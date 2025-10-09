Könyv jelent meg az örmények sztárjáról, de a válogatott körüli titkolózás csak fokozódott

Szombaton este hat órakor a magyar–örmény labdarúgó vb-selejtező a csoport kimenetele szempontjából mindkét válogatottnak kulcsfontosságú lesz. A hárompontos örmények az írek legyőzése után önbizalomtól duzzadva érkezhetnek Budapestre. Jegise Melikjan szövetségi kapitány még az örmények legendáját, a 2022 óta az Intert erősítő Henrih Mhitarjant is megpróbálta visszahívni. Hiába a milánói személyes beszélgetés, a szombati ellenfelünk keretébe nem került be a 36 éves középpályás, akinek a héten önéletrajzi könyve is megjelent olaszul az Életem mindig a középpontban, egy örmény fiú útja tele elszántsággal és áldozattal címen.
Mi állhat Mhitarjan távolmaradása hátterében?
A 36 éves Mhitarjan pályafutása nagyján már túl van, a könyvben külön fejezet szól a válogatottról, nem meglepő módon Örményország alcímmel.
Henrih Mhitarjan statisztikái a válogatottban:
- 95 mérkőzés
- 32 gól
- debütálás: 2007. 01. 14., Örményország–Panama 1-1, felkészülési mérkőzés
- utolsó találkozó: 2021. 11. 14., Örményország–Németország 1-4, vb-selejtező