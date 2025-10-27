Le kellett fogni… Kiderült, miért ment egymásnak Vinícius és Yamal

Feszült hangulatban ért véget a szezon első El Clásicója , amelyet 2-1-re megnyert hazai pályán a Real Madrid az FC Barcelona ellen. Ahogy várható volt, a hazai játékosok nem mentek el szó nélkül Lamine Yamal becsmérlő megjegyzése mellett, miszerint a királyi gárda lop és panaszkodik. Vinícius Júnior nekiment a katalánok ifjú sztárjának.

Ezt a csatát Vinícius Júnior nyerte Lamine Yamallal szemben. Fotó: MTI/EPA/EFE/Sergio Pérez

A játékosok és edzők időnként eltakarják a szájukat, ám a kamerák mindent látnak. A DAZN örökítette és fejtette meg, milyen párbeszéd zajlott le Vinícius Júnior és Lamine Yamal között a vasárnapi spanyol klasszikuson.

Mindig csak beszélsz, mindig csak beszélsz... Itt beszélj, itt beszélj! Ma csak hátrafelé passzolsz

– vágott oda a brazil a 18 éves Barca-szélsőnek, akinek igyekezett elvenni az önbizalmát. A sérülés után játszó Yamal nem feltétlenül Vinícius lelki hadviselése miatt, de valóban haloványan teljesített, ezúttal teljesen súlytalannak bizonyult.

Vinícius visszatért

A lefújás után is kijutott a jóból a Barcelona ifjú csillagának, akinek először Dani Carvajal mutogatott egyértelműen, hogy fogja be a száját. A Real Madrid csapatkapitányának példáján felbuzdulva érkezett a kapus Tibault Courtois, aki meg is lökte a Yamalt, majd hatalmas tömegjelenet alakult ki.

Eközben a lecserélése miatt kellően felbőszült Vinícius oldalról támadt strandpapucsban, előbb csak mutogatott, majd vérszomjasan megindult riválisa felé.

Ahogy az alábbi felvételen látható, úgy kellett több embernek lefognia a feldühödött brazilt.

De Jong cáfol

Persze Lamine Yamalt sem kellett félteni. Carvajalnak, majd Viníciusnak is bátran felajánlotta, hogy rendezzék le bunyóval a vitájukat. Legalábbis erre utalt, hogy mindkét madridinak azt mutogatta, hogy várja őket az öltözőfolyosón. Ehhez képest a védőgyűrűjében megbújva igyekezett mielőbb elhagyni a forró hangulatú terepet... A kedélyek lecsillapításában nagy szerepet vállaló csapattársa, Frenkie de Jong szerint félreértelmezték Yamal szavait.

– Beszéltem vele négyszemközt. Lamine nem azt mondta, hogy a Madrid lop; ezt nem hallottam tőle

– idézi a Marca a Barcelona középpályását.