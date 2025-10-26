Real MadridBarcelonaReal Madrid-BarcelonaEl Clásico

Vinícius teljesen kiakadt, a Real Madrid mégis nyert a Barcelona ellen

A Real Madrid 2-1-s győzelmet aratott a Barcelona ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában. Az idény első el Clásicóját Jude Bellingham gólja döntötte el.

C. Kovács Attila
2025. 10. 26. 18:32
Vinícius Júnior nem értette, Xabi Alonso miért éppen őt cseréli le. Forrás: OSCAR DEL POZO/AFP
Az elmúlt hetekben mind a Real Madridnak, mind a Barcelonának komoly sérüléshullámmal kellett megküzdenie. A madridiaknál különösen a védelemben voltak hatalmas gondok , ám az utolsó pillanatban Dean Huijsen, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold és Ferland Mendy is felépült. Ennek ellenére a királyi gárdánál is volt két komoly hiányzó, Xabi Alonso nem számíthatott Antonio Rüdiger és David Alaba játékára.

Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham (R) looks back after shooting but offside during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on October 26 , 2025. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
Jude Bellingham gólja döntötte el a Real Madrid–Barcelona csúcsrangadót (Fotó: JAVIER SORIANO/AFP)

A Barcelonánál a helyzet még súlyosabb volt: Andreas Christensen, Joan García, Gavi, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha és Marc-Andre ter Stegen sem tudott pályára lépni az idény első el Clasicóján.

A Barcelona kezdőcsapata:

A Real Madrid kezdője:

Soto Grado játékvezető már a második percben büntetőt ítélt a Real Madridnak, azonban egy hosszabb videózás után a bíró felülbírálta magát, és szabadrúgást ítélt kifelé. A 12. percben Kylian Mbappé 25 méterről gondolt egyet, és egy zseniális bombagóllal mattolta Wojciech Szczesnyt, azonban a spanyol játékvezető les miatt annullálta a találatot. Centiken múlt a királyi gárda vezető gólja.

A 22. percben Jude Bellingham indítása után Mbappé lépett ki a védők mögül, és tekerte el Szczesny mellett a labdát. A francia támadó ugyan ismét a leshatárról indult, de ezúttal nem helyezkedett a védővonal mögött, így ha nehezen is, de a madridiak végül megszerezték a vezetést. Ez volt a francia támadó első gólja a katalánok ellen a Santiago Bernabéu stadionban.

A 38. percben Fermín López Marcus Rashford centerezése után az üresen tátongó kapuba bombázott (1-1). Fermín López élete formájában van, kedden mesterhármast szerzett az Olimpiakosz Pireusz ellen a Bajnokok Ligájában. 

Azonban nem sokáig állt 1-1 az eredményjelzőn, ugyanis a 43. percben Vinícius Júnior beadását Éder Militao fejelte vissza, Jude Bellingham pedig kiváló ütemben érkezett a hosszún, és a kapuba passzolta a labdát (2-1).

A folytatásban bekezdett a Real Madrid. A 47. percben Vinícius megpattanó lövésénél kellett résen lennie Szczesnynek. A 49. percben Jude Bellingham vitte le az alapvonalig, a térdéről pedig Eric García kezére pattant a labda, Soto Grado pedig a videóbíró segítségével büntetőt ítélt. A tizenegyeshez Kylian Mbappé állt oda, azonban a világbajnok csatár jól helyezett lövését Szczesny szögletre ütötte, így maradt a 2-1. Az 53. percben Fermin López, a 60. percben Lamine Yamal próbálkozott meg egy távoli lövéssel, azonban egyik próbálkozás sem jelentett nagyobb veszélyt Thibaut Courtois kapujára.

A 72. percben Xabi Alonso lekapta Vinícius Júniort, és a helyére Rodrygót küldte fel a pályára. Vini azonban nem viselte túl jól a lecserélését, hogy idő előtt el kellett hagynia a pályát, nagyon mondta a magáét valakinek. Ráadásul le sem ült a kispadra, hanem rögtön beviharzott az öltözőbe.

A 95. percben a Vinícius helyére beállt Rodrygo dönthette volna el végleg a találkozó sorsát, azonban a brazil szélső lövését Szczesny magabiztosan védte. A 100. percben Pedri nyújtott lábbal rácsúszott Aurelien Tchouameni lábára, amiért megkapta a második sárga lapját, ezután kisebb lökdösődés alakult ki a kispadoknál. Az eset után pedig Soto Grado jobbnak látta, ha lefújja a találkozót, így a Real Madrid 2-1-s győzelmet aratott az idény első klasszikusán.

Spanyol bajnokság, 10. forduló

Real Madrid–Barcelona  2-1 (2-1), Madrid, 78.107 néző, jv.: C. Soto Grado, gólszerzők: Mbappé (22.), Bellingham (43.), illetve F. López  (38.), kiállítva: Pedri (100.)

 

 

Google News
