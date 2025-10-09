Rendkívüli

Ronaldo Szoboszlainak ígéretet tett, az örmény csapatkapitány kihívást kapott tőle

Cristiano Ronaldo negyvenévesen sem lassít. Örményország ellen kettő, Magyarország ellen egy gólt szerzett a vb-selejtezőkön, s már októberben biztosítaná Portugália vb-részvételét. Ronaldo mezét a portugál–magyar meccs után ígérete alapján Szoboszlai Dominik kapja majd meg, de a portugál zseni különleges beszélgetést folytatott az örmények csapatkapitányával, Tigran Barszegjannal is.

2025. 10. 09. 10:44
Cristiano Ronaldo Örményország ellen kettő, Magyarország ellen egy gólt szerzett, a rivális csapatkapitányok közül sem Tigran Barszegjan, sem Szoboszlai Dominik nem talált be Fotó: AFP/Karen Minasyan
Cristiano Ronaldo hosszú évek óta viseli a portugál válogatott csapatkapitányi karszalagját, s negyvenévesen is kiemelkedő produkcióra képes. A vb-selejtezők alatt ennek az örmény és a magyar válogatott is megitta a levét: előbbi ellen kétszer, a Puskás Arénában egyszer volt eredményes Ronaldo. A portugál zseni mindkét rivális csapatkapitánnyal beszélgetésbe elegyedett: Szoboszlai Dominik ígéretet, Tigran Barszegjan különleges kihívást kapott tőle.

Szoboszlai Dominik előtt Tigran Barszegjan játszott csapatkapitányként Cristiano Ronaldo ellen, az örmény játékos itt Bruno Fernandessel küzd
Szoboszlai Dominik előtt Tigran Barszegjan játszott csapatkapitányként Cristiano Ronaldo ellen, az örmény játékos itt Bruno Fernandessel küzd (Fotó: AFP/Karen Minasyan)

– A második félidő elején Cristiano Ronaldo megkérdezte, miért nem próbálunk gólt lőni. Erre azt válaszoltam: ha az olyan egyszerű lenne… Majd előhozakodott az ötlettel: szerez egy gólt, aztán lőjek én egyet, mondtam, rendben. Fél perc sem telt, amikor betalált, azonnal mutatta, most rajtam a sor. Volt néhány lövésem, sajnos egyikből sem született gól – idézte fel a Nemzeti Sportnak Barszegjan Ronaldo kihívását, amellyel végülis nem tudott élni.

Mit ígért Szoboszlai Dominiknek Cristiano Ronaldo?

Ronaldo csapatkapitányként a tiszteletre is ad, a magyar szurkolóktól még elnézést is kért társa nevében a szeptemberi vb-selejtezőn.

S úgy fest, az ellenfél csapatkapitányaival is törekszik a megfelelő kapcsolatra. Szoboszlai Dominiknek a mezét ugyan nem tudta odaadni a budapesti meccs után, de megígérte, hogy októberben, Portugáliában megteszi majd ezt.

Ugyanakkor arról szó sincs, hogy Ronaldo elpuhult volna: a portugál sztár határozottan kijelentette, hogy már októberben lezárnák a vb-kvalifikáció kérdését, ehhez pedig az írek mellett a magyar válogatott ellen is nyernie kell Portugáliának a következő napokban.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

