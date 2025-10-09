Rendkívüli

Könyv jelent meg az örmények sztárjáról, de a válogatott körüli titkolózás csak fokozódott

  Könyv jelent meg az örmények sztárjáról, de a válogatott körüli titkolózás csak fokozódott
ÖrményországHenrih MhitarjanIntervb-selejtezőMagyarország

Könyv jelent meg az örmények sztárjáról, de a válogatott körüli titkolózás csak fokozódott

A 36 éves Henrih Mhitarjan a héten kiadta életrajzi könyvét olaszul. Az örmény futball nagy alakja 2021 ősze óta nem lépett pályára a válogatottban, s ez ellenünk sem fog megváltozni. Noha az örmények szövetségi kapitánya Milánóban is beszélt Mhitarjannal, a középpályás hajthatatlan. Súlyos ügy állhat az egész mögött, a könyvben leírtak mindezt pedig csak fokozzák.

Perlai Bálint
2025. 10. 09. 11:13
Henrih Mhitarjan továbbra sem beszél az örmény válogatottság lemondásáról
Henrih Mhitarjan továbbra sem beszél az örmény válogatottság lemondásáról Fotó: ALESSIO MORGESE
Szombaton este hat órakor a magyar–örmény labdarúgó vb-selejtező a csoport kimenetele szempontjából mindkét válogatottnak kulcsfontosságú lesz. A hárompontos örmények az írek legyőzése után önbizalomtól duzzadva érkezhetnek Budapestre. Jegise Melikjan szövetségi kapitány még az örmények legendáját, a 2022 óta az Intert erősítő Henrih Mhitarjant is megpróbálta visszahívni. Hiába a milánói személyes beszélgetés, a szombati ellenfelünk keretébe nem került be a 36 éves középpályás, akinek a héten önéletrajzi könyve is megjelent olaszul az Életem mindig a középpontban, egy örmény fiú útja tele elszántsággal és áldozattal címen.

Henrik Mhitarjan csak a tévéből nézi a magyar–örmény vb-selejtezőt
Henrih Mhitarjan csak a tévéből nézi a magyar–örmény vb-selejtezőt (Fotó: NurPhoto/Loris Roselli)

Mi állhat Mhitarjan távolmaradása hátterében?

A 36 éves Mhitarjan pályafutása nagyján már túl van, a könyvben külön fejezet szól a válogatottról, nem meglepő módon Örményország alcímmel.

Henrih Mhitarjan statisztikái a válogatottban:

  • 95 mérkőzés
  • 32 gól
  • debütálás: 2007. 01. 14., Örményország–Panama 1-1, felkészülési mérkőzés
  • utolsó találkozó: 2021. 11. 14., Örményország–Németország 1-4, vb-selejtező 

Az Arsenalnál és a Manchester Unitednál is megfordult technikás középpályás stílszerűen, a Nationelf ellen góllal búcsúzott, utána lemondta a válogatottságot. A könyvben ezt írja Mhitarjan a nemzeti csapatról:

„A válogatottal töltött csodálatos utazásom csaknem tizenöt évig tartott, és 2021. november 14-én, Jerevánban ért véget, egy 1-4-es vereséggel Németország ellen. 

Akkor még senki sem tudta, hogy ez az utolsó mérkőzésem lesz. A hivatalos bejelentés néhány nappal később történt. De én már akkor éreztem, hogy eljött az idő.

Nem azért, mert nem volt ott a helyem, hanem mert rájöttem, hogy pontosan ott vagyok, ahol lennem kell” – sejtelmes mondatok a klasszistól, aki ekkoriban még az AS Romát erősítette. Mhitarjan ugyanakkor leszögezte, nem azért hagyta el a válogatottat, mert konfliktusban állt volna a kapitánnyal vagy a játékosokkal.

„Soha nem veszekedtem vagy vitatkoztam a csapattársaimmal, soha nem voltam tiszteletlen. Minden alkalommal, amikor az örmény mezt viseltem, büszke voltam és hálát adtam a sorsnak.”

Mhitarjan reagált a visszahívásáról kapcsolatos pletykákra

A könyv egy pontban maga a játékos reflektált a szurkolók és a kapitány nyílt üzenetére, miszerint vegye fel újra a címeres mezt. 

Mélyen együtt éreztem azokkal a rajongókkal, akik még mindig írnak nekem és kérnek, hogy térjek vissza. De én nem tudtam – és nem is akartam – visszatérni. Egy nap nyilvánosan elmondom, miért.

Nos, ha Mhitarjan célja az volt, hogy a kételyeket eloszlassa, akkor ez aligha sikerült. Az örmények az elmúlt hetekben egyre gyakrabban „zaklatták” a játékost, miután az Internél az örmény az egyik legnagyobb nyertese az edzőváltásnak. Az olasz szaklapok egyöntetűen egyetértenek abban, hogy Federico Dimarco mellett Mhitarjannak van a legnagyobb hatása a csapat játékára. Az előző idényben Bajnokok Ligája-döntős milánói csapat élére Balogh Botond korábbi parmai edzőjét, a román Cristian Chivu nevezték ki. 

Az Inter a Bajnokok Ligájában két győzelemmel kezdett – ráadásul gólt sem kapott –, míg a Serie A-ban az elmúlt három meccsét megnyerve már csak három pont a hátránya az éllovas Napoli mögött. Mhitarjan mindössze a negyedik fordulóban, az újonc Sassuolo ellen volt a kispadon a bajnokságban, de ez is inkább pihentetés volt, miután előtte Amszterdamban játszott a csapat. 

Mhitarjan nem akar a válogatottról beszélni

A legnagyobb olasz sportújság, a La Gazzetta dello Sport a könyv megjelenése után terjedelmes interjút készített a játékossal. Nem nehéz kitalálni, hogy a beszélgetés során miről nem esett szó – a válogatottról. 

Henrih Mhitarjannak sok bámulatos mozdulata volt idáig karrierje során, ebből egy:

