Robbie Keane kifakadt, elbeszélgetne a játékvezetővel a megítélt tizenegyes után

Őrült hajrát hozott a Ferencváros és a Paks NB I-es rangadója a kilencedik fordulóban. Noha a címvédő a 87. percben megszerezte a vezetést Alekszandar Pesics révén, a hosszabbításban a videózás után megítélt büntetővel Windecker József kiegyenlített, így 2-2-re végződött a találkozó. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a játékvezetőt kritizálta.

A Paks az utolsó percekben egyenlített – Robbie Keane nagy bánatára Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane nem volt elégedett a játékvezető teljesítményével

– A teljesítménnyel elégedett vagyok, meg kellett volna nyerni a mérkőzést.

Ugyanakkor örülnék, ha a játékvezető itt lenne, és megkérdezhetnénk tőle: miért adott büntetőt a Paksnak? Ha ez büntető volt, akkor minden meccsen öt-hat tizenegyest kellene adni.

Össze vagyok zavarodva, huszonöt éve focizok, de sosem láttam még ilyen döntést. A játékvezető ezt leszámítva is szörnyű döntéseket hozott. Az ellenfél jobbhátvédje vagy nyolc szabálytalanságot követett el, de megúszta sárga lap nélkül. Nem volt következetes a bíró! – fakadt ki az ír vezetőedző, aki hazai pályán továbbra sem győzte le a Paksot. Ezután kitért Varga Barnabásra, aki ismét fejjel volt eredményes.

Nem jó ómen az FTC-nek az első kapott gól

– Sosem játszottam vagy edzettem olyan játékost, aki ilyen jól fejel. Varga szerencsére nagyon jó formában is van.

Keane elmondta, az első félidőben nem véletlenül erőltették a bal oldalt Nagy Barnabással a szélen. A gól is ebből született a 31. percben, ugyanakkor Varga találatával a Fradi egyenlített, miután a Puskás Akadémia és a Diósgyőr után a Paks is megszerezte a vezetést a Groupama Arénában – ebből egyet sem nyert meg a zöld-fehér csapat.

Nem vagyok jós, nem tudom, hogy most is miért mi kaptuk az első gólt. De a védelmünk nagyon jó a ligában, talán mi kaptuk a legkevesebb gólt a bajnokságban, ez nem lehet véletlen.

Keane-nek igaza is volt, a Fradi a bajnokságban egy meccsel kevesebbet játszva nyolc gólt kapott nyolc meccsen.