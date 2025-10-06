Marco Rossi helyzete nem könnyű, az FTC–Paks rangadó sem nyugtatta meg

Vasárnap a magyar futball legújabb slágermeccsén, a Ferencváros és a Paks 2-2-es döntetlent játszott. A címvédő hiába szerezte meg a vezetést a 87. percben a csereként beálló Alekszandar Pesics révén, a hosszabbításban a videóbíró segítségével a játékvezető büntetőt adott a Paksnak, amit Windecker József értékesített is. A szombati, örmények elleni válogatott meccs miatt Marco Rossi is figyelhette a rangadót, ugyanis mind a hét meghívott játékos – öt a Fradiban, kettő a Paksban – pályára lépett a Groupama Arénában.
A hazai zöld-fehér csapatnál – a magyarszabály miatt – öt honfitársunk is kezdett Robbie Keane döntése nyomán, Dibusz Dénes, Ötvös Bence és Varga Barnabás is válogatott behívót kapott a napokban. Maga az ír vezetőedző is kiemelte a lefújás után Vargát, aki ismét betalált fejjel –minden sorozatot figyelembe véve 16 meccsen 13 gól –, Rossinak és a magyar szurkolóknak ismét fájdalmas volt belegondolni, hogy a szombati, örmények elleni meccsen a gólerős támadó eltiltás miatt nem lesz bevethető.
- Ötvös Bence 83 percet játszott, három lövése is volt, ebből az első egy hatalmas bomba volt az első félidőben, amit Kovácsik Ádám nagy bravúrral kitolt. Ötvös jól mozgott a középpályán, 5/7 pontos hosszú indítása, 5/7 földön megnyert párharca és négy kiharcolt szabadrúgása is ezt támasztja alá – mindez különösen nagy fegyvertény úgy, hogy Tóth Alex a kispadon kezdett. Ugyanakkor a szünet után ő sem tudott új lendületet vinni a Fradi játékába, ezért a 83. percben Gruber Zsombor váltotta.
- Dibusz Dénes kapuját két kapott gól nélküli meccs után vették be ismét. Az első gólnál Pető Milán remek megmozdulásából szinte semmit nem látott a védők gyűrűjében, míg a hosszabbításban Windecker büntetőjénél a védés bravúrkategória lett volna. A második játékrészben, mi is megírtuk a tudósításunkban, hogy a 34 éves kapus egy kirúgás után a jobb combjához kapott, majd sántítva ment vissza a kapujába. Dibusz a következő percekben is fogta a lábát, de ápolást nem kért. Aggódni viszont talán nem kell, mert a ráadásban 2-2-es állásnál Böde Dániel helyzetét nagy bravúrral védte. Sérülten ez aligha sikerült volna…
- Tóth és Gruber Zsombor csereként szállt be, de egyikük sem élete meccsét hozta. A 19 éves középpályásnak noha a támadó harmadban két sikeres passza is volt, de a hétből öt párharcot elvesztett, emellett a ráadásban éppen ő szabálytalankodott Windeckerrel ellen. A könyöklésért büntető járt – amit Robbie Keane élesen bírált a meccs után –, ezzel pedig a Fradi elbukta a meccset. Ugyanakkor Tóth jó formája nyomán Rossi aligha kételkedik a játékosban.
- Gruber Ötvöst váltotta, tízszer élt labdához, négyszer is csellel igyekezett felpörgetni a játékot, de egyszer sem jött ez össze. Gruber egyébként sincs jó formában, legutóbb a Diósgyőr ellen duplázott csereként beállva, azóta viszont négy meccsen nem volt eredményes, noha összesen 112 percet kapott a mestertől.