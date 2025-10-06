  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Kubatov Gábor is beszállt a bírózásba: „Ezt a meccset is emberhátrányban harcoltuk végig”
Kubatov GáborFerencvárosi Torna Clubjátékvezetéselnök

Kubatov Gábor is beszállt a bírózásba: „Ezt a meccset is emberhátrányban harcoltuk végig”

Nem csitulnak a kedélyek, miután vitatott játékvezetői ítéletekkel tarkított mérkőzésen a Ferencváros 2-2-re végzett a vendég Pakssal a labdarúgó NB I 9. fordulójában. A vezetőedző Robbie Keane és az ex-paksi támadó, Varga Barnabás után Kubatov Gábor is kritizálta a bírók ténykedését. Az FTC elnöke előbb a lelátóról posztolt egy rövid videót, amelyben arról beszélt, hogy megint emberhátrányban harcoltak, miközben nem állítottak ki senkit. Később a feldúlt Varga Barnabás nyilatkozatát is közzé tette Kubatov Gábor.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 7:19
Kubatov Gábor Budapest, 2021. augusztus 17. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a Groupama Aréna sajtótermében tartott sajtótájékoztatón 2021. augusztus 17-én. MTI/Máthé Zoltán
Kubatov Gábor nem hagyta szó nélkül a történteket Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kubatov Gábort is megviselte, hogy a Fradi nem tudta legyőzni és megelőzni az éllovas Paksot. Dr. Csonka Bence játékvezetőt és a VAR-szobában irányító Zierkelbach Péter tevékenységét élesen kritizáló Robbie Keane vezetőedzőhöz és a csatár Varga Barnabáshoz csatlakozott a Ferencváros elnöke is.

Kubatov Gábor
Itt még jó volt a hangulat: Kubatobv Gábor adta át szeptember legjobbjának, Varga Barnabásnak a díjat Fotó: MICHELLER SZILVIA

Kubatov Gábor kifakadt

Csalódott és dühös volt a lefújás után a Fradi-elnöke, miután a címvédő kezéből a 93 percben csúszott ki a győzelem. Egy beívelés után a labdát elfejelő Tóth Alex könyökkel eltalálta Windecker József fejét, amiért büntetőt kapott és a sértett révén értékesített is a Paks. A 2-2-re végződött rangadó után az FTC elnöke videóüzenetet tett közzé.

Ezt a meccset is emberhátrányban harcoltuk végig. Nem tudom, hogy volt-e az ellenfélnek két, kaput eltaláló lövése vagy sem 

– fogalmazott Kubatov Gábor, aki a Groupama Aréna lelátójáról üzent, a háttérben a Fradi-tábor látható. Az emberhátrány kifejezés talányos, biztosan nem arra vonatkozik, hogy kevesebb ferencvárosi volt a pályán, a mérkőzésen nem volt kiállítás egyik csapatból sem.

Varga Barnabást is idézte

Az ún. „magyarszabály” miatt a Magyar Labdarúgó-szövetséggel hadban álló Kubatov Gábor nem részletezte, pontosan mely esetet, eseteket kifogásolja, de később posztolta Varga Barnabás nyilatkozatát. Az ex-paksi csatár a teljes játékvezetői felfogást kritizálta.

– Szerintem győzelmet érdemeltünk volna, bár sok futballt ma sem láttunk a pályán, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk. És hát vannak, akik asszisztálnak is ehhez, úgyhogy innen is köszönjük nekik. 

Nem tudom, hogy a Lenzsér hogy maradhatott a pályán. A múlt héten is láttam, milyen tizenegyest kapott... Ismerem, játszottam vele. Tényleg azt hittük, hogy meglesz a győzelem, hiszen momentuma sem volt a Paksnak ma. Mi próbáltunk futballozni – amennyire engedték.

Kubatov Gábor
Lenzsér Bencét (balra) külön kiemelte a Kubatov Gábor által idézett Varga Barnabás a meccs után Fotó: MLSZ/Micheller Szilvia

A szurkolók reagáltak

Mindkét bejegyzés alatt özönlenek a szurkolói reagálások. sokan egyetértenek Kubatov Gáborral és Varga Barnabással, ugyanakkor többen odaszúrtak. 

Azt vetették a klubvezető szemére, hogy a Ferencvárosnak is mindössze 3 kaput eltaláló kísérlete volt a rangadón, valamint azt, hogy a második hazai gól előtt az FTC egyik játékosa kezezett a saját tizenhatosán belül.

 Akad olyan, aki szerint emiatt kompenzált a ráadásban a Paksnak megadott büntetővel a játékvezetői stáb. Ami biztos, izgalmas és érzelmes meccset vívtak a felek, a Fradi–Paks számos patinás párosításnál rangosabbá vált az utóbbi években...

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza

Lovagiatlan ügy a tiszásoktól

Megyeri Dávid avatarja

Valójában minden nőt meg akarnak félemlíteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.