molnár Rajmund? Tóth Barna szerinte most kevésbé jött számításba. S meg is indokolta, miért.

Kezdetben azon gondolkodtam, hogy Lukács vagy Molnár Rajmund kezdjen, de a héten Lukács tűnt jobbnak, ezért 4-2-3-1-es felállásban játszottuk. Tóth Barna nincs olyan jó formában, mint szeptemberben,s  az írországi meccsen sem élt a lehetőséggel a becserélésekor

– mondta a kapitány.

Marco Rossi ajándéka Bozsik Pétertől

Van egy kolléga, akinek viszont Marco Rossi hálát mondott. A korábbi szövetségi kapitány, Bozsik Péter évek óta az M4 Sport szakértőjeként dolgozik, s az örmények elleni meccs előtt meglepte egy ajándékkal az olasz szakvezető, aki meg is emléketett eme gesztusról a találkozó után.

Élő adásban köszönte meg Bozsik Péternek azt a Szűz Mária-szobrot mintázó kulcstartót, amit tőle kapott.

A szövetségi kapitány kissé furcsán dicsérte az örményeket

Marco Rossi elégedett volt a mérkőzés után, de az olasz szakemberen látszott, hogy nehéz pillanatokat élt át az oldalvonal mellett.

– Szenvedtünk, talán túl sokat is. Fáradtak is voltunk, mivel folyamatosan letámadtunk, s ez sok energiába került. Ezek nem könnyű meccsek, még a legnagyobb csapatok esetében sem. Örményországnak van néhány húzóember, jó eredményeket is értek el a közelmúltban. Az örményeket nagyon nehéz lesz idegenben is legyőzni – mondta a kapitány még a tévének nyilatkozva. A sajtótájékoztatón ehhez hozzátette, mindenki láthatta, az örmények válogatott nem Mikulás-csoki gyárban dolgozó emberekből áll.

Embere válogatja, ezen a hasonlat legalább annyira értelmezhető sértésként, mint dicséretként. De ki merne egy ilyen diadal után Marco Rossival vitatkozni.

Szoboszlai Dominiket ünneplik a szurkolók az Örményország elleni győzelem után. Vajon Portugália ellen mire lesz képes vele a magyar válogatott?
Szoboszlai Dominiket ünneplik a szurkolók az Örményország elleni győzelem után. Vajon Portugália ellen mire lesz képes vele a magyar válogatott? Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Mire számít a portugálok ellen?

Természetesen szóba került a következő vb-selejtezős meccs és a továbbjutás kérdése, a második hely reménye is: a magyar válogatott kedden Portugália vendége lesz.

– Megvan a remény hogy a rájátszást elérjük, de rajtunk áll, hogy elvégezzük-e a munkát.  Minden meccsen győzelemre kell játszanunk, a legjobbunkat próbáljuk hozni. A portugálok az esélyesek, kiváló csapat, de mi abban reménykedünk, hogy százból egyszer meg tudjuk őket verni – mondta Rossi.

Szoboszlai és a sárga lapok: kell-e félni?

Marco Rossinak feltették azt a furcsa, de logikus kérdést: megfordult-e a fejében, talán jobb lett volna, ha Szoboszlai Dominik az örmények ellen begyűjti a második sárga lapját, mert bár akkor nem játszhatna Portugáliában, de a két utolsó meccsen – Jerevánban az örmények, zárásként itthon az írek ellen – biztosan pályára léphetne.

– Több játékos van, akit fenyegetnek a sárga lapok – adott kitérő választ a szövetségi kapitány. Nos, a csapatkapitány mellett Szalai Attila, Tóth Barna és Dibusz Dénes tartozik ebbe a körbe, de nyilván egyikük hiánya sem olyan érzékeny, mint Szoboszlaié.

Rossi megjegyezte még, hogy Szoboszlai és Schäfer András is nagyon elfáradt. Meglátjuk, ez befolyásolja-e a Portugália elleni kezdőcsapatot.

Marco Rossi és Szoboszlai Dominik eszmecseréje a meccs után:

