Robbie Keane kifakadt, elbeszélgetne a játékvezetővel a megítélt tizenegyes után

Robbie Keane kifakadt, elbeszélgetne a játékvezetővel a megítélt tizenegyes után

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a Paks elleni 2-2-es döntetlen után Csonka Bence játékvezetőre akadt ki a sajtótájékoztatón. Robbie Keane ilyen rossz döntést még nem látott, és szeretne elbeszélgetni a bíróval, amiért a hosszabbításban a videózás után tizenegyest ítélt a Paksnak, amivel Bognár György együttese pontot mentett a kilencedik forduló rangadóján.

Perlai Bálint
2025. 10. 05. 19:25
Robbie Keane értetlenül áll a játékvezetői döntések előtt
Robbie Keane értetlenül áll a játékvezetői döntések előtt Fotó: Ladóczki Balázs
Őrült hajrát hozott a Ferencváros és a Paks NB I-es rangadója a kilencedik fordulóban. Noha a címvédő a 87. percben megszerezte a vezetést Alekszandar Pesics révén, a hosszabbításban a videózás után megítélt büntetővel Windecker József kiegyenlített, így 2-2-re végződött a találkozó. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a játékvezetőt kritizálta.

A Paks az utolsó percekben egyenlített – Robbie Keane nagy bánatára
A Paks az utolsó percekben egyenlített – Robbie Keane nagy bánatára Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane nem volt elégedett a játékvezető teljesítményével

– A teljesítménnyel elégedett vagyok, meg kellett volna nyerni a mérkőzést. 

Ugyanakkor örülnék, ha a játékvezető itt lenne, és megkérdezhetnénk tőle: miért adott büntetőt a Paksnak? Ha ez büntető volt, akkor minden meccsen öt-hat tizenegyest kellene adni.

Össze vagyok zavarodva, huszonöt éve focizok, de sosem láttam még ilyen döntést. A játékvezető ezt leszámítva is szörnyű döntéseket hozott. Az ellenfél jobbhátvédje vagy nyolc szabálytalanságot követett el, de megúszta sárga lap nélkül. Nem volt következetes a bíró! – fakadt ki az ír vezetőedző, aki hazai pályán továbbra sem győzte le a Paksot. Ezután kitért Varga Barnabásra, aki ismét fejjel volt eredményes. 

Nem jó ómen az FTC-nek az első kapott gól

– Sosem játszottam vagy edzettem olyan játékost, aki ilyen jól fejel. Varga szerencsére nagyon jó formában is van.

Keane elmondta, az első félidőben nem véletlenül erőltették a bal oldalt Nagy Barnabással a szélen. A gól is ebből született a 31. percben, ugyanakkor Varga találatával a Fradi egyenlített, miután a Puskás Akadémia és a Diósgyőr után a Paks is megszerezte a vezetést a Groupama Arénában – ebből egyet sem nyert meg a zöld-fehér csapat. 

Nem vagyok jós, nem tudom, hogy most is miért mi kaptuk az első gólt. De a védelmünk nagyon jó a ligában, talán mi kaptuk a legkevesebb gólt a bajnokságban, ez nem lehet véletlen.

Keane-nek igaza is volt, a Fradi a bajnokságban egy meccsel kevesebbet játszva nyolc gólt kapott nyolc meccsen.

Az NB I kilencedik fordulójának rangadója az FTC–Paks volt
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi Dr. Zacher Gábor
Az FTC szurkolói ismét az MLSZ-nek üzentek
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
Bognár György szerint igazságos eredmény született az Üllői úton
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi Varga Barnabás
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
Robbie Keane a fejét fogta, a Paks az utolsó percekben egyenlített
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi Pető Milán
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi Varga Barnabás
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC - Paks mérkőzés NB1 Ferencvárosi TC Fradi
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
FTC-Paks NB1 Ferencvárosi TC
Bognár György szerint igazságos eredmény született az Üllői úton
Bognár György szerint igazságos eredmény született az Üllői úton  Fotó: Ladóczki Balázs

Bognár György szerint az FTC sem érdemelt győzelmet

A Paks edzője rövid értékelést adott a lefújás után. A rutinos szakember szerint a Paks és a Fradi sem érdemelt győzelmet.

– A Fradi jobban kezdett, az egész meccsen többet kezdeményezett hazai pályán, időnként be is szorítottak a játékosaik a kapunk elé. Örülök az egy pontnak, az Üllői úton ez egy jó eredmény nekünk. 

Helyzetekben nem mutatkozott meg a Fradi fölénye. Nem játszottunk jól, nem is érdemeltünk győzelmet, de szerintem a Fradi sem.

A Paks amiatt is elégedett lehet, mert továbbra is veretlen az idei bajnokságban, az októberi válogatottszünetre fordulva négy pont az előnye a Debrecen és az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros előtt

