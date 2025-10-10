  • Magyar Nemzet
  • Marco Rossi dilemmája: Vargát és Sallait jó formában lévő támadóval aligha tudja pótolni
Tóth BarnaVarga BarnabásGruber ZsomborLukács DánielMolnár Rajmundvb-selejtezőMagyarország

Marco Rossi dilemmája: Vargát és Sallait jó formában lévő támadóval aligha tudja pótolni

Tóth Barna, Gruber Zsombor, Molnár Rajmund és Lukács Dániel – Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának két támadója, Varga Barnabás és Sallai Roland hiányában közülük kell választania a szombati, örmények elleni világbajnoki selejtezőn. Megnéztük, hogy milyen formában van a már említett négy magyar válogatott támadó, s Rossinak jó hírrel nem tudunk szolgálni.

Perlai Bálint
2025. 10. 10. 4:52
Marco Rossi helyzete nem könnyű az örmények elleni vb-selejtező előtt
Marco Rossi helyzete nem könnyű az örmények elleni vb-selejtező előtt Fotó: Csudai Sándor
Szombaton a magyar labdarúgó-válogatott első győzelmére hajt a 2026-os vb-selejtezőn. A sorsoláskor a legtöbben az örmények elleni hazai meccsre mondták, hogy kötelező a három pont, és ez mostanra sem változott, ha a magyar válogatott komolyan gondolja a vb-szereplést. Marco Rossinak leginkább az okoz fejtörést, hogy a két sárga lap miatt eltiltott, de pazar formában futballozó Varga Barnabást, illetve az írek otthonában durva szabálytalanságért kiállított és két meccsre eltiltott Sallai Rolandot hogyan pótolja. 

Varga Barnabás nélkül kell a magyar válogatottnak legyőznie az örményeket
Varga Barnabás nélkül kell a magyar válogatottnak legyőznie az örményeket Fotó: Csudai Sándor

Az olasz kapitány a támadók közül ugyanazokat hívta be, mint egy hónapja, azaz:

  • Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Megnéztük, hogy a fenti támadók milyen formában várják az októberi válogatott mérkőzéseket. Máshogy fogalmazva: Rossinak mennyire van egyszerű vagy nehéz döntése az örmények elleni meccsen, ahol Vargát és Sallait kell pótolnia. 

Magyar válogatott: Rossi logikus választása Tóth Barna lenne 

A Paks 30 éves támadója az írek ellen debütált a nemzeti csapatban de már márciusban sem volt attól messze, hogy a kapitány behívja őt, miután a Paks újpesti 6-1-es győzelme alkalmával négy gólt rúgott. A szurkolók már ekkor Rossi nevét skandálták, utalva ezzel a meghívóra, de ez a kapitány szerint korai volt. Tóth Barna az előző idényben 32 NB I-es mérkőzésen 12 gólt rúgott – a képet máris árnyalja az újpesti négy találata, illetve hogy az utolsó 11 meccsen mindössze kétszer talált be –, mindezzel az ötödik lett a góllövőlistán, hárommal elmaradva a győztes Böde Dánieltől. 

Tóth Barna a Fradi ellen 80. percet kapott Bognár Györgytől
Tóth Barna a Fradi ellen 80 percet kapott Bognár Györgytől  Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Az Újpesten nevelkedett támadó a mostani idény kilenc fordulója alatt négyszer is a kispadról szállt be, de a szeptemberi válogatottszünet után mind a három meccsen kezdett, igaz, a Nyíregyháza és a Ferencváros ellen Bognár György a 80. perc környékén lehozta őt. Tóth ezen a három meccsen – Puskás Akadémia elleni volt a kettő között – kilenc lövést hozott össze, ami nem hangzik rosszul, de ebből csak három talált kaput, gól viszont egyikből sem született.

Túlzás lenne azt mondani, hogy jó formában van Tóth Barna, de a 198 centis támadó az egyedüli center Varga hiányában, így ha Marco Rossi domináns játékot szeretne a visszahúzódó örmények ellen, akkor Tóth kihagyása nagy hiba lenne.

Gruber Zsombor is keresi a góllövő cipőjét

Az idény elején után berobbanó Gruber Zsombor válogatott behívóján senki nem lepődött meg. Noha a góltermelése alábbhagyott, a kispadról beállva továbbra is el tudja dönteni a Fradi-meccseket – vagy megmenteni a csapatot. A portugálok elleni vb-selejtező után (ahol egy percet kapott a ráadásban) a Diósgyőr ellen a Fradi az ő duplájával tartott otthon egy pontot, majd a Viktoria Plzen ellen kezdett is az Európa-ligában. Varga mellett azonban a 21 éves támadó rosszul mozgott, Cebrail Makreckis kiállítása után Robbie Keane a szünetben le is cserélte. A Győr ellen 58 perc alatt egy lövése volt, míg a Paks ellen csak a hajrában állt be.

Gruber kezdetése mindenképpen meglepő lenne Rossitól, de ahogy a Fradiban is megmutatta idén, a kispadról beszállva a fáradt, lassú védelmek ellen sikeres lehet. 

Gruber Zsombor eddig hat gólt szerzett az NB I 2025/2026-os idényében
Gruber Zsombor eddig hat gólt szerzett az NB I 2025/2026-os idényében  Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Molnár Rajmund berobbant Lengyelországban

Az MTK augusztusban másfél millió euróért eladta a 23 éves támadót a lengyel első osztályban szereplő Pogon Szczecinnek. Sokan kevesellték is az összeget az idény elején öt NB I-es meccsen öt gólt szerző Molnár Rajmundért. 

Az MTK-nevelés a második meccsén már a kezdőben volt, ezt pedig egy ollózós góllal hálálta meg, noha a győzelemhez ez sem volt elég a Gdansk ellen. Molnár lövőkedvéről sokat elmond, hogy csak ezen a találkozón nyolcszor próbálkozott, ebből háromszor találta el a kaput. 

A támadóval új csapatában eddig csatárként számolnak, míg az MTK-nál főként a bal szélre mozogva verte meg a védőit, ezzel is adta el magát a külföldi kérőknek. A Legia Warszawa ellen nem tudott érvényesülni, de a legutóbbi bajnokiján, a Piast ellen kétszer is eltalálta a kaput – gól egyikből sem lett –, csapata pedig 2-1-re nyert. Molnár még nem debütált a válogatottban, nem lepődnénk meg, ha ez októberben vagy novemberben megtörténne.

Lukács Dániel a Paks ellen elveszített találkozón az üres kapuba talált be, az Újpest és a Győr ellen viszont nem volt eredményes. Lukács parádésan kezdte az idényt, augusztusban öt gólban működött közre, ekkor figyelt fel rá Marco Rossi is. A Puskás Akadémia 29 éves támadója elmozgásaival, labdavezetéseivel jelenti a legnagyobb veszélyt, ugyanakkor az örmények elleni vb-selejtező sokkal inkább a párharcokról és a fejpárbajokról fog szólni, amelyek nem Lukács erősségei. 

Rossi tehát nincs könnyű helyzetben. A vizsgált négy játékosból szeptemberben csak három talált be. Négyük közül a legnagyobb eséllyel kezdő Tóth Barna viszont nem volt eredményes.  

Varga és Sallai távollétében a szombat esti mérkőzés (18.00) nagy lehetőség lesz a négy említett támadónak, emellett a vb-selejtezők további kimenetelét illetően döntő fontosságú összecsapás lesz. 

A magyar támadók formája az örmény meccs előtt
A statisztikában a szeptemberi válogatott mérkőzés utáni meccsek vannak.

Tóth Barna:

  • három NB I-es mérkőzés (251 játékperc)
  • nulla gól és gólpassz

Gruber Zsombor

  • négy mérkőzés (3 NB I, 1 El; 155 játékperc)
  • két gól, nulla gólpassz

Lukács Dániel

  • három NB I-es mérkőzés (243 játékperc)
  • egy gól, nulla gólpassz

Molnár Rajmund

  • négy lengyel bajnoki mérkőzés (267 játékperc)
  • egy gól, nulla gólpassz

Molnár Rajmund ollózós gólja:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

