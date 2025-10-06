  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Marco Rossi helyzete nem könnyű, az FTC–Paks rangadó sem nyugtatta meg
Marco RossiGruber ZsomborDibusz DénesTóth BarnaÖtvös BenceFTCPaks

Marco Rossi helyzete nem könnyű, az FTC–Paks rangadó sem nyugtatta meg

Marco Rossi hét válogatott játékost is figyelhetett a vasárnapi FTC–Paks NB I-es rangadón, ugyanakkor többektől nem azt a játékot látta, amit remélt. A szövetségi kapitány továbbra is arra a kérdésre keresi a választ, hogy az örmények elleni vb-selejtezőn Sallai Rolandot és Varga Barnabást kik fogják pótolni. Két jelölt a rangadón is pályára lépett, de Marco Rossi velük aligha lehet elégedett. Mindeközben a középpályán megnyugtató visszajelzést kapott a fradistáktól.

Perlai Bálint
2025. 10. 06. 9:55
Marco Rossi mind a hét válogatott játékost láthatott az FTC–Paks rangadón, de sok kérdésre így sem kapott választ
Marco Rossi mind a hét válogatott játékost láthatott az FTC–Paks rangadón, de sok kérdésre így sem kapott választ Fotó: MTI/Purger Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap a magyar futball legújabb slágermeccsén, a Ferencváros és a Paks 2-2-es döntetlent játszott. A címvédő hiába szerezte meg a vezetést a 87. percben a csereként beálló Alekszandar Pesics révén, a hosszabbításban a videóbíró segítségével a játékvezető büntetőt adott a Paksnak, amit Windecker József értékesített is. A szombati, örmények elleni válogatott meccs miatt Marco Rossi is figyelhette a rangadót, ugyanis mind a hét meghívott játékos – öt a Fradiban, kettő a Paksban – pályára lépett a Groupama Arénában.

Marco Rossi ismét láthatta: nagy veszteség, hogy Varga Barnabás nem lesz bevethető szombaton
Marco Rossi ismét láthatta: nagy veszteség, hogy Varga Barnabás nem lesz bevethető szombaton  (Fotó: Ladóczki Balázs)

Marco Rossi minden válogatott játékost látott az FTC–Paks meccsen

A hazai zöld-fehér csapatnál – a magyarszabály miatt – öt honfitársunk is kezdett Robbie Keane döntése nyomán, Dibusz Dénes, Ötvös Bence és Varga Barnabás is válogatott behívót kapott a napokban. Maga az ír vezetőedző is kiemelte a lefújás után Vargát, aki ismét betalált fejjel –minden sorozatot figyelembe véve 16 meccsen 13 gól –, Rossinak és a magyar szurkolóknak ismét fájdalmas volt belegondolni, hogy a szombati, örmények elleni meccsen a gólerős támadó eltiltás miatt nem lesz bevethető. 

  • Ötvös Bence 83 percet játszott, három lövése is volt, ebből az első egy hatalmas bomba volt az első félidőben, amit Kovácsik Ádám nagy bravúrral kitolt. Ötvös jól mozgott a középpályán, 5/7 pontos hosszú indítása, 5/7 földön megnyert párharca és négy kiharcolt szabadrúgása is ezt támasztja alá – mindez különösen nagy fegyvertény úgy, hogy Tóth Alex a kispadon kezdett. Ugyanakkor a szünet után ő sem tudott új lendületet vinni a Fradi játékába, ezért a 83. percben Gruber Zsombor váltotta.
  • Dibusz Dénes kapuját két kapott gól nélküli meccs után vették be ismét. Az első gólnál Pető Milán remek megmozdulásából szinte semmit nem látott a védők gyűrűjében, míg a hosszabbításban Windecker büntetőjénél a védés bravúrkategória lett volna. A második játékrészben, mi is megírtuk a tudósításunkban, hogy a 34 éves kapus egy kirúgás után a jobb combjához kapott, majd sántítva ment vissza a kapujába. Dibusz a következő percekben is fogta a lábát, de ápolást nem kért. Aggódni viszont talán nem kell, mert a ráadásban 2-2-es állásnál Böde Dániel helyzetét nagy bravúrral védte. Sérülten ez aligha sikerült volna…
  • Tóth és Gruber Zsombor csereként szállt be, de egyikük sem élete meccsét hozta. A 19 éves középpályásnak noha a támadó harmadban két sikeres passza is volt, de a hétből öt párharcot elvesztett, emellett a ráadásban éppen ő szabálytalankodott Windeckerrel ellen. A könyöklésért büntető járt – amit Robbie Keane élesen bírált a meccs után –, ezzel pedig a Fradi elbukta a meccset. Ugyanakkor Tóth jó formája nyomán Rossi aligha kételkedik a játékosban.
  • Gruber Ötvöst váltotta, tízszer élt labdához, négyszer is csellel igyekezett felpörgetni a játékot, de egyszer sem jött ez össze. Gruber egyébként sincs jó formában, legutóbb a Diósgyőr ellen duplázott csereként beállva, azóta viszont négy meccsen nem volt eredményes, noha összesen 112 percet kapott a mestertől.
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
Az NB I kilencedik fordulójának rangadója az FTC–Paks volt
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi Dr. Zacher Gábor
Az FTC szurkolói ismét az MLSZ-nek üzentek
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
Bognár György szerint igazságos eredmény született az Üllői úton
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi Varga Barnabás
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
Robbie Keane a fejét fogta, a Paks az utolsó percekben egyenlített
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi Pető Milán
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi Varga Barnabás
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
1/36 A Paks az utolsó pillanatban egyenlített a Fradi ellen

Tóth Barna helyzete nem könnyű

A túloldalt Bognár György Tóth Barnát a kezdőbe nevezte, ugyanakkor a paksi támadónak nem volt jó meccse. 

80 perc alatt két lövése volt, de Dibusz kapujára egyik sem jelentett veszélyt, ami viszont talán aggasztóbb, az a párharcmutatói.

  • 1/5 megnyert párharc a földön
  • 6/15 megnyert fejpárbaj
Tóth Barna a Fradi elleni rangadón nem találta el Dibusz kapuját
Tóth Barna a Fradi elleni rangadón nem találta el Dibusz kapuját  Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Utóbbi természetesen elmarad Varga szintjétől, noha Tóth a Győr és a Zalaegerszeg ellen is fejjel volt eredményes. Az egyszeres válogatott támadó a 80. percben jött le, amikor Bognár a szintén meghívót kapó Osváth Attilát cserélte be a védelembe. A Fradi második góljánál az előre húzódó Osváth nem ért vissza, így Mohammed Abu Fani teljesen üresen passzolhatott a gólszerző Pesicsnek. 

Okosabb lett a szövetségi kapitány a rangadó után?

Marco Rossi fejébe nem látunk bele, de a helyzetét aligha könnyítette meg a vasárnapi meccs. Mint ismert, az örmények ellen eltiltás miatt Varga mellett Sallai Roland sem játszhat, kettejük pótlására pedig jó formában lévő támadót nem nagyon találni a keretben. 

Az FTC–Pakson Gruber és Tóth sem játszott jól, mindkettejük neve felvetődött már Sallai és Varga pótlására. Rossi bármelyiküket választja, vészmegoldás lesz, és nem szabad azt a szintet várni, amit az eltiltottak tudnak hozni.

Tóth Alex és Ötvös Bence formája azonban az olasz mestert némiképp megnyugtathatja, édes teher számára, hogy a középpályán kiket nevezzen a kezdőbe. Schäfer András és Callum Styles rendszeresen játszik – s Vitális Milánt se felejtsük el a Győrből – , nem lenne rossz, ha valamelyikük csatárt is tudna játszani... 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu