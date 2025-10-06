  • Magyar Nemzet
Robbie Keane furcsa tanulsága: alaptalanul minősítette le a Fradi vezéregyéniségét

Bognár György csapata újfent borsot tört a ferencvárosiak orra alá. A Fradi hiába játszott a Paks elleni rangadón nyomsztó fölényben, végül be kellett érni 2-2-es döntetlennel. Az is csupán sovány vigasz, hogy a statisztikai mutatók is alátámasztják: az FTC-nek fölényes győzelmet kellett volna aratnia. Ám ez nem írja felül a valóságot, miszerint Robbie Keane továbbra sem ünnepelhet győzelmet Bognár György ellen. Az adatok is azt mutatják, az ír edző tévedett, amikor az idény elején leminősítette csapata korábbi karmesterét, Abu Fanit.

Molnár László
2025. 10. 06. 6:15
A paksiak megőrizték veretlenségüket, de a statisztikai adatok nagy Fradi-fölényről árulkodnak Fotó: Ladoczki Balazs
Az FTC–Paks NB I-es rangadó mindkét félideje két-két gólt hozott. A címvédő Fradi Alekszandar Pesics révén hiába szerzete meg a vezetést a 87. percben, pár perccel később a Paks a videózás után büntetőt kapott, amelyet Windecker József higgadtan értékesített, így a találkozó 2-2-re végződött . A veretlen Paks továbbra is vezeti a bajnokságot, a Fradi előtt négy pont az előnye a válogatottszünetre fordulva. Ez akár több is lehetett volna, ha az utolsó percben előbb Böde Dániel lövését, majd a szöglet után az előző szezon gólkirályának fejesét nem védi hatalmas bravúrral Dibusz Dénes. Ez persze végképp igazságtalan lett volna, a találkozó után maga Bognár György is úgy értékelt, a csapata nem érdemelt győzelmet. És a paksi mester szavait tökéletesen alátámasztják a mérkőzés statisztikai adatai, amelyeket böngészve még egy érdekességre bukkanhatunk: Abu Fani ismét bizonyított Robbie Keane-nek.

Bognár György és a Paks továbbra is Robbie Keane és a Fradi mumusa
 Bognár György és a Paks továbbra is Robbie Keane és a Fradi mumusa    Fotó: Ladoczki Balazs

A Fradi szinte minden mutatóban felülmúlta az éllovast

A második félidőben végig látni lehetett, hogy Robbie Keane mennyire feszült. Nyilván szerette volna végre győzni Bognár György csapata ellen, akivel szemben igencsak negatív a statisztikája. A vasárnapi döntetlen sem kozmetikázott ezen túl sokat, ugyanis a paksiak mestere eddig háromszor bizonyult jobbnak a Fradi ír vezetőedzőjénél 1-1 döntetlen és vereség mellett. Keane idegei kis híján felmondták a szolgálatot, amikor a VAR ítélete nyomán a 93. percben büntetővel kiegyenlítettek a vendégek. A büntető esetében aigha volt igaza (meg lehetett adni), de a statisztikai adatok alapján a csapatának kétségtelenül fölényesen győznie kellett volna a rangadón.

Ferencváros–Paks statisztikája (2-2)

  • várható gólok (xG) 2.37 – 1.29
  • labdabirtoklás: 62% – 38%
  • összes lövés/kaput eltaláló: 16/3 – 10/3
  • nagy helyzetek: 3 – 1
  • szögletek: 9 – 3
  • passzok: 82%-os hatékonyság (494-ből 403 jó) – 67% (299/201)
  • szabálytalanságok: 11 – 20
  • szerelések: 67%-os hatékonyság (6 sikeres 9 kísérletből) – 64% (14/22)
  • beívelések: 35%-os hatékonyság (11 sikeres 31 kísérletből) – 20% (4/20)
  • megnyert párharcok: 59 – 57
  • labdaszerzés: 13 – 11
  • védések: 1 – 2

A fenti adatok egyértelműen mutatják a Fradi fölényét. Ami igazán szembetűnő, hogy 

a paksiak még fő fegyverük, a szélekről való életveszélyes beadások terén is alulmaradtak a hazaiakkal szemben, míg az FTC éppen egy ilyen játékszituáció után egyenlített a fővárosiaknál a 100. meccsét játszó Varga Barnabás fejesével. 

Több helyzete volt a Fradinak, jóval többet birtokolták a labdát, s ha nincs a 93. percben Tóth Alexnek az a szerencsétlen kézmozdulata, be is gyűjti a három pontot Robbie Keane csapata.

Abu Fani végre lehetőséget kapott, és az izraeli válogatott középpályásnak egy félidő is elég volt, hogy csapata legjobbja legyen
Abu Fani végre lehetőséget kapott, és az izraeli válogatott középpályásnak egy félidő is elég volt, hogy csapata legjobbja legyen    Fotó: Ladoczki Balazs

Robbie Keane tévedett Abu Fanival kapcsolatban?

Varga Barnabás igencsak szokatlan nyilatkozatával hozta a nyilvánosság tudtára, vajon mit gondol volt csapatáról és egy-két volt csapattársáról, és már-már antifutballal vádolta meg a paksiakat. 

Megnéztük, hogy a két csapat négy-négy legjobb játékosa milyen statisztikával végzett a rangadón. Érdekes, hogy még ebben is a Fradi nyert, 

ám az adja meg mindennek a pikantériáját, hogy a hazaiak legjobbjai közé két cserejátékos is bekerült, mégpedig a második ferencvárosi találatot összehozó Abu Fani (gólpassz) és Alekszandr Pesics (gólszerző). A másik oldalon viszont csak kezdőjátékosok kerültek a legjobb négy futballista közé.

Játékosok értékelése

Ferencváros

  • Abu Fani: 8.5 (osztályzat), 1 gólpassz, 81%-os passzhatékonyság, 44 labdaérintés, 4 párharcot nyert
  • Varga Barnabás: 8.0, 2 lövés 1 gól, 68%-os passzhatékonyság, 36 labdaérintés, 18 párharcot nyert meg
  • Alexander Pesics: 7.7, 4 lövés 1 gól, 80%-os passzhatékonyság, 17 labdaérintés, 6 párharcot nyert meg
  • Jonathan Levi: 7.4, 92%-os passzhatékonyság, 35 labdaérintés, 2 párharcot nyert meg
Windecker József góljával egyenlített a Paks a 93. percben, ő is, és Balog Balázs is a vendégek legjobbjai közé tartozott
Windecker József góljával egyenlített a Paks a 93. percben, ő is, és Balog Balázs is a vendégek legjobbjai közé tartozott    Fotó: Ladoczki Balazs

Paks

  • Windecker József: 7.9, 2 lövés 1 gól, 76%-os passzhatékonyság, 53 labdaérintés, 10 párharcot nyert
  • Pető Milán: 7.8, 1 lövés 1 gól, 53%-os passzhatékonyság, 31 labdaérintés, 11 párharcot nyert meg
  • Balogh Balázs: 6.8, 79%-os passzhatékonyság, 52 labdaérintés, 7 párharcot nyert meg
  • Szabó János: 6.8, 1 lövés, 62%-os passzhatékonyság, 51 labdaérintés, 13 párharcot nyert meg

Érdekességea fenti adatoknak, hogy a Fradi mindkét centere gólt szerzett, mindketten a csapat legjobbjai közé tartoztak, illetve az is szembetűnő, hogy az az 

Abu Fani, akit ebben a szezonban finoman szólva is jegelt eddig Robbie Keane, a legjobb teljesítményt nyújtotta egy félidő alatt a bajnokcsapatban. Ráadásul, ahogy a szurkolók mondták a lelátón, illetve a meccset követően, végre volt irányítója a Fradinak.

A paksiaknál is van érdekesség, hiszen a csapat egyik legidősebb játékosa, a 36 éves csapatkapitány, Szabó János ugyanúgy a kiemelkedően játszók között van, mint az a 20 éves Pető Milán, aki a tolnaiak új hullámának egyik legjobbja. Minő véletlen, hogy Bognár György csapatában ők ketten nyerték a legtöbb párharcot a meccsen.

A mérkőzés rövid összefoglalója:

