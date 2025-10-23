Rendkívüli

Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren – kövesse nálunk élőben!

Szoboszlai DominikBajnokok LigájaArne SlotLiverpool FC

Slot külön elbeszélgetett Szoboszlaival, kiderült, mi történt köztük valójában

A Liverpool szurkolói Szoboszlai Dominiket választották meg a meccs emberének az Eintracht Frankfurt elleni, idegenbeli 5-1-es szerdai győzelem után a Bajnokok Ligájában. Arne Slot edző is kiemelte a magyar középpályást a meccs utáni sajtótájékoztatón. Most pedig az is kiderült, hogy Slot és Szoboszlai miről folytattak titkos megbeszélést négyszemközt, ami megalapozta a Liverpool frankfurti sikerét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 11:38
Szoboszlai már bizalmi ember Arne Slot Liverpooljában, ez a frankfurti BL-meccsen is kiderült Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Arne Slot ma már egyértelműen a vezért látja Szoboszlai Dominikben. A 24 éves középpályás az Eintracht Frankfurt elleni 5-1-es győzelemből góllal és gólpasszal vette ki a részét, a Liverpool hivatalos szavazásán őt választották meg a mérkőzés legjobbjának, a számai pedig elképesztő hatékonyságról tanúskodtak.

Szoboszlai és Slot külön megbeszélést folytattak a Frankfurt elleni BL-meccsen
Szoboszlai és Slot külön megbeszélést folytattak a Frankfurt elleni BL-meccsen (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

A Liverpool edzője a lefújást követő sajtótájékoztatón külön dicsérte a magyar játékost a frankfurti siker után: mint korábban megírtuk, Szoboszlait egy szintre helyezte a csapatkapitány Virgil van Dijkkal és a gólkirály Mohamed Szalah-val. Azt viszont már a meccs közben kiszúrhatták a szemfülesek, hogy Slot külön megbeszélést folytatott Szoboszlaival a pálya szélén.

Kiderült Slot és Szoboszlai titka a BL-meccsen

A Liverpool Echo megírta, hogy pontosan mi történt Slot és Szoboszlai között a pályán, méghozzá az egyik főszereplő, a holland edző fedte fel a titkos megbeszélésük részleteit.

– A beszélgetés témája az volt, hogy a csapatommal együtt hat, hét vagy nyolc mérkőzést is megnéztünk az ellenfelünkről, de egyszer sem játszottak így. 4-4-2-es felállásra számítottunk, nem pedig 5-2-3-ra. A jó hír, hogy ez a rendszer is elég ismerős a számunkra, hiszen a Crystal Palace, a Manchester United vagy a Burnley is ezt játssza. Így kicsit módosítanom kellett azon, hogyan akarunk nyomást gyakorolni rájuk, és erről beszéltem Dominikkel, aki ismét jó teljesítményt nyújtott – fedte fel Slot.

Minden jel szerint a Liverpool edzője már bizalmi embereként tekint Szoboszlaira, aki Van Dijk mellett a legtöbb percet (1080) töltötte a pályán ebben az idényben.

Bekerült a BL-forduló álomcsapatába is a Liverpool magyarja

Szoboszlai a gólja és a gólpassza mellett is remek számokat produkált, amivel a WhoScored-nál, 9,5-ös, szinte tökéletes értékeléssel bekerült a BL-forduló álomcsapatába.

Szoboszlai a BL-forduló álomcsapatában
Szoboszlai a BL-forduló álomcsapatában

Szoboszlai számai a Frankfurt ellen:

  • 1 gól
  • 1 gólpassz
  • 4 kialakított helyzet (a legtöbb a meccsen)
  • 5 kulcspassz
  • 7 labdaszerzés (holtversenyben a legtöbb a Liverpoolban)
  • 17 passz a támadó harmadban (a második legtöbb)
  • 110 passzból 105 pontos (95%)
  • 100 százalékban megnyert fejpárbajok

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.