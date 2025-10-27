Rendkívüli

Kerkez MilosLiverpoolbrentfordPremier LeagueGary Neville

Az angolok legendás védője kimondta, Kerkez az egyik fő probléma Liverpoolban

Kerkez Milos szombaton, a Brentford ellen 3-2-re elveszített Premier League-mérkőzésen szerezte meg első gólját a Liverpool színeiben. Ez nem változtatott a magyar válogatott balhátvéd angliai megítélésén, a meccs után Gary Neville, a Manchester United legendás védője Kerkezt nevezte a bajnokcsapat egyik leggyengébb láncszemének.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 17:54
Kerkez Milos betalált a Liverpool játékosaként, de más oka nem volt az örömre Fotó: Katie Chan
Kerkez Milos szombaton első találatát ünnepelte a Liverpool játékosaként, de a gól nem hozta meg az áttörést, amelyben ő vagy a csapat reménykedett volna. Egyrészt megint kikapott az angol bajnok, ezúttal 3-2-re a Brentford vendégeként , így zsinórban már négy vereségnél jár a Premier League-ben, másrészt a magyar válogatott futballista játékával sem lehetett elégedett Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője, aki bő egy óra után lecserélte Kerkezt.

Gary Neville Kerkez mellett az éppen sérült Jeremie Frimpongot is száműzné a kispadra
Gary Neville Kerkez mellett az éppen sérült Jeremie Frimpongot is száműzné a kispadra Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Kerkezzel és Frimponggal is baj van

És nem ő az egyetlen. A 21 éves balhátvédet hétről hétre előveszik a szakértők, és inkább a klublegenda Andy Robertsont követelik a kezdőcsapatba. A Brentford elleni bajnoki után a Manchester United egykori klasszisa, Gary Neville is Kerkez padoztatását javasolta Slotnak.

– Az idény elején úgy láttam, hogy a szélső védőik nincsenek rendben, és talán Ibrahima Konaté sem mindig teljesített jól. Virgil van Dijk tartotta össze őket, miközben Alisson a kapuban állt – kezdte a Sky Sports szakértője a Gary Neville Podcastben. – A balhátvéd egyre aggasztóbb. Tegnap este ugyan gólt szerzett, de látva a játékát, szerintem ki kellene tenni őt a csapatból. Aggódom a jobbhátvéd miatt is. (Jeremie – a szerk.) Frimpong nem igazi jobbhátvéd. Conor Bradley megkapta a lehetőséget, és ezt támogatom, mert nagyon tehetséges, bár nehéz a helyzete, amikor a csapat gólokat kap, és nagy a nyomás rajtuk.

Ha Slot továbbra is Kerkezt játszatja balhátvédként és Bradleyt jobbhátvédként, miközben a középpálya ennyire kiszolgáltatott, ugyanilyen eredményekkel folytatják. Minden meccs előtt feldobhatnak egy érmét, hogy na, ma nyerünk vagy veszítünk? Az elmúlt tizenkét hónap teljesítménye után ez nem lehet a Liverpool szintje.

Neville hozzátette, Slotnak vissza kell térnie az alapokhoz, és újraszervezni a csapatát. – Ez már nem csak egy kis hullámvölgy, kezd komoly problémává válni. Nem engedhetik meg maguknak, hogy hét-nyolc ponttal legyenek lemaradva az Arsenal mögött.

Nehéz estéi lesznek a Liverpoolnak

Mint arra Neville rávilágított, a Liverpool hétpontos hátrányba került a Premier League-ben a listavezető Arsenallal szemben. Nehéz lesz innen felállni, már csak azért is, mert komoly erőfelmérők várnak a csapatra: 

  • szerdán (20.45, tv: Match4) a Crystal Palace elleni ligakupa-meccs, és a Sasok az idényben már kétszer is legyőzték Kerkezéket;
  • szombaton (21.00, tv: Spíler1) az Aston Villa elleni bajnoki;
  • jövő kedden (21.00) a Real Madrid látogat az Anfieldre a Bajnokok Ligája alapszakaszában;
  • jövő vasárnap (17.30) pedig a Manchester City otthonában kell helytállniuk Szoboszlaiéknak.

 

