Szoboszlai poénja: a gólszerző Gruber mosolyogva fedte fel a rejtélyt + videó

Marco Rossi lehetőségei között volt, hogy egyik fradistát a másikkal pótolja, de végül nem Gruber Zsombor kezdett az eltiltott Varga Barnabás helyén a magyar válogatott Örményország elleni vb-selejtezőjén. Ebben szerepet játszhatott az is, hogy Gruber a mérkőzés előtti napokban sérüléssel bajlódott, de ez sem akadályozta meg abban, hogy csereként beszállva megszerezze az első válogatott gólját, nagyjából fél órával azután, hogy ugyanezt megtette Lukács Dániel is.

Gruber Zsombor a társak körében ünnepli a gólját, Szoboszlai Dominik poént is elsütött a magyar válogatott Örményország elleni második találata után (Fotó: Csudai Sándor)

– Válogatott mérkőzésen mindig van nyomás, a saját hazámat képviselem. Volt egy sérülésem a héten, de mindenképp össze akartam magamat szedni, hogy pályára tudjak lépni. Nagyon örülök, hogy gólt tudtam szerezni és nyertünk egy ilyen fontos mérkőzésen – mondta kameránk előtt Gruber Zsombor a találkozó után.

Mit súgott Gruber Zsombornak Szoboszlai Dominik?

Az FTC támadója arról is beszélt, miként élte meg a meccs első óráját, a kihagyott helyzeteket, majd Lukács leshatárról szerzett gólját.

Aztán a hajrában Gruber is megkapta a lehetőséget, s ő is góllal hálálta meg Rossi bizalmát. Az akció első szándékból még nem hozott gólt, aztán mégis betalált a csatár.