Varga Barnabás keményen lecsapott, a bíró és a paksiak is megkapták a magukét

A Paks gyakran tör borsot a Ferencváros orra alá. Ez vasárnap sem volt másképp. Az NB I 9. fordulójának rangadóján a tolnaiak a semmiből kerültek előnybe, de a címvédő Varga Barnabás fejesgólja végén még a szünet előtt egyenlített. Amikor már-már úgy tűnt, hogy 1-1-es döntetlen lesz a mérkőzés vége, a 87. percben Alekszandar Pesics megszerezte a Fradi második gólját. A videóbíró is megerősítette a találatot, a hazai tábor ünnepelt, ám a hosszabbításban leforrázták őket: egy könyökös miatt büntetőhöz jutott a Paks, és azt a sértett, Windecker József értékesítette is, 2-2-vel zárult az összecsapás.

Windecker József góljával egyenlített a Paks, pedig Varga Barnabás szerint a Ferencváros győzelmet érdemelt volna (Fotó: Ladóczki Balázs)

Robbie Keane és Varga Barnabás is megmondta a magáét

Ezt az Üllői úton nehezen emésztették meg, Robbie Keane addig háborgott, míg sárga lapot nem kapott. Persze ez nem nyugtatta meg, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is beszólt Csonka Bence játékvezetőnek.

De nemcsak a Ferencváros vezetőedzője volt paprikás hangulatban, hanem a hazaiak első gólját szerző, egyben egykori paksi támadó, Varga Barnabás is. Ő két legyet ütött egy csapásra az interjúban, a játékvezetőt és volt csapatát is kiosztotta. De rendesen.

Félig üres a pohár. Szerintem győzelmet érdemeltünk volna, bár sok futballt ma sem láttunk a pályán, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk. És hát vannak, akik asszisztálnak is ehhez, úgyhogy innen is köszönjük nekik. Nem tudom, hogy a Lenzsér hogy maradhatott a pályán. A múlt héten is láttam, milyen tizenegyest kapott... Ismerem, játszottam vele.

Tényleg azt hittük, hogy meglesz a győzelem, hiszen momentuma sem volt a Paksnak ma. Mi próbáltunk futballozni – amennyire engedték. Dolgoztunk ki helyzeteket, ezeket nem tudtuk jó százalékban értékesíteni, de azt gondolom, hogy győzelmet érdemeltünk volna – dohogott az M4 Sport kamerái előtt a Ferencváros csatára.