Marco Rossi dilemmája: Vargát és Sallait jó formában lévő támadóval aligha tudja pótolni

Szombaton a magyar labdarúgó-válogatott első győzelmére hajt a 2026-os vb-selejtezőn. A sorsoláskor a legtöbben az örmények elleni hazai meccsre mondták, hogy kötelező a három pont, és ez mostanra sem változott, ha a magyar válogatott komolyan gondolja a vb-szereplést. Marco Rossinak leginkább az okoz fejtörést, hogy a két sárga lap miatt eltiltott, de pazar formában futballozó Varga Barnabást, illetve az írek otthonában durva szabálytalanságért kiállított és két meccsre eltiltott Sallai Rolandot hogyan pótolja.

Varga Barnabás nélkül kell a magyar válogatottnak legyőznie az örményeket Fotó: Csudai Sándor

Az olasz kapitány a támadók közül ugyanazokat hívta be, mint egy hónapja, azaz:

Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Megnéztük, hogy a fenti támadók milyen formában várják az októberi válogatott mérkőzéseket. Máshogy fogalmazva: Rossinak mennyire van egyszerű vagy nehéz döntése az örmények elleni meccsen, ahol Vargát és Sallait kell pótolnia.

Magyar válogatott: Rossi logikus választása Tóth Barna lenne

A Paks 30 éves támadója az írek ellen debütált a nemzeti csapatban de már márciusban sem volt attól messze, hogy a kapitány behívja őt, miután a Paks újpesti 6-1-es győzelme alkalmával négy gólt rúgott. A szurkolók már ekkor Rossi nevét skandálták, utalva ezzel a meghívóra, de ez a kapitány szerint korai volt. Tóth Barna az előző idényben 32 NB I-es mérkőzésen 12 gólt rúgott – a képet máris árnyalja az újpesti négy találata, illetve hogy az utolsó 11 meccsen mindössze kétszer talált be –, mindezzel az ötödik lett a góllövőlistán, hárommal elmaradva a győztes Böde Dánieltől.

Tóth Barna a Fradi ellen 80 percet kapott Bognár Györgytől Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Az Újpesten nevelkedett támadó a mostani idény kilenc fordulója alatt négyszer is a kispadról szállt be, de a szeptemberi válogatottszünet után mind a három meccsen kezdett, igaz, a Nyíregyháza és a Ferencváros ellen Bognár György a 80. perc környékén lehozta őt. Tóth ezen a három meccsen – Puskás Akadémia elleni volt a kettő között – kilenc lövést hozott össze, ami nem hangzik rosszul, de ebből csak három talált kaput, gól viszont egyikből sem született.

Túlzás lenne azt mondani, hogy jó formában van Tóth Barna, de a 198 centis támadó az egyedüli center Varga hiányában, így ha Marco Rossi domináns játékot szeretne a visszahúzódó örmények ellen, akkor Tóth kihagyása nagy hiba lenne.

Gruber Zsombor is keresi a góllövő cipőjét

Az idény elején után berobbanó Gruber Zsombor válogatott behívóján senki nem lepődött meg. Noha a góltermelése alábbhagyott, a kispadról beállva továbbra is el tudja dönteni a Fradi-meccseket – vagy megmenteni a csapatot. A portugálok elleni vb-selejtező után (ahol egy percet kapott a ráadásban) a Diósgyőr ellen a Fradi az ő duplájával tartott otthon egy pontot, majd a Viktoria Plzen ellen kezdett is az Európa-ligában. Varga mellett azonban a 21 éves támadó rosszul mozgott, Cebrail Makreckis kiállítása után Robbie Keane a szünetben le is cserélte. A Győr ellen 58 perc alatt egy lövése volt, míg a Paks ellen csak a hajrában állt be.