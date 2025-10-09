Ronaldo Szoboszlainak ígéretet tett, az örmény csapatkapitány kihívást kapott tőle

Cristiano Ronaldo hosszú évek óta viseli a portugál válogatott csapatkapitányi karszalagját, s negyvenévesen is kiemelkedő produkcióra képes. A vb-selejtezők alatt ennek az örmény és a magyar válogatott is megitta a levét: előbbi ellen kétszer, a Puskás Arénában egyszer volt eredményes Ronaldo. A portugál zseni mindkét rivális csapatkapitánnyal beszélgetésbe elegyedett: Szoboszlai Dominik ígéretet, Tigran Barszegjan különleges kihívást kapott tőle.

Szoboszlai Dominik előtt Tigran Barszegjan játszott csapatkapitányként Cristiano Ronaldo ellen, az örmény játékos itt Bruno Fernandessel küzd (Fotó: AFP/Karen Minasyan)

– A második félidő elején Cristiano Ronaldo megkérdezte, miért nem próbálunk gólt lőni. Erre azt válaszoltam: ha az olyan egyszerű lenne… Majd előhozakodott az ötlettel: szerez egy gólt, aztán lőjek én egyet, mondtam, rendben. Fél perc sem telt, amikor betalált, azonnal mutatta, most rajtam a sor. Volt néhány lövésem, sajnos egyikből sem született gól – idézte fel a Nemzeti Sportnak Barszegjan Ronaldo kihívását, amellyel végülis nem tudott élni.

Mit ígért Szoboszlai Dominiknek Cristiano Ronaldo?

Ronaldo csapatkapitányként a tiszteletre is ad, a magyar szurkolóktól még elnézést is kért társa nevében a szeptemberi vb-selejtezőn.