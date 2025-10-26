Vinícius teljesen kiakadt, a Real Madrid mégis nyert a Barcelona ellen

Az elmúlt hetekben mind a Real Madridnak, mind a Barcelonának komoly sérüléshullámmal kellett megküzdenie. A madridiaknál különösen a védelemben voltak hatalmas gondok , ám az utolsó pillanatban Dean Huijsen, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold és Ferland Mendy is felépült. Ennek ellenére a királyi gárdánál is volt két komoly hiányzó, Xabi Alonso nem számíthatott Antonio Rüdiger és David Alaba játékára.

Jude Bellingham gólja döntötte el a Real Madrid–Barcelona csúcsrangadót (Fotó: JAVIER SORIANO/AFP)

A Barcelonánál a helyzet még súlyosabb volt: Andreas Christensen, Joan García, Gavi, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha és Marc-Andre ter Stegen sem tudott pályára lépni az idény első el Clasicóján.

A Barcelona kezdőcsapata:

A Real Madrid kezdője:

Soto Grado játékvezető már a második percben büntetőt ítélt a Real Madridnak, azonban egy hosszabb videózás után a bíró felülbírálta magát, és szabadrúgást ítélt kifelé. A 12. percben Kylian Mbappé 25 méterről gondolt egyet, és egy zseniális bombagóllal mattolta Wojciech Szczesnyt, azonban a spanyol játékvezető les miatt annullálta a találatot. Centiken múlt a királyi gárda vezető gólja.

A 22. percben Jude Bellingham indítása után Mbappé lépett ki a védők mögül, és tekerte el Szczesny mellett a labdát. A francia támadó ugyan ismét a leshatárról indult, de ezúttal nem helyezkedett a védővonal mögött, így ha nehezen is, de a madridiak végül megszerezték a vezetést. Ez volt a francia támadó első gólja a katalánok ellen a Santiago Bernabéu stadionban.

A 38. percben Fermín López Marcus Rashford centerezése után az üresen tátongó kapuba bombázott (1-1). Fermín López élete formájában van, kedden mesterhármast szerzett az Olimpiakosz Pireusz ellen a Bajnokok Ligájában.