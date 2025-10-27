Vinícius JúniorLamine Yamalel Clásicó

Le kellett fogni… Kiderült, miért ment egymásnak Vinícius és Yamal

Vinícius Júnior kis híján ölre ment Lamine Yamallal a lefújás után a Real Madrid–Barcelona spanyol bajnoki csúcsrangadó után. A két játékos már a mérkőzés közben is összeszólalkozott, a Real brazil szélsője szerint mindig csak hátrafelé passzolt a katalánok ifjú sztárja, aki a meccs előtt tiszteletlenül nyilatkozott. Az El Clásicót 2-1-re megnyerő Real Madrid játékosai közül többen is beleálltak Yamalba, a csapatkapitány, Dani Carvajal is azt mutogatta neki, hogy most beszéljen, sokat jár a szája. Viníciust le kellett fogni.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 27. 7:26
Vinícius Vinicius Junior left winger of Real Madrid and Brazil adn Lamine Yamal right winger of Barcelona and Spain discuss after the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Santiago Bernabeu on October 26, 2025 in Madri
Vinícius Junior (jobbról a harmadik) a pályán kiosztotta, a lefújás után letámadta Lamine Yamalt Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Feszült hangulatban ért véget a szezon első El Clásicója , amelyet 2-1-re megnyert hazai pályán a Real Madrid az FC Barcelona ellen. Ahogy várható volt, a hazai játékosok nem mentek el szó nélkül Lamine Yamal becsmérlő megjegyzése mellett, miszerint a királyi gárda lop és panaszkodik. Vinícius Júnior nekiment a katalánok ifjú sztárjának. 

Vinícius
Ezt a csatát Vinícius Júnior nyerte Lamine Yamallal szemben. Fotó: MTI/EPA/EFE/Sergio Pérez 

A játékosok és edzők időnként eltakarják a szájukat, ám a kamerák mindent látnak. A DAZN örökítette és fejtette meg, milyen párbeszéd zajlott le Vinícius Júnior és Lamine Yamal között a vasárnapi spanyol klasszikuson. 

Mindig csak beszélsz, mindig csak beszélsz... Itt beszélj, itt beszélj! Ma csak hátrafelé passzolsz

– vágott oda a brazil a 18 éves Barca-szélsőnek, akinek igyekezett elvenni az önbizalmát. A sérülés után játszó Yamal nem feltétlenül Vinícius lelki hadviselése miatt, de valóban haloványan teljesített, ezúttal teljesen súlytalannak bizonyult.

Vinícius visszatért

A lefújás után is kijutott a jóból a Barcelona ifjú csillagának, akinek először Dani Carvajal mutogatott egyértelműen, hogy fogja be a száját. A Real Madrid csapatkapitányának példáján felbuzdulva érkezett a kapus Tibault Courtois, aki meg is lökte a Yamalt, majd hatalmas tömegjelenet alakult ki. 

Eközben a lecserélése miatt kellően felbőszült Vinícius oldalról támadt strandpapucsban, előbb csak mutogatott, majd vérszomjasan megindult riválisa felé.

 Ahogy az alábbi felvételen látható, úgy kellett több embernek lefognia a feldühödött brazilt. 

De Jong cáfol

Persze Lamine Yamalt sem kellett félteni. Carvajalnak, majd Viníciusnak is bátran felajánlotta, hogy rendezzék le bunyóval a vitájukat. Legalábbis erre utalt, hogy mindkét madridinak azt mutogatta, hogy várja őket az öltözőfolyosón. Ehhez képest a védőgyűrűjében megbújva igyekezett mielőbb elhagyni a forró hangulatú terepet... A kedélyek lecsillapításában nagy szerepet vállaló csapattársa, Frenkie de Jong szerint félreértelmezték Yamal szavait.

– Beszéltem vele négyszemközt. Lamine nem azt mondta, hogy a Madrid lop; ezt nem hallottam tőle

 – idézi a Marca a Barcelona középpályását.

Az elmúlt időszak vesztes El Clasícója után győztes Real Madrid tíz forduló után öt ponttal vezet a címvédő Barcelona előtt a spanyol labdarúgó-bajnokságban. A La Ligában legközelebb májusban rendeznek El Clássicót, addigra remélhetőleg megnyugszanak a játékosok. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Schiffer igazsága

Bayer Zsolt avatarja

Válasz nem érkezett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.