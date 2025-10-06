Vereség vereség hátán, Marco Rossi nem lehet boldog a légió miatt

A magyar légió legrangosabb tagjai nem lehetnek boldogok: egy héten belül harmadszor is vesztesen hagyta el a pályát a Liverpool. A Premier League-ben egy hete a Crystal Palace otthonában veszítette el a veretlenségét, majd kikapott a Bajnokok Ligájában a török Galatasaray vendégeként, szombaton pedig Londonban, a PL rangadóján vallott kudarcot a Chelsea stadionjában, és érdekesség, hogy mindkét bajnoki meccsén az utolsó pillanatokban kapta a végzetes gólt.

Kerkez Milos jelenleg a légió legtöbbet bírált tagja Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A múlt hétre eső két meccsen a Liverpool kezdőjében ott volt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, Isztambulban mindketten végig is játszották a meccset, amelyet 1-0-ra nyert meg a Sallai Rolandot a 71. percben bevető török csapat. A Chelsea ellen viszont Kerkezt az 55. percben lecserélte Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint a magyar védő elfáradt, nem bírt egy héten belül három mérkőzést végigjátszani. A Chelsea egy 95. percben lőtt góllal 2-1-re győzött, Szoboszlai középpályásként, majd jobbhátvédként is játszott, csapatában a jobbak közé tartozott, Kerkez viszont inkább elmarasztaló kritikákat kapott.

A légió gólszerzőjét Skóciában találjuk

Az angol másodosztályban, a légió tagjai közül a Championshipben a Blackburn Rovers kedden otthon szenvedett 2-1-es vereséget a Swansea-től, majd szombaton ugyanott 1-1-et játszott a Stoke Cityvel, a kapuját mindkétszer Tóth Balázs védte. A West Bromwich Albion előbb Callum Stylest a kispadon jegelve 1-0-ra nyert Norwich-ban, majd Callum Stylesszal a védelmében kapott ki 3-0-ra a Milwall vendégeként, a Portsmouth pedig 2-2-t játszott a Watforddal, utána 1-0-ra nyert hazai pályán a Middlesbrough ellen, Kosznovszky Márk az első meccsre nem állt be, a másodikon pedig az 58. percben cserélték be.

A Bundesliga 6. fordulójában a Gulácsi Péterrel a kapuban, Willi Orbánnal a védelemben felálló RB Leipzig a Dortmund vendége volt, és jól kezdve már a 7. percben vezetéshez jutott. Úgy tűnt, hogy jól áll a lábán a lipcsei védelem, ám a 23. percben éppen a magyar válogatott védő hibázott, luftot rúgott, és góllal fizetett ezért a csapata. Az 1-1-es eredmény nem is változott, az RB Leipzig az első fordulóban elszenvedett müncheni 6-0-s vereség óta nem kapott ki.

Schäfer András kezdőként lépett pályára az Union Berlinben a Leverkusen vendégeként, de csak 64 percet töltött a pályán a 2-0-ra elveszített mérkőzésen. A Wolfsburg Dárdai Bencét a kispadon tartva kapott ki 3-1-re Augsburgban.

A német második vonalban a Braunschweig 2-1-es kudarcot vallott a saját stadionjában a Paderborn ellenében, Szabó Levente a 81. percben beállt, öt perc múlva gólt szerzett, a Hertha pedig Dárdai Márton szolgálataira végig igényt tartva Berlinben legyőzte 2-1-re a Münstert.