Szoboszlai poénja: a gólszerző Gruber mosolyogva fedte fel a rejtélyt + videó

Marco Rossi lehetőségei között volt, hogy egyik fradistát a másikkal pótolja, de végül nem Gruber Zsombor kezdett az eltiltott Varga Barnabás helyén a magyar válogatott Örményország elleni vb-selejtezőjén. Ebben szerepet játszhatott az is, hogy Gruber a mérkőzés előtti napokban sérüléssel bajlódott, de ez sem akadályozta meg abban, hogy csereként beszállva megszerezze az első válogatott gólját, nagyjából fél órával azután, hogy ugyanezt megtette Lukács Dániel is.
– Válogatott mérkőzésen mindig van nyomás, a saját hazámat képviselem. Volt egy sérülésem a héten, de mindenképp össze akartam magamat szedni, hogy pályára tudjak lépni. Nagyon örülök, hogy gólt tudtam szerezni és nyertünk egy ilyen fontos mérkőzésen – mondta kameránk előtt Gruber Zsombor a találkozó után.
Mit súgott Gruber Zsombornak Szoboszlai Dominik?
Az FTC támadója arról is beszélt, miként élte meg a meccs első óráját, a kihagyott helyzeteket, majd Lukács leshatárról szerzett gólját.
Aztán a hajrában Gruber is megkapta a lehetőséget, s ő is góllal hálálta meg Rossi bizalmát. Az akció első szándékból még nem hozott gólt, aztán mégis betalált a csatár.