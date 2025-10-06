Marco Rossi helyzete nem könnyű, az FTC–Paks rangadó sem nyugtatta meg

Vasárnap a magyar futball legújabb slágermeccsén, a Ferencváros és a Paks 2-2-es döntetlent játszott. A címvédő hiába szerezte meg a vezetést a 87. percben a csereként beálló Alekszandar Pesics révén, a hosszabbításban a videóbíró segítségével a játékvezető büntetőt adott a Paksnak, amit Windecker József értékesített is. A szombati, örmények elleni válogatott meccs miatt Marco Rossi is figyelhette a rangadót, ugyanis mind a hét meghívott játékos – öt a Fradiban, kettő a Paksban – pályára lépett a Groupama Arénában.

Marco Rossi ismét láthatta: nagy veszteség, hogy Varga Barnabás nem lesz bevethető szombaton (Fotó: Ladóczki Balázs)

Marco Rossi minden válogatott játékost látott az FTC–Paks meccsen

A hazai zöld-fehér csapatnál – a magyarszabály miatt – öt honfitársunk is kezdett Robbie Keane döntése nyomán, Dibusz Dénes, Ötvös Bence és Varga Barnabás is válogatott behívót kapott a napokban. Maga az ír vezetőedző is kiemelte a lefújás után Vargát, aki ismét betalált fejjel –minden sorozatot figyelembe véve 16 meccsen 13 gól –, Rossinak és a magyar szurkolóknak ismét fájdalmas volt belegondolni, hogy a szombati, örmények elleni meccsen a gólerős támadó eltiltás miatt nem lesz bevethető.