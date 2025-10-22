A Liverpool bánta a magyar gólt az őrült frankfurti BL-mérkőzésen

Az U19-es Bajnokok Ligája alapszakaszában a párosítások megegyeznek a felnőttek BL-főtábláján látottakkal, így a szerda esti (21.00) Frankfurt–Liverpool előtt a két ifjúsági csapat is megmérkőzött Németországban. A liverpooliak két forduló után négy ponttal álltak, míg az Eintracht előbb – a magyar csapatkapitány, Fenyő Noah góljának is köszönhetően – győzött, majd kikapott, így három ponttal várta a találkozót.

Joshua Sonni-Lambie válaszolt Fenyő Noah góljára, így 3-3-mal zárult a Frankfurt–Liverpool ifjúsági BL-mérkőzés első félideje (Fotó: liverpoolfc.com)

Ifi BL: Fenyő Noah is gólt lőtt a Frankfurt–Liverpool hatgólos első félidejében

A szerda délutáni összecsapás nem akárhogyan indult. A nem sokkal később sérülés miatt lecserélt Keziah Oteng-Mensah már a 9. percben vezetést szerzett a Frankfurtnak, de Trent Kone-Doherty találatával és Derek Boakye Osei öngóljával az első félidő feléig fordítani tudott a Liverpool korosztályos együttese. A németeknek viszont még a szünetig voltak válaszai:

Alessandro Gaul Souza, majd a korábban többször is kísérletező Fenyő Noah egy percen belül fordította meg a mérkőzést.

Az első játékrész végén mégis a liverpooliak örülhettek, a magyar utánpótlás-válogatott futballista távoli gólja után ugyanis még Joshua Sonni-Lambie is betalált, így 3-3 volt az állás a félidei szünetben.

Fordulás után Kone-Doherty szinte azonnal betalált, így a Liverpool U19-es csapata is megszerezte másodszor a vezetést, a 68. percben pedig a csereként beállt Ollie O'Connor először növelte kétgólosra a vendégek előnyét.

A frankfurtiaknak, köztük a mérkőzést végigjátszó Fenyőnek is több lehetősége volt a gólszerzésre, de az újabb fordulat már nem következett be.

A 91. percben Leonidasz Ciokosz még szépített, de az egyenlítés már nem jött össze a német csapatnak.

Az immáron hétpontos angol együttes az 5-4-es sikerével veretlen maradt, a Frankfurtnak pedig maradt három pontja az ifjúsági BL alapszakaszában.