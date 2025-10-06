magyar légióválogatott keretmagyar válogatott

Vereség vereség hátán, Marco Rossi nem lehet boldog a légió miatt

A magyar labdarúgó-válogatott hétfőtől Telkiben készül az Örményország elleni hazai, illetve a Portugália elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőkre. A légió tagjai közül többen is érintettek, ezért most nagyon fontos tudni, hogy mennyit és hogyan játszottak a múlt héten a klubjaikban. Sajnos feltűnő, hogy a légió többsége vesztes csapat tagja volt, a héten akár többször is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 5:12
Szoboszlai Dominik tehetetlenül tárta szét a karjait, csapata, a Liverpool nem boldogult Isztambulban a Galatasaray-jal, 1-0-ra kikapott. Fotó: OZAN KOSE Forrás: AFP
A magyar légió legrangosabb tagjai nem lehetnek boldogok: egy héten belül harmadszor is vesztesen hagyta el a pályát a Liverpool. A Premier League-ben egy hete a Crystal Palace otthonában veszítette el a veretlenségét, majd kikapott a Bajnokok Ligájában a török Galatasaray vendégeként, szombaton pedig Londonban, a PL rangadóján vallott kudarcot a Chelsea stadionjában, és érdekesség, hogy mindkét bajnoki meccsén az utolsó pillanatokban kapta a végzetes gólt. 

Kerkez Milos a légió biztos kerettagja, de nincs jó formában
Kerkez Milos jelenleg a légió legtöbbet bírált tagja Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A múlt hétre eső két meccsen a Liverpool kezdőjében ott volt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, Isztambulban mindketten végig is játszották a meccset, amelyet 1-0-ra nyert meg a Sallai Rolandot a 71. percben bevető török csapat. A Chelsea ellen viszont Kerkezt az 55. percben lecserélte Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint a magyar védő elfáradt, nem bírt egy héten belül három mérkőzést végigjátszani. A Chelsea egy 95. percben lőtt góllal 2-1-re győzött, Szoboszlai középpályásként, majd jobbhátvédként is játszott, csapatában a jobbak közé tartozott, Kerkez viszont inkább elmarasztaló kritikákat kapott.

A légió gólszerzőjét Skóciában találjuk

Az angol másodosztályban, a légió tagjai közül a Championshipben a Blackburn Rovers kedden otthon szenvedett 2-1-es vereséget a Swansea-től, majd szombaton ugyanott 1-1-et játszott a Stoke Cityvel, a kapuját mindkétszer Tóth Balázs védte. A West Bromwich Albion előbb Callum Stylest a kispadon jegelve 1-0-ra nyert Norwich-ban, majd Callum Stylesszal a védelmében kapott ki 3-0-ra a Milwall vendégeként, a Portsmouth pedig 2-2-t játszott a Watforddal, utána 1-0-ra nyert hazai pályán a Middlesbrough ellen, Kosznovszky Márk az első meccsre nem állt be, a másodikon pedig az 58. percben cserélték be.

A Bundesliga 6. fordulójában a Gulácsi Péterrel a kapuban, Willi Orbánnal a védelemben felálló RB Leipzig a Dortmund vendége volt, és jól kezdve már a 7. percben vezetéshez jutott. Úgy tűnt, hogy jól áll a lábán a lipcsei védelem, ám a 23. percben éppen a magyar válogatott védő hibázott, luftot rúgott, és góllal fizetett ezért a csapata. Az 1-1-es eredmény nem is változott, az RB Leipzig az első fordulóban elszenvedett müncheni 6-0-s vereség óta nem kapott ki. 

Schäfer András kezdőként lépett pályára az Union Berlinben a Leverkusen vendégeként, de csak 64 percet töltött a pályán a 2-0-ra elveszített mérkőzésen. A Wolfsburg Dárdai Bencét a kispadon tartva kapott ki 3-1-re Augsburgban.

A német második vonalban a Braunschweig 2-1-es kudarcot vallott a saját stadionjában a Paderborn ellenében, Szabó Levente a 81. percben beállt, öt perc múlva gólt szerzett, a Hertha pedig Dárdai Márton szolgálataira végig igényt tartva Berlinben legyőzte 2-1-re a Münstert. 

Keresztes Krisztián gólt lőtt a Dundee United színeiben
Keresztes Krisztián gólt lőtt a Dundee United színeiben Fotó: THOMAS PICHLER / APA-PictureDesk

A francia élvonalban a Le Havre a Rennes-t fogadta, és 2-2-re végzett, Loic Nego kezdett, a 78. percben lecserélték. A portugál első osztályú Rio Ave 3-0-ra nyert otthon a Tondela ellen, Nikitscher Tamás a 81. perctől lehetett aktív részese a diadalnak. 

A skót bajnokságban a Dundee United a saját pályáján 1-1-et játszott a Livingstonnal, Keresztes Krisztián végig a pályán volt, és ő szerezte csapata gólját, a légió ebben a műfajban ezúttal nemigen jeleskedett.

A svéd bajnokságban az AIK hazai környezetben 3-2-es vereséget szenvedett, Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

A spanyol másodosztályban az Andorra otthon kapott ki 2-1-re a Leganés együttesétől, Yaakobishvili Áron és Yaakobishvili Antal is kispados volt, egyiküket sem cserélték be; az olasz második vonalban ugyanígy járt Nagy Ádám, csapata a Reggiana elleni, keddi 1-1-es döntetlenje után, amikor őt a 90. percben cserélték le, a Spezia szintén házigazdaként szenvedett 2-1-es vereséget, és ő is csak a kispadot koptathatta.
A török bajnokságban több magyar futballista a légió, valamint a válogatott keret tagja. 

A Galatasaray sikere a BL-ben a Liverpool ellen már szóba került, a bajnokságban viszont házigazdaként 1-1-re végzett a Besiktassal, Sallai Roland a 26. percben állt be. A Besiktas hétfőn 3-1-re legyőzte a Balogh Botonddal felálló Kocaelisport, a magyar védőt a 86. percben lecserélték, szombaton viszont örülhetett, mert az Eyüpspor elleni 1-0-ás diadalt végig a pályán élvezhette.

Boldog lehetett Mocsi Attila is, aki részese lehetett a Rizespor idegenben elért 5-2-es sikerének az Antalyaspor ellen, Csoboth Kevin pedig a 81. percben állt be a Genclerbirligi csapatába, amely hazai pályán 2-2-t játszott az Alanyasporral.

Bolla Bendegúznak sem volt jó hete

Az osztrák Rapid Wien csütörtökön a Konferencialigában 4-1-re kikapott a Lech Poznan vendégeként, vasárnap a bajnokságban Salzburgban szenvedett 2-1-es vereséget, Bolla Bendegúz mindkét kudarcnak a részese volt. A Grazer AK-tól a Wolfsberger vitte el a három pontot egy 2-1-es sikerrel, Jánó Zétény a 76. percben állt be a vesztes csapatba. A lengyel raków a Konferencialigában 2-0-ra nyert az Universitatea Craiova ellen, majd ugyanennyire győzte le a Motor Lublint, Baráth Péter az első meccsre a 71., a másodikra a 70. percben állt be. 

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben a Columbus Crew Gazdag Dánielt csak a 72. perctől bevetve ért el 1-1-et Orlandóban, a Sporting Kansas City pedig 3-0-ra kikapott Minnesotában, Sallói Dániel a 75. percben lépett pályára.

 

 

