Yamal fájdalmai fokozódnak, a Real Madrid elleni szenvedés csak a kezdet lehet

Bár a Real Madrid elleni meccs előtt középpontba került a hangzatos szavainak köszönhetően, a 2-1-re elbukott összecsapáson csak árnyéka volt önmagának Lamine Yamal, aki közel sem tudta azt a teljesítményt hozni, amit megszoktunk tőle. A még mindig csak 18 esztendős támadó ágyéksérüléssel küzdött, s bár úgy tűnt, hogy ezt már maga mögött hagyta, nemrégiben kiderült, hogy közel sem ilyen egyszerű a helyzet.
Yamal ágyék- és szeméremcsont-problémái egyre ijesztőbb méretet öltenek, hatással vannak a futballista mobilitására és robbanékonyságára, melyek központi szerepet töltenek be a teljesítménye hatékonyságában. Mindez a Santiago Bernabéuban is kirajzolódott, de nem ez volt az első alkalom, hogy külső szemmel is észrevehetőek voltak a fizikai korlátok.
Yamal kínjai elhúzódhatnak
Az El Larguero lapnak a neves sporttraumatológus, Pedro Luis Ripoll nyilatkozott Yamal állapotáról, kiemelve, hogy a Barcelonának okosan kell menedzselnie a játékos terhelését.
Ezt a sérülést nehéz kezelni, a jelentkező fájdalom közel ötven százalékkal csökkenti a játékos mozgási és lövési képességét, pontosan ezt láttuk az El Clásicón is.
– Látható volt, hogy alig lőtt kapura, nehezen mozgott és folyamatosan nyújtózkodott. A bénító fájdalom nem zárja ki a játékot, ugyanakkor megakadályozza a legjobb teljesítményt.
Ripoll hozzátette, Yamal pubalgiával küzd, ami leggyakrabban az ízület túlterhelése miatt következik be, és bár nem jár strukturális ízületi károsodással, hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat a teljes gyógyulás, ha nem kezelik megfelelően.
A sérülés minden bizonnyal mentális szempontból is hatással van Yamalra, aki a lefújás után kis híján ölre ment Vinícius Júniorral.