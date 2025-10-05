Így változott meg a Szingapúri Nagydíj végeredménye a büntetés után

George Russell (Mercedes) már az időmérőn megalapozta a szingapúri győzelmét , amelyhez kétség sem férhetett. A második helyről induló Max Verstappen (Red Bull) csak a rajt után jelenthetett volna veszélyt a brit pilótára, de nem alakult ki csata közöttük. Verstappennek végül a nagyszerűen startoló Lando Norrisszal (McLaren) kellett megküzdenie a második helyért, de a négyszeres világbajnoknak sikerült maga mögött tartania vetélytársát.

A Szingapúri Nagydíj dobogósai: Verstappen, Russell és Norris Fotó: AFP/ROSLAN RAHMAN

Russell maga sem érti a szingapúri győzelmet

Russell Kanada után másodszor győzött idén, de egy pillanatig sem gondolt arra, hogy éppen Szingapúrban jöhet el az újabb ünnepi alkalom.

– Hálás vagyok a csapatnak, nagyszerű munkát végzett a hétvégén. Magunk sem tudjuk, honnan jött ez a teljesítmény, mindenesetre nagyon boldogok vagyunk. Több okból is nehéz nap volt nekem a péntek, nem éreztem jól magam az autóban, de az időmérő utolsó szakaszában már igen, és ez volt, ami számított – idézte fel a futamgyőztes. – Kicsit ideges voltam az elején, amikor láttam Max lágy gumikon rajtol, de az első etapunk remekül sikerült, és egyre inkább elléptünk tőle. Már tegnap elmondtam, hogy

ha listát írtam volna a helyszínekről, ahol nyerhetünk, ez lett volna az utolsó. Megpróbáljuk kideríteni, minek volt köszönhető a nagyszerű teljesítmény. Remélem, hogy az idény további részében is így folytatjuk, de az igazat megvallva Lando hihetetlenül gyorsnak tűnt.

Verstappen és Norris elégedett

Mint azt Russell is megemlítette, Verstappen eltérő taktikát választott az élmezőny többi tagjához képest. Ez nem jött be, de a Red Bull pilótája szerint ez volt az egyetlen járható út.

– Épp hogy felszáradt a pálya, ezért választottuk a lágy keveréket, arról nem is beszélve, hogy a koszosabb oldalról indultam, így valami mást kellett kitalálnunk, mint George-nak. Erre a pályára jellemző, hogy az első kanyar után már nem történik sok mindent, ezért is akartunk valamivel előrukkolni. Nem biztos, hogy ez jó döntés volt, mert az első etap a túlélésről szólt, de valójában az egész futam küzdelmes volt. Sokat kell javítanunk az autón, több dolgot sem értünk. Szerintem a második helyezés volt a maximum, amit ma elérhettünk – fogalmazott Verstappen, aki immáron háromszor lett második Szingapúrban, miközben az első győzelme továbbra is várat magára.