Szoboszlai elképesztően jó fej volt az örmények elleni meccs után

A magyar válogatott a második félidőre iramot és taktikát váltott, és Lukács Dániel lesgyanús góljával, majd a hajrában Gruber Zsombor találatával 2-0-ra legyőzte Örményországot . Szoboszlai Dominik gól és gólpassz híján is – sőt, az első félidőben ziccert hibázott – a csapat vezéregyénisége volt, a jelenléte tekintélyt parancsolt, a hajrában, Lukács cseréje után olykor ő játszott középcsatárt. Ezen a poszton még a Liverpoolban sem láttuk, pedig lassan mindenütt…

Szoboszlai Dominik pacsizik a szurkolókkal a Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező után. Fotó: Csudai Sándor

Szoboszlai Dominik a meccs lefújása után a kezdőkörben Marco Rossival beszélgetett hosszasan – emlékezhetünk rá, hogy a Portugália elleni fájó vereség után kurtára sikeredett kettejük találkozása a pályán –, majd a magyar válogatott az ő vezetésével ment a szurkolótáborhoz, hogy megköszönje a buzdítást.

Szoboszlai Dominik kiérdemli a rajongást

Ezután egy szerencsés szurkolónak odaadta mezét, majd egy teljes félkört megtett a Puskás Arénában, s végig pacsizott a drukkerekkel.

Szoboszlai Dominik maximálisan kiérdemli a szeretetet és rajongást, úgy viselkedett ismét, ahogy az a magyar válogatott csapatkapitányához illik. Büszkék lehetünk arra, hogy van egy ilyen világsztárunk.