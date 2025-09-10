Mi van a háttérben? Szoboszlai kerülte Rossit, válaszul Rossi hallani sem akart Szoboszlairól + videó

Már idéztünk egy szurkolói videót a Magyarország–Portugália (2-3) mérkőzés után, ami alapvetően Szoboszlai Dominik „drámáját” mutatja be a lefújás után. A magyar válogatott csapatkapitánya először sokáig magányosan, mindenkitől távol próbálja megemészteni a történteket. Előbb egy portugál játékos (Joao Cancelo) sétál hozzá, hogy megvigasztalja, akivel Szoboszlai (ennek a későbbiek ismeretében jelentősége) összeölelkezik. Rögtön utána Szappanos Péter lép oda Szoboszlaihoz, váltanak néhány szót, Szoboszlai ingerült karmozdulattal reagál, nem Szappanosra, hanem amit a cserekapus feltehetőleg felelevenít. Ezután Szoboszlai hosszú másodpercekig még mindig mozdulatlanul elmélkedik. Csak akkor indul el a kezdőkör felé, amikor Dibusz Dénes közelít felé, aki átkarolja, néhány lépést együtt tesznek meg. A gyerekkori csapattárs, Bolla Bendegúz a következő, aki Szoboszlaihoz lép, lepacsiznak egymással, ezután a portugáloktól Bernardo Silva jön, majd ezután sorra következnek a magyar játékostársak, stábtagok, köztük Szalai Ádám. Végül Marco Rossi is elindul a kispad irányából.

Marco Rossi tanácsot ad Szoboszlai Dominiknak a Magyarország–Portugália vb-selejtező alatt (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

A videó egy ponton éppen itt elhomályosodik, de az jól látható, hogy Rossi is pacsira nyújtja a kezét, amit Szoboszlai meglehetősen kimérten – sőt talán hűvösen fogad –, meg sem áll, még csak nem is lassít, megy tovább a szurkolótábor felé. Íme, a videó:

Mindez még belefér egy meccs, pláne egy vesztes drámai meccs utózöngéibe. Nem tudhatjuk, mi a megszokott protokoll Szoboszlai Dominik és Marco Rossi között, bár arra is láttunk már példát, hogy összeölelkeztek.

Miért nem válaszolt Marco Rossi a Szoboszlai Dominiket érintő kérdésre?

A jelenetsor a sajtótájékoztatón történtekkel együtt érdekes.

Utolsóként a szövetségi kapitánytól azt kérdezték, mit mondott Szoboszlainak a találkozó után. Rossi kikerülte a választ, még csak meg sem említette Szoboszlai nevét, inkább megismételte szokásos tirádáját a bloggerekről, felvetve, elképzelhető, hogy törli magát a közösségi médiából.

Rossi sohasem mulasztja el, hogy dicsérje Szoboszlait, éppen az Írország elleni vb-selejtező után jegyezte meg, védekező középpályásként, az úgynevezett hatos pozícióban szerinte Szoboszlai a világ egyik legjobbja lehet.