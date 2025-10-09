Szoboszlaiék ellen korábban súlyos hibát követett el a magyar–örmény játékvezetője

A szombat 18 órakor kezdődő magyar–örmény vb-selejtezőt az angol Chris Kavanagh vezeti. A Premier League követőinek ismerős lehet a neve, a játékvezetővel Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is többször találkozhatott már a pályán. A 40 éves angol nagy rutinnal rendelkezik, már 170 meccset fújt az angol bajnokságban, hazájában Michael Oliver és Anthony Taylor mögött sokan a harmadik legjobb játékvezetőnek tartják, ugyanakkor sérülései miatt csak 2024-ben vezetett először Bajnokok Ligája-meccset. Kavanagh korábban sem az örmény, sem a magyar válogatottnak nem fújta a sípot.

Szoboszlai Dominik varázslatos Arsenal elleni szabadrúgása előtt Chris Kavanagh fújta meg a sípot, most ő vezeti a magyar–örmény vb-selejtezőt (Fotó: AFP/DARREN STAPLES)

Magyar–örmény: Szoboszlai jól ismeri a játékvezetőt

Az angol bíró a mostani idényben már háromszor vezette a Liverpool meccseit, ebből az egyik Szoboszlainak különleges emlék. A harmadik fordulóban az Arsenal elleni rangadót Kavanagh vezette, ő fújta be Curtis Jones elleni a szabadrúgást a második félidőben, amiből Szoboszlai hatalmas gólt rúgott, ez a hónap legszebb találata lett a PL-ben. A további két meccs, amit Kavanagh fújt a címvédőnek, kevésbé sült el jól liverpooli szempontból: