Yamal fájdalmai fokozódnak, a Real Madrid elleni szenvedés csak a kezdet lehet

Bár a Real Madrid elleni meccs előtt középpontba került a hangzatos szavainak köszönhetően, a 2-1-re elbukott összecsapáson csak árnyéka volt önmagának Lamine Yamal, aki közel sem tudta azt a teljesítményt hozni, amit megszoktunk tőle. A még mindig csak 18 esztendős támadó ágyéksérüléssel küzdött, s bár úgy tűnt, hogy ezt már maga mögött hagyta, nemrégiben kiderült, hogy közel sem ilyen egyszerű a helyzet.

Fájdalmas időszak várhat Yamalra (Fotó: Alberto Gardin/NurPhoto/AFP)

Yamal ágyék- és szeméremcsont-problémái egyre ijesztőbb méretet öltenek, hatással vannak a futballista mobilitására és robbanékonyságára, melyek központi szerepet töltenek be a teljesítménye hatékonyságában. Mindez a Santiago Bernabéuban is kirajzolódott, de nem ez volt az első alkalom, hogy külső szemmel is észrevehetőek voltak a fizikai korlátok.

Yamal kínjai elhúzódhatnak

Az El Larguero lapnak a neves sporttraumatológus, Pedro Luis Ripoll nyilatkozott Yamal állapotáról, kiemelve, hogy a Barcelonának okosan kell menedzselnie a játékos terhelését.

Ezt a sérülést nehéz kezelni, a jelentkező fájdalom közel ötven százalékkal csökkenti a játékos mozgási és lövési képességét, pontosan ezt láttuk az El Clásicón is.

– Látható volt, hogy alig lőtt kapura, nehezen mozgott és folyamatosan nyújtózkodott. A bénító fájdalom nem zárja ki a játékot, ugyanakkor megakadályozza a legjobb teljesítményt.

🫵 "Es una lesión difícil tratar. Es un dolor que resta al jugador prácticamente el 50% su desplazamiento y de chut, que fue exactamente lo que vimos"



🥴 "Es un dolor INVALIDANTE (...) ningún jugador con pubalgia es el mismo"



🏥 El doctor Ripoll, sobre Lamine Yamal pic.twitter.com/a4zyWcztK7 — El Larguero (@ellarguero) October 27, 2025

Ripoll hozzátette, Yamal pubalgiával küzd, ami leggyakrabban az ízület túlterhelése miatt következik be, és bár nem jár strukturális ízületi károsodással, hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat a teljes gyógyulás, ha nem kezelik megfelelően.

A sérülés minden bizonnyal mentális szempontból is hatással van Yamalra, aki a lefújás után kis híján ölre ment Vinícius Júniorral.