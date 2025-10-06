Kubatov Gábor is beszállt a bírózásba: „Ezt a meccset is emberhátrányban harcoltuk végig”

Kubatov Gábort is megviselte, hogy a Fradi nem tudta legyőzni és megelőzni az éllovas Paksot. Dr. Csonka Bence játékvezetőt és a VAR-szobában irányító Zierkelbach Péter tevékenységét élesen kritizáló Robbie Keane vezetőedzőhöz és a csatár Varga Barnabáshoz csatlakozott a Ferencváros elnöke is.

Itt még jó volt a hangulat: Kubatobv Gábor adta át szeptember legjobbjának, Varga Barnabásnak a díjat Fotó: MICHELLER SZILVIA

Kubatov Gábor kifakadt

Csalódott és dühös volt a lefújás után a Fradi-elnöke, miután a címvédő kezéből a 93 percben csúszott ki a győzelem. Egy beívelés után a labdát elfejelő Tóth Alex könyökkel eltalálta Windecker József fejét, amiért büntetőt kapott és a sértett révén értékesített is a Paks. A 2-2-re végződött rangadó után az FTC elnöke videóüzenetet tett közzé.

Ezt a meccset is emberhátrányban harcoltuk végig. Nem tudom, hogy volt-e az ellenfélnek két, kaput eltaláló lövése vagy sem

– fogalmazott Kubatov Gábor, aki a Groupama Aréna lelátójáról üzent, a háttérben a Fradi-tábor látható. Az emberhátrány kifejezés talányos, biztosan nem arra vonatkozik, hogy kevesebb ferencvárosi volt a pályán, a mérkőzésen nem volt kiállítás egyik csapatból sem.

Varga Barnabást is idézte

Az ún. „magyarszabály” miatt a Magyar Labdarúgó-szövetséggel hadban álló Kubatov Gábor nem részletezte, pontosan mely esetet, eseteket kifogásolja, de később posztolta Varga Barnabás nyilatkozatát. Az ex-paksi csatár a teljes játékvezetői felfogást kritizálta.

– Szerintem győzelmet érdemeltünk volna, bár sok futballt ma sem láttunk a pályán, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk. És hát vannak, akik asszisztálnak is ehhez, úgyhogy innen is köszönjük nekik.

Nem tudom, hogy a Lenzsér hogy maradhatott a pályán. A múlt héten is láttam, milyen tizenegyest kapott... Ismerem, játszottam vele. Tényleg azt hittük, hogy meglesz a győzelem, hiszen momentuma sem volt a Paksnak ma. Mi próbáltunk futballozni – amennyire engedték.

Lenzsér Bencét (balra) külön kiemelte a Kubatov Gábor által idézett Varga Barnabás a meccs után Fotó: MLSZ/Micheller Szilvia

A szurkolók reagáltak

Mindkét bejegyzés alatt özönlenek a szurkolói reagálások. sokan egyetértenek Kubatov Gáborral és Varga Barnabással, ugyanakkor többen odaszúrtak.

Azt vetették a klubvezető szemére, hogy a Ferencvárosnak is mindössze 3 kaput eltaláló kísérlete volt a rangadón, valamint azt, hogy a második hazai gól előtt az FTC egyik játékosa kezezett a saját tizenhatosán belül.

Akad olyan, aki szerint emiatt kompenzált a ráadásban a Paksnak megadott büntetővel a játékvezetői stáb. Ami biztos, izgalmas és érzelmes meccset vívtak a felek, a Fradi–Paks számos patinás párosításnál rangosabbá vált az utóbbi években...