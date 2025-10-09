Rendkívüli

  • Szoboszlaiék ellen korábban súlyos hibát követett el a magyar–örmény játékvezetője
Szoboszlaiék ellen korábban súlyos hibát követett el a magyar–örmény játékvezetője

Az angol Chris Kavanagh vezeti a szombati magyar–örmény világbajnoki selejtezőt. Az angol bíró egyik válogatottnak sem vezetett még meccset, de Szoboszlai Dominik klubmeccsein csak a mostani idényben háromszor fújta a sípot. A Liverpool-drukkerek ugyanakkor egy 2023-as esetet emlegetnek keserű szájízzel, amikor a magyar–örmény játékvezetőjének neve vetődik fel.

2025. 10. 09. 11:46
Chris Kavanagh a Liverpool és az Arsenal 2023/24-es meccsén nagyot hibázott, Szoboszlai Dominik is ott volt akkor a pályán
Chris Kavanagh a Liverpool és az Arsenal 2023/24-es meccsén nagyot hibázott, Szoboszlai Dominik is ott volt akkor a pályán Fotó: AFP/Paul Ellis
A szombat 18 órakor kezdődő magyar–örmény vb-selejtezőt az angol Chris Kavanagh vezeti. A Premier League követőinek ismerős lehet a neve, a játékvezetővel Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is többször találkozhatott már a pályán. A 40 éves angol nagy rutinnal rendelkezik, már 170 meccset fújt az angol bajnokságban, hazájában Michael Oliver és Anthony Taylor mögött sokan a harmadik legjobb játékvezetőnek tartják, ugyanakkor sérülései miatt csak 2024-ben vezetett először Bajnokok Ligája-meccset. Kavanagh korábban sem az örmény, sem a magyar válogatottnak nem fújta a sípot.

Szoboszlai Dominik varázslatos szabadrúgását befújó Chris Kavanagh bíró vezeti a magyar–örmény vb-selejtezőt
Szoboszlai Dominik varázslatos Arsenal elleni szabadrúgása előtt Chris Kavanagh fújta meg a sípot, most ő vezeti a magyar–örmény vb-selejtezőt  (Fotó: AFP/DARREN STAPLES)

Magyar–örmény: Szoboszlai jól ismeri a játékvezetőt

Az angol bíró a mostani idényben már háromszor vezette a Liverpool meccseit, ebből az egyik Szoboszlainak különleges emlék. A harmadik fordulóban az Arsenal elleni rangadót Kavanagh vezette, ő fújta be Curtis Jones elleni a szabadrúgást a második félidőben, amiből Szoboszlai hatalmas gólt rúgott, ez a hónap legszebb találata lett a PL-ben. A további két meccs, amit Kavanagh fújt a címvédőnek, kevésbé sült el jól liverpooli szempontból:

  • Angol Szuperkupa, Crystal Palace–Liverpool 2-2, büntetők után 3-2
  • Premier League 6. forduló, Crystal Palace–Liverpool 2-1

Kavanagh súlyos hibája Szoboszlaiék ellen 

Ugyanakkor Chris Kavanagh-nak nem az idei volt az első Liverpool–Arsenal meccse. Az angol a 2023/24-es idényben vezette ezt az összecsapást, amikor az Anfielden 1-1-es eredmény született, Szoboszlai végig a pályán volt. Ekkor a Vörösök edzője még Jürgen Klopp volt, viszont amit látott, azt ő sem akarta elhinni. 

A lentebbi videón jól látszik, hogy egy liverpooli szabadrúgás után az Arsenal csapatkapitánya, Martin Ödegaard a tizenhatoson belül nemes egyszerűséggel megfogta a labdát kézzel. Kavanagh nem fújt semmit, és ami talán ennél is sokkolóbb, hogy a videóbíró sem javította az egyértelmű hibáját.

A VAR-szobában egyébként az a David Coote ült, akit később eltiltottak, mert több videó is nyilvánosságra került, amelyekben a Liverpoolt gyalázza, Kloppot pedig német k…csögnek hívta. Coote-ot elbocsátották, ráadásul nemrégiben vád alá helyzeték gyermekpornográfia miatt.

Pár héttel az eset után Howard Webb, a játékvezetők munkáját felügyelő szervezet elnöke élő adásban jelentette be: Kavanagh és a bírói csapat hibát vétett a Liverpool meccsén. 

A magyar–örmény vb-selejtezőn Kavanagh két segítője az oldalvonal mellett Dan Cook és Ian Hussin lesz. A negyedik játékvezető Sam Barrott, míg a videóbíró Darren England és Andy Madley lesz. Munkájukat a szlovén Darko Ceferin ellenőrzi.

2024 augusztusában az Arsenal–Brighton PL-meccsen a hazaiaktól Declan Rice-ot kiállította Kavanagh, a döntetlennel végződő találkozó után biztonsági őrök kíséretében hagyta el a pályát:

