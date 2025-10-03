  • Magyar Nemzet
Mhitarjan döntött, a magyar válogatott ellen készülő örmények nagyon bíztak a visszatérésében

Kihirdette a keretét a Magyarország és Írország elleni októberi vb-selejtezőkre Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya. A legizgalmasabb kérdés az volt, hogy sikerült-e meggyőzni a visszatérésről Henrih Mhitarjant. Nos, az olasz Inter játékosa, a 32 találattal örmény válogatottsági csúcstartó Mhitarjan nem tagja a keretnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 15:18
Henrih Mhitarjan, az örmény futball legendája 36 évesen is az olasz Inter fontos tagja, a magyar válogatott vb-selejezőcsoportjában viszont nem játszik
Henrih Mhitarjan, az örmény futball legendája 36 évesen is az olasz Inter fontos tagja, a magyar válogatott vb-selejezőcsoportjában viszont nem játszik Fotó: NurPhoto via AFP/Stefan Koops
Henrih Mhitarjan az örmény labdarúgás legendája. Idén az Inter színeiben BL-döntőt játszhatott, korábban a Manchester United játékosaként Európa-ligát, a Roma mezében Konferencialigát nyert – előbbi alkalommal gólt is szerzett a döntőben. Mhitarjan az örmény válogatottnak is hosszú éveken át vezéregyénisége volt, 95 fellépésen szerzett 32 góljával toronymagasan vezeti a csapat örök-góllövőlistáját. 2021-ben stílszerűen, Németország elleni góllal búcsúzott, utána lemondta a válogatottságot, ám Jegise Melikjan szövetségi kapitány bízott benne, hogy a vb-szereplés felcsillanó reménye visszacsalogatja Mhitarjant, s október 11-én, a magyar válogatott ellen már számíthat rá.

Henrih Mhitarjan legutóbb 2021-ben, a Németország elleni vb-selejtezőn játszott az örmény válogatottban, akkor gólt is szerzett
Henrih Mhitarjan legutóbb 2021-ben, a Németország elleni vb-selejtezőn játszott az örmény válogatottban, akkor gólt is szerzett (Fotó: AFP/Karen Minasyan)

Mhitarjan már 36 éves, s továbbra is fontos szerepet játszik az Inter középpályáján, a milánói klub idei hét tétmeccséből négyszer a kezdőcsapat tagja volt. Az örmény válogatottban még mindig egyértelműen ő lenne az első számú sztár, rajta kívül jelenleg Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach) játszik még topligában a kaukázusi ország futballistái közül, ő gólt is szerzett a múlt héten a Bundesligában.

Az örmény válogatott váratlan feltámadása

Örményország pocsékul kezdte az évet, a grúzok ellen 9-1-es összesítéssel elveszített NL-osztályozó nem lehetett meggyőző érv Mhitarjan visszacsábítására. Jött is az edzőváltás, Jegise Melikjant augusztusban nevezték ki szövetségi kapitánynak, s bár irányításával a portugáloktól simán kikapott Örményország, az Írország elleni sikerrel felugrott a selejtezőcsoport második helyére.

Ezután folytatott Melikjan az ő szavaival élve „reményteli beszélgetést” Mhitarjannal. A pénteki kerethirdetésen kiderült, hogy az Inter sztárja mégsem tér vissza a nemzeti csapatba.

A fentebb említett Ranos viszont érkezhet Magyarországra, bár a hazai drukkereknek talán még inkább ismerős Georgi Harutjunjan neve, ő ugyanis az NB I-ben játszik, a Puskás Akadémia futballistája.

Mhitarjan hiánya nem garancia a magyar válogatott sikerére

Az örmény válogatott sosem járt még Eb-n vagy vb-n. A legutóbbi, 2022-es világbajnokság selejtezősorozatában jól kezdett, hazai pályán Románia és Izland elleni is nyert, de a németek mögött végül Észak-Macedónia harcolta ki a pótselejtezőt, amely oda-vissza verte az örményeket.

Ugyanakkor az a sorozat bizonyítja, hogy Mhitarjan jelenléte nem minden: Örményország éppen azt a három meccsét nyerte meg akkori selejtezőcsoportjában, amelyeket a középpályás sérülése miatt kihagyott.

Azaz, az Inter középpályása nélkül felálló örmény válogatottat sem vehetjük fél vállról.

 

Google News
