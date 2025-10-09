Könyv jelent meg az örmények sztárjáról, de a válogatott körüli titkolózás csak fokozódott

Mhitarjan reagált a visszahívásáról kapcsolatos pletykákra

A könyv egy pontban maga a játékos reflektált a szurkolók és a kapitány nyílt üzenetére, miszerint vegye fel újra a címeres mezt.

Mélyen együtt éreztem azokkal a rajongókkal, akik még mindig írnak nekem és kérnek, hogy térjek vissza. De én nem tudtam – és nem is akartam – visszatérni. Egy nap nyilvánosan elmondom, miért.

Nos, ha Mhitarjan célja az volt, hogy a kételyeket eloszlassa, akkor ez aligha sikerült. Az örmények az elmúlt hetekben egyre gyakrabban „zaklatták” a játékost, miután az Internél az örmény az egyik legnagyobb nyertese az edzőváltásnak. Az olasz szaklapok egyöntetűen egyetértenek abban, hogy Federico Dimarco mellett Mhitarjannak van a legnagyobb hatása a csapat játékára. Az előző idényben Bajnokok Ligája-döntős milánói csapat élére Balogh Botond korábbi parmai edzőjét, a román Cristian Chivu nevezték ki.

Az Inter a Bajnokok Ligájában két győzelemmel kezdett – ráadásul gólt sem kapott –, míg a Serie A-ban az elmúlt három meccsét megnyerve már csak három pont a hátránya az éllovas Napoli mögött. Mhitarjan mindössze a negyedik fordulóban, az újonc Sassuolo ellen volt a kispadon a bajnokságban, de ez is inkább pihentetés volt, miután előtte Amszterdamban játszott a csapat.

Mhitarjan nem akar a válogatottról beszélni

A legnagyobb olasz sportújság, a La Gazzetta dello Sport a könyv megjelenése után terjedelmes interjút készített a játékossal. Nem nehéz kitalálni, hogy a beszélgetés során miről nem esett szó – a válogatottról.