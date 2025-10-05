  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Varga Barnabás keményen lecsapott, a bíró és a paksiak is megkapták a magukét
FerencvárosVarga BarnabásPaks

Varga Barnabás keményen lecsapott, a bíró és a paksiak is megkapták a magukét

Fordulatos hajrát hozott a Ferencváros és a Paks vasárnapi mérkőzése. A rendes játékidő végén még az NB I címvédőjének állt a zászló, egy kései tizenegyessel mégis 2-2 lett a 9. forduló slágermeccsének végeredménye. A Ferencváros támadója, Varga Barnabás ezt nehezen fogadta el, a kamerák előtt mondta meg a magáét a paksiaknak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 21:00
Varga Barnabásnak nehezére esett elfogadni, hogy a Ferencváros a hajrában elbukta a győzelmet a Paks ellen Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Paks gyakran tör borsot a Ferencváros orra alá. Ez vasárnap sem volt másképp. Az NB I 9. fordulójának rangadóján a tolnaiak a semmiből kerültek előnybe, de a címvédő Varga Barnabás fejesgólja végén még a szünet előtt egyenlített. Amikor már-már úgy tűnt, hogy 1-1-es döntetlen lesz a mérkőzés vége, a 87. percben Alekszandar Pesics megszerezte a Fradi második gólját. A videóbíró is megerősítette a találatot, a hazai tábor ünnepelt, ám a hosszabbításban leforrázták őket: egy könyökös miatt büntetőhöz jutott a Paks, és azt a sértett, Windecker József értékesítette is, 2-2-vel zárult az összecsapás.

Windecker József góljával egyenlített a Paks, pedig Varga Barnabás szerint a Ferencváros győzelmet érdemelt volna
Windecker József góljával egyenlített a Paks, pedig Varga Barnabás szerint a Ferencváros győzelmet érdemelt volna (Fotó: Ladóczki Balázs)

Robbie Keane és Varga Barnabás is megmondta a magáét

Ezt az Üllői úton nehezen emésztették meg, Robbie Keane addig háborgott, míg sárga lapot nem kapott. Persze ez nem nyugtatta meg, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is beszólt Csonka Bence játékvezetőnek.

De nemcsak a Ferencváros vezetőedzője volt paprikás hangulatban, hanem a hazaiak első gólját szerző, egyben egykori paksi támadó, Varga Barnabás is. Ő két legyet ütött egy csapásra az interjúban, a játékvezetőt és volt csapatát is kiosztotta. De rendesen.

Félig üres a pohár. Szerintem győzelmet érdemeltünk volna, bár sok futballt ma sem láttunk a pályán, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk. És hát vannak, akik asszisztálnak is ehhez, úgyhogy innen is köszönjük nekik. Nem tudom, hogy a Lenzsér hogy maradhatott a pályán. A múlt héten is láttam, milyen tizenegyest kapott... Ismerem, játszottam vele.

Tényleg azt hittük, hogy meglesz a győzelem, hiszen momentuma sem volt a Paksnak ma. Mi próbáltunk futballozni – amennyire engedték. Dolgoztunk ki helyzeteket, ezeket nem tudtuk jó százalékban értékesíteni, de azt gondolom, hogy győzelmet érdemeltünk volna – dohogott az M4 Sport kamerái előtt a Ferencváros csatára.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPressman

Változnak az idők

Bayer Zsolt avatarja

Nem is olyan régen ez a bel-pesti szekta minden bokor alatt talált egy antiszemitát, és állandóan a „barna esőtől” rettegett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu