  • Szoboszlai poénja: a gólszerző Gruber mosolyogva fedte fel a rejtélyt + videó
Gruber Zsombormagyar labdarúgó válogatottSzoboszlai Dominik

Szoboszlai poénja: a gólszerző Gruber mosolyogva fedte fel a rejtélyt + videó

Gruber Zsombor csereként állt be az örmények elleni vb-selejtezőn Lukács Dániel helyére, s mindketten ezen a meccsen szerezték meg az első góljukat a magyar válogatott mezében. A 2-0-ra megnyert találkozó után Gruber Zsombor felfedte, hogy sérülése miatt kis híján lemaradt a meccsről. Szóba került az FTC támadójának nagymamája és Szoboszlai Dominik poénja is.

2025. 10. 12. 6:00
Gruber Zsombor az első gólját szerezte a magyar válogatott mezében, ezzel állította be a 2-0-s végeredményt az Örményország elleni vb-selejtezőn
Gruber Zsombor az első gólját szerezte a magyar válogatott mezében, ezzel állította be a 2-0-s végeredményt az Örményország elleni vb-selejtezőn Fotó: Csudai Sándor
Marco Rossi lehetőségei között volt, hogy egyik fradistát a másikkal pótolja, de végül nem Gruber Zsombor kezdett az eltiltott Varga Barnabás helyén a magyar válogatott Örményország elleni vb-selejtezőjén. Ebben szerepet játszhatott az is, hogy Gruber a mérkőzés előtti napokban sérüléssel bajlódott, de ez sem akadályozta meg abban, hogy csereként beszállva megszerezze az első válogatott gólját, nagyjából fél órával azután, hogy ugyanezt megtette Lukács Dániel is.

Magyarország - Örményország VB selejtező a Puskás Arénában, magyar válogatott mérkőzés, Gruber gól
Gruber Zsombor a társak körében ünnepli a gólját, Szoboszlai Dominik poént is elsütött a magyar válogatott Örményország elleni második találata után (Fotó: Csudai Sándor)

– Válogatott mérkőzésen mindig van nyomás, a saját hazámat képviselem. Volt egy sérülésem a héten, de mindenképp össze akartam magamat szedni, hogy pályára tudjak lépni. Nagyon örülök, hogy gólt tudtam szerezni és nyertünk egy ilyen fontos mérkőzésen – mondta kameránk előtt Gruber Zsombor a találkozó után.

Mit súgott Gruber Zsombornak Szoboszlai Dominik?

Az FTC támadója arról is beszélt, miként élte meg a meccs első óráját, a kihagyott helyzeteket, majd Lukács leshatárról szerzett gólját.

Aztán a hajrában Gruber is megkapta a lehetőséget, s ő is góllal hálálta meg Rossi bizalmát. Az akció első szándékból még nem hozott gólt, aztán mégis betalált a csatár.

– Sajnálom, hogy nagymamám nem láthatta ezt már, de azt tudom, hogy őneki köze volt ahhoz, hogy visszapattant a labda, és tényleg nagyon örülök neki, hogy megszereztem az első gólom – fogalmazott Gruber, aki a meze sorsát firtató kérdésünkre is szóba hozta a családját.

Mindenképpen elrakom, gyerekkori álmom vált valóra már a válogatottsággal is, ráadásul gólt tudtam szerezni. Valahol a szobámban, vagy a szüleimnél ki lesz rakva

– árulta el Gruber, aki kameránk előtt azt is felfedte, hogy mit súgott Szoboszlai Dominik a fülébe a gólja után.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

