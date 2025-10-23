Slot külön elbeszélgetett Szoboszlaival, kiderült, mi történt köztük valójában

Arne Slot ma már egyértelműen a vezért látja Szoboszlai Dominikben. A 24 éves középpályás az Eintracht Frankfurt elleni 5-1-es győzelemből góllal és gólpasszal vette ki a részét, a Liverpool hivatalos szavazásán őt választották meg a mérkőzés legjobbjának, a számai pedig elképesztő hatékonyságról tanúskodtak.

Szoboszlai és Slot külön megbeszélést folytattak a Frankfurt elleni BL-meccsen (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

A Liverpool edzője a lefújást követő sajtótájékoztatón külön dicsérte a magyar játékost a frankfurti siker után: mint korábban megírtuk, Szoboszlait egy szintre helyezte a csapatkapitány Virgil van Dijkkal és a gólkirály Mohamed Szalah-val. Azt viszont már a meccs közben kiszúrhatták a szemfülesek, hogy Slot külön megbeszélést folytatott Szoboszlaival a pálya szélén.

Kiderült Slot és Szoboszlai titka a BL-meccsen

A Liverpool Echo megírta, hogy pontosan mi történt Slot és Szoboszlai között a pályán, méghozzá az egyik főszereplő, a holland edző fedte fel a titkos megbeszélésük részleteit.

Arne Slot sur Dominik Szoboszlai:



"Depuis que je suis présent [au club], Szoboszlai a joué presque autant de minutes que Virgil et Mo.



"Je pense que cela en dit assez sur ce que je pense de lui." 😎 pic.twitter.com/tvE4GBuRkd — LFC News (@LFCNewsFRA) October 22, 2025

– A beszélgetés témája az volt, hogy a csapatommal együtt hat, hét vagy nyolc mérkőzést is megnéztünk az ellenfelünkről, de egyszer sem játszottak így. 4-4-2-es felállásra számítottunk, nem pedig 5-2-3-ra. A jó hír, hogy ez a rendszer is elég ismerős a számunkra, hiszen a Crystal Palace, a Manchester United vagy a Burnley is ezt játssza. Így kicsit módosítanom kellett azon, hogyan akarunk nyomást gyakorolni rájuk, és erről beszéltem Dominikkel, aki ismét jó teljesítményt nyújtott – fedte fel Slot.

Minden jel szerint a Liverpool edzője már bizalmi embereként tekint Szoboszlaira, aki Van Dijk mellett a legtöbb percet (1080) töltötte a pályán ebben az idényben.

Bekerült a BL-forduló álomcsapatába is a Liverpool magyarja

Szoboszlai a gólja és a gólpassza mellett is remek számokat produkált, amivel a WhoScored-nál, 9,5-ös, szinte tökéletes értékeléssel bekerült a BL-forduló álomcsapatába.

Szoboszlai a BL-forduló álomcsapatában

Szoboszlai számai a Frankfurt ellen: