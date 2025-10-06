Robbie Keane furcsa tanulsága: alaptalanul minősítette le a Fradi vezéregyéniségét

Az FTC–Paks NB I-es rangadó mindkét félideje két-két gólt hozott. A címvédő Fradi Alekszandar Pesics révén hiába szerzete meg a vezetést a 87. percben, pár perccel később a Paks a videózás után büntetőt kapott, amelyet Windecker József higgadtan értékesített, így a találkozó 2-2-re végződött . A veretlen Paks továbbra is vezeti a bajnokságot, a Fradi előtt négy pont az előnye a válogatottszünetre fordulva. Ez akár több is lehetett volna, ha az utolsó percben előbb Böde Dániel lövését, majd a szöglet után az előző szezon gólkirályának fejesét nem védi hatalmas bravúrral Dibusz Dénes. Ez persze végképp igazságtalan lett volna, a találkozó után maga Bognár György is úgy értékelt, a csapata nem érdemelt győzelmet. És a paksi mester szavait tökéletesen alátámasztják a mérkőzés statisztikai adatai, amelyeket böngészve még egy érdekességre bukkanhatunk: Abu Fani ismét bizonyított Robbie Keane-nek.

Bognár György és a Paks továbbra is Robbie Keane és a Fradi mumusa Fotó: Ladoczki Balazs

A Fradi szinte minden mutatóban felülmúlta az éllovast

A második félidőben végig látni lehetett, hogy Robbie Keane mennyire feszült. Nyilván szerette volna végre győzni Bognár György csapata ellen, akivel szemben igencsak negatív a statisztikája. A vasárnapi döntetlen sem kozmetikázott ezen túl sokat, ugyanis a paksiak mestere eddig háromszor bizonyult jobbnak a Fradi ír vezetőedzőjénél 1-1 döntetlen és vereség mellett. Keane idegei kis híján felmondták a szolgálatot, amikor a VAR ítélete nyomán a 93. percben büntetővel kiegyenlítettek a vendégek. A büntető esetében aigha volt igaza (meg lehetett adni), de a statisztikai adatok alapján a csapatának kétségtelenül fölényesen győznie kellett volna a rangadón.

Ferencváros–Paks statisztikája (2-2)

várható gólok (xG) 2.37 – 1.29

labdabirtoklás: 62% – 38%

összes lövés/kaput eltaláló: 16/3 – 10/3

nagy helyzetek: 3 – 1

szögletek: 9 – 3

passzok: 82%-os hatékonyság (494-ből 403 jó) – 67% (299/201)

szabálytalanságok: 11 – 20

szerelések: 67%-os hatékonyság (6 sikeres 9 kísérletből) – 64% (14/22)

beívelések: 35%-os hatékonyság (11 sikeres 31 kísérletből) – 20% (4/20)

megnyert párharcok: 59 – 57

labdaszerzés: 13 – 11

védések: 1 – 2

A fenti adatok egyértelműen mutatják a Fradi fölényét. Ami igazán szembetűnő, hogy

a paksiak még fő fegyverük, a szélekről való életveszélyes beadások terén is alulmaradtak a hazaiakkal szemben, míg az FTC éppen egy ilyen játékszituáció után egyenlített a fővárosiaknál a 100. meccsét játszó Varga Barnabás fejesével.

Több helyzete volt a Fradinak, jóval többet birtokolták a labdát, s ha nincs a 93. percben Tóth Alexnek az a szerencsétlen kézmozdulata, be is gyűjti a három pontot Robbie Keane csapata.