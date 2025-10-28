Brutális kritikát kapott a Barcelona az El Clásico után

A vasárnapi El Clásicón a Barcelona nem tudta tartani a lépést a Real Madriddal, amely már a 12. percben megszerezte a vezetést. Akkor még fújhatott egyet a vendéggárda, mert Kylian Mbappé első gólját les miatt érvénytelenítették, de a 22. percben a francia csatár már a meccs első érvényes találatát is megszerezte. Arra még futotta a vendégeknek, hogy Fermín López révén kiegyenlítsenek a 38. percben, ám mire bevonultak az öltözőbe a játékosok, már újra vezetett a Real Madrid, Jude Bellingham volt az „elkövető”. A második félidő elején Mbappé kihagyott egy büntetőt, de ez is belefért a királyi gárdának, amely 2-1-re győzött a La Liga 10. fordulójában, ezzel megerősítette első helyét a tabellán a nagy rivális előtt, amelyet immáron öt ponttal előz meg.

Arsene Wenger szerint csalódást keltő volt a Barcelona teljesítménye az El Clásicón Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Barcelonai gyerekek vs. madridi felnőttek

A mérkőzés után nem maradt más hátra, a Barcelona részéről is elismerték a Real Madrid remek teljesítményét. Az edzőlegenda, Arsene Wenger is megosztotta a meglátásait a találkozóról, és a szavai kínosan érinthetik a katalánokat:

Az El Clásico olyan volt, mintha férfiak és gyerekek küzdöttek volna meg egymással. A Real Madrid védelme sokkal erősebb volt, mint a Barcelonáé. Támadásban úgy tűnt, a Real Madrid bármikor képes gólt szerezni, míg a Barcelona halovány volt. Sokat birtokolta a labdát, de sosem tűnt úgy, hogy valóban gólt tudna lőni. Elismerésem Xabi Alonsónak, kiegyensúlyozott csapatot épített

– dicsérte a Real Madridot az Arsenal egykori menedzsere.

A Barcelona a vártnál gyengébb teljesítményében az is közrejátszhatott, hogy sérüléshullám sújtja a csapatot. A támadók közül Dani Olmo, Robert Lewandowski és Raphinha sem volt bevetésre kész, a sérülésből nemrég visszatért Lamine Yamalt pedig a Real Madrid védői tökéletesen semlegesítették.