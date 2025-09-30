„Mintha a nagymamámra bíztak volna minket” – új életéről vallott Marco Rossi reaktivált játékosa

  • Magyar Nemzet
A szeptemberben kimaradt Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe. A hátvéd partvonalon kívülre került az AC Parmánál, ezért Olaszországból Törökországba igazolt kölcsönbe. A Kocaelisporban már három mérkőzésen is játszott, ezzel újra kiérdemelte Marco Rossi szövetségi kapitány meghívóját. A 23 éves belső védő megtörte a csendet, elmesélte, hogyan fogyott el a levegő körülötte, holott a Milan és a Napoli ellen is jól teljesített. Balogh Botond felfedte a titkát, miért nem nyilatkozott hosszú ideje.

2025. 09. 30. 18:14
Balogh Botond ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 29: Besiktas’s Rafa Silva (R) competes against Kocaelispor’s Botond Balogh (L) during the Trendyol Super Lig week 7 match between Besiktas and Kocaelispor at Tupras Stadium in Istanbul, Turkiye, on September 29,
Balogh Botond (balra) hétfő este Rafa Silvával és a Besiktassal küzdött meg Fotó: ESRA BILGIN Forrás: ANADOLU
Lelkileg is sokat jelenthet a játékosnak, hogy Marco Rossi az ő nevét is felolvasta a keddi csapathirdetésen Telkiben. Balogh Botond a ferencvárosi Szalai Gábort szorította ki az Örményország elleni hazai és a portugáliai világbajnoki selejtezőre kialakított keretből. 

Balogh Botond
Balogh Botond (balra) tavaly Florian Wirtz ellen is játszott Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Ami egy éven át alapvetésnek számított, szeptemberben megszakadt: Balogh Botond nem került be a nemzeti együttes keretébe, pedig júniusban a svédek ellen például még a kezdőtizenegybe jelölte Marco Rossi. Az átigazolása azonban fordulatot hozott a nyolcszoros válogatott védő helyzetében.

Nyilván szerettem volna a keretben lenni, de érthető volt Marco Rossi szövetségi kapitány döntése, hiszen amikor kihirdette a névsort, még Parmában voltam, egyetlen percnyi lehetőséget sem kaptam az idényben.

Abban bízom, hogy ha a Kocaelisporban végigjátszom a meccseket, újból megkapom az esélyt a válogatottban. Ez az egyik legfontosabb célom. Labdarúgóként nincs annál megtisztelőbb, ha a hazámért játszhatok – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak még az egyébként kevés meglepetéssel szolgáló kerethirdetés előtt Balogh Botond.

Balogh Botond
Balogh Botond 2023 novemberében beszélt a válogatott sajtótájékoztatóján Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztőség

Balogh Botond kálváriája

A Sopronból indult, az MTK-nál nevelkedett labdarúgó 2019-ben igazolt az AC Parmához, amelynél fokozatosan lépett előre. Egy időben alapembernek számított az olasz első osztályú együttesben, amelyben 73 tétmérkőzésen szerepelt. A számláló azonban az edzőváltások közepette megállt, így kölcsönbe a török Kocaelisporhoz igazolt a nyár végén. Három mérkőzésen is a kezdőcsapatban kapott helyett, ám egy döntetlen mellett két vereség részese volt. Hétfőn például a Besiktas otthonában elszenvedett 3-1-re elbukott bajnokin ő is bizonytalankodott. Alacsonyabban jegyzett ligába, ám saját bevallása szerint remek közegbe került.

– Nem gondoltam volna, hogy a török ételek lenyűgöznek majd hat év pármai légióskodás után, de a helyi húsok isteniek. A klubnál hetven-nyolcvan éves nénik dolgoznak a konyhán, finomabbnál finomabbakat eszünk – mintha a nagymamámra bíztak volna minket. Nemcsak emiatt érzem otthonosan magam, mindent megtesznek a csapatnál, hogy jól érezzük magunkat. 

Nem vakációzni jöttem a Kocaelisporhoz, azért küzdök, hogy kiegyensúlyozott, jó teljesítménnyel bizonyítsam a Süper Ligben, helyem van a legmagasabb szinten is. Nagyon kritikus vagyok önmagammal szemben, nem dőlök hátra, ha volt esetleg egy jó meccsem, szeretném a legtöbbet kihozni magamból.

 Törökországban minden feltétel adva van, hogy csak a futballra összpontosítsak, itt kell megmutatnom, mire vagyok hivatott – mondta a sportnapilapnak Balogh Botond, aki azt is elárulta, miért kerülte a nyilvánosságot.

– Az elmúlt másfél évben azért nem adtam egyetlen interjút sem, mert úgy éreztem, teljesítmény ide vagy oda, benne van a pakliban, hogy bármelyik pillanatban körön kívülre kerülhetek a Parmánál, márpedig nem akartam, hogy a média felfújja a helyzetemet – magasról lehet nagyot esni.

 

