Szép-szép a négygólos győzelem, de sokasodnak a Liverpool problémái

Nagy szüksége volt a Liverpoolnak a győzelemre, miután sorozatban négy tétmérkőzést is elbukott. Szerdán megtört a jég, 5-1-re nyertek Szoboszlai Dominikék az Eintracht Frankfurt vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában. A jól sikerült este végén Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője rossz hírekkel is szolgált.

2025. 10. 23. 5:40
Arne Slot Liverpoolja megszakította a vereségsorozatát, viszont az edző nem lehet maradéktalanul boldog Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
A Liverpool szerdán megmutatta, hogy a négy veresége ellen sem felejtett el futballozni. Arne Slot Mohamed Szalah-t és Kerkez Milost a padra küldve, és egyik legfontosabb játékosát, Ryan Gravenberchet nélkülözve 5-1-es győzelemre vezette a csapatot az Eintracht Frankfurt vendégeként a BL alapszakaszának 3. fordulójában.

Szoboszlai Dominik vigasztalja Jeremie Frimpongot, akit Arne Slotnak le kellett cserélnie
Szoboszlai Dominik vigasztalja Jeremie Frimpongot, akit Arne Slotnak le kellett cserélnie Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

– Az utóbbi néhány meccshez képest sok hasonlóságot láttam, de persze voltak különbségek is – fogott bele a mondókájába Slot. – A hasonlóságok között említhetném, hogy 

már az első kapott gól előtt is több helyzetet kialakítottunk, és az ellenfél első helyzetéből általában gólt kaptunk. Végül ez lett az ellenfél egyetlen ziccere ma. Hogy miért? Mert 3-1-re vezettünk, és akkor könnyebb kontrollálni a meccset, mint amikor folyamatosan egygólos hátrányban vagy. Többször is elmondtam már, mennyire fontosak a szabadrúgások, az egyensúly a pontrúgásoknál. Most sikerült két gólt szereznünk pontrúgásból, így 3-1-re vezettünk a szünetben. Ez óriási különbség. 

Slot több futballistája játékát is örömmel figyelhette:

  • Szoboszlai Dominik szokásához híven megbízhatóan teljesített, egy gól és gólpassz szerepelt a neve mellett, 
  • Cody Gakpo zsinórban harmadik, vagy ha a holland válogatott meccseit is beleszámoljuk, akkor ötödik találkozóján is eredményes volt, és neki is jutott egy assziszt, 
  • Hugo Ekitiké megint bizonyított, 
  • az idényben látványosan szenvedők közül Florian Wirtz is megcsillogtatta a tudását. Két gólpasszt osztott ki, nagyszerű szabadrúgásából kis híján gól lett, és a végén is betalálhatott volna, ha Mohamed Szalah lövés helyett neki adja a labdát.

Slot ezért cserélte le Isakot

Aki azonban továbbra sem találja a helyét Liverpoolban, az Alexander Isak. A kezdőcsapatból ő kapta a leggyengébb osztályzatot a portálok többségénél, két nagy helyzetét is kivédte Michael Zetterer, Arne Slot pedig már egy félidő után lecserélte. 

Mint az a BL-meccs utáni sajtótájékoztatón kiderült, a holland menedzser nem Isak produkciója miatt döntött így:

– Ma Alexszel és Hugóval két olyan játékost küldtem pályára, akik általában képesek gólokat szerezni. Alexnek volt is néhány ígéretes helyzete, de a szünetben le kellett cserélnem, ez is mutatja, milyen nehéz megtalálni vele az egyensúlyt. Amikor megérkezett, alig edzett, ezért lépésről lépésre kellett vele haladnunk, és mostanra úgy tűnt, eljuthat oda, hogy heti két meccset is bírjon – a svéd válogatottban is így volt. De most, amikor először próbálkoztunk ezzel, le kellett jönnie. Reméljük, hogy nem súlyos a sérülése. Az ágyékát fájlalta, ezért kellett lecserélni – fedte fel Slot, aki hozzátette, azt látta a pályán Isaktól, amit szeretett volna. – Nem sérülten tért vissza a válogatottól. Teljesen fitt volt, és a United elleni meccs előtt is kiváló állapotban volt. Arra számítottunk, hogy ma ismét készen áll majd a játékra, valóban így is volt, csak egy kicsit érezte az ágyékát.

Frimpong is megsérült

Kérdéses tehát, hogy a Liverpool menedzsere mikor számíthat a legközelebb Isakra. És ha az ő esetleges kiesése nem lenne elég nagy baj, Jeremie Frimpong már a 19. percben lebattyogott a pályáról. A nyáron igazolt jobbhátvéd már másodszor sérült meg ebben az idényben.

– Jeremie esetében combhajlító-problémáról van szó. Néhány hete épült fel egy hasonló sérülésből, játszott is egy meccset a válogatottban, majd visszatért hozzánk, és sajnos most le kellett jönnie a pályáról – magyarázta Slot, és leszögezte, 

Isak és Frimpong is készen állt a mérkőzésre, egyikük játékával sem vállaltak kockázatot. 

Szombat este (21.00, tv: Spíler1) a Brentford otthonába látogat a Liverpool, nem tudni, hogy ezt a találkozót az említett duó honnan nézheti. Ugyanez igaz Gravenberchre is, akiről még a frankfurti összecsapás előtt azt mondta Slot, hogy reméli, a hétvégén már bevetésre kész lesz. Az ő kimaradása különösen fájna a Vörösöknek.

