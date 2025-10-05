Rendkívüli

Orbán Viktor: Ki kell állnunk az egyházaink ellen agitáló félbolondokkal szemben + videó

Így változott meg a Szingapúri Nagydíj végeredménye a büntetés után

George Russell győzelmével ért véget vasárnap a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj. A brit pilóta mellett a másik két dobogós, Max Verstappen és a McLarennel a konstruktőri világbajnoki címet elhódító Lando Norris is elégedett volt a végeredménnyel. Lewis Hamilton vélhetően kevésbé, aki a futam során is küszködött a Ferrarival, a leintés után ráadásul meg is büntették.

Calderon Dubai Viktória
2025. 10. 05. 18:15
Lewis Hamiltonnak Szingapúrban sem jött ki a lépés Fotó: NurPhoto/ROBERT SZANISZLO
George Russell (Mercedes) már az időmérőn megalapozta a szingapúri győzelmét , amelyhez kétség sem férhetett. A második helyről induló Max Verstappen (Red Bull) csak a rajt után jelenthetett volna veszélyt a brit pilótára, de nem alakult ki csata közöttük. Verstappennek végül a nagyszerűen startoló Lando Norrisszal (McLaren) kellett megküzdenie a második helyért, de a négyszeres világbajnoknak sikerült maga mögött tartania vetélytársát.

A Szingapúri Nagydíj dobogósai: Verstappen, Russell és Norris
A Szingapúri Nagydíj dobogósai: Verstappen, Russell és Norris Fotó: AFP/ROSLAN RAHMAN

Russell maga sem érti a szingapúri győzelmet

Russell Kanada után másodszor győzött idén, de egy pillanatig sem gondolt arra, hogy éppen Szingapúrban jöhet el az újabb ünnepi alkalom.

– Hálás vagyok a csapatnak, nagyszerű munkát végzett a hétvégén. Magunk sem tudjuk, honnan jött ez a teljesítmény, mindenesetre nagyon boldogok vagyunk. Több okból is nehéz nap volt nekem a péntek, nem éreztem jól magam az autóban, de az időmérő utolsó szakaszában már igen, és ez volt, ami számított – idézte fel a futamgyőztes. – Kicsit ideges voltam az elején, amikor láttam Max lágy gumikon rajtol, de az első etapunk remekül sikerült, és egyre inkább elléptünk tőle. Már tegnap elmondtam, hogy 

ha listát írtam volna a helyszínekről, ahol nyerhetünk, ez lett volna az utolsó. Megpróbáljuk kideríteni, minek volt köszönhető a nagyszerű teljesítmény. Remélem, hogy az idény további részében is így folytatjuk, de az igazat megvallva Lando hihetetlenül gyorsnak tűnt.

Verstappen és Norris elégedett

Mint azt Russell is megemlítette, Verstappen eltérő taktikát választott az élmezőny többi tagjához képest. Ez nem jött be, de a Red Bull pilótája szerint ez volt az egyetlen járható út.

 – Épp hogy felszáradt a pálya, ezért választottuk a lágy keveréket, arról nem is beszélve, hogy a koszosabb oldalról indultam, így valami mást kellett kitalálnunk, mint George-nak. Erre a pályára jellemző, hogy az első kanyar után már nem történik sok mindent, ezért is akartunk valamivel előrukkolni. Nem biztos, hogy ez jó döntés volt, mert az első etap a túlélésről szólt, de valójában az egész futam küzdelmes volt. Sokat kell javítanunk az autón, több dolgot sem értünk. Szerintem a második helyezés volt a maximum, amit ma elérhettünk – fogalmazott Verstappen, aki immáron háromszor lett második Szingapúrban, miközben az első győzelme továbbra is várat magára.

Russell-lel természetesen madarat lehetett fogatni, de 

a McLaren garázsában is óriási volt az öröm, hiszen az istálló Szingapúrban megvédte a címét, tizedszer lett konstruktőri világbajnok. Norris ezt harmadik helyezettként ünnepelte, aki remek rajtjának és agresszív hozzáállásának köszönhette, hogy az ötödik pozícióból a dobogóra lépett előre. A brit versenyzőnek a manőverével sikerült magára haragítani a csapattársát, Piastrit, őt előzte meg a rajt után a harmadik helyért, úgy, hogy még össze is ért a két autó.

– Csúszós, sok helyen nedves volta pálya. Ilyen a versenyzés. A belső íven voltam, egy kicsit korrigálnom kellett, ennyi az egész. Versenyeztünk egy jót – foglalta össze a történteket Norris, aki elmondása szerint nem bánja, hogy a végén nem tudott elmenni Verstappen mellett. – Nehéz futam volt, és Max nem hibázott. Én mindent beleadtam, akár jól éreztem magam, akár nem, és közel is kerültem hozzá. Volt egy-két eset, amikor egymás mellé kerültünk, csatáztunk is, de itt nagyon nehéz előzni. Gyorsak voltunk, szerettem volna George nyomába eredni és nyomás alá helyezni őt. De így is elégedett lehetek, két helyet javítottam, és persze ismét konstruktőri világbajnokok lettünk, emiatt rendkívül boldog vagyok.

Hamiltont megbüntették a Szingapúri Nagydíj után

Aki biztosan nem az, az Lewis Hamilton (Ferrari). A hétszeres világbajnok összetört, mert a Szingapúri Nagydíj előtt az örök vadászmezőkre távozott a kutyája, Roscoe. A brit pilótának a futam után sem volt minek örülnie: a Ferrarinak nem ment Szingapúrban, neki ráadásul fékproblémái is akadtak. A csapat utóbbival magyarázta, hogy Hamilton miért hagyta el sorozatosan a pályát, de ez nem hatotta meg a versenybírákat, akik öt másodperces büntetéssel sújtották az olaszok pilótáját. Hamilton emiatt elbukott két pontot és a hetedik pozíciót, és helyet cserélt a nyolcadikként célba ért Fernando Alonsóval (Aston Martin). 

