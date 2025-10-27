Rendkívüli

„Zseniális, máig példakép” – exkluzív salzburgi riport Szoboszlai Dominikről + videó

„Zseniális, máig példakép” – exkluzív salzburgi riport Szoboszlai Dominikről + videó

A Ferencváros salzburgi Európa-liga-mérkőzése remek alkalmat adott arra, hogy közelebbről is megismerjük a Red Bull Salzburg híres akadémiáját. Szoboszlai Dominikról az intézmény jelenlegi sportigazgatója, a magyar játékos korábbi edzője, Bernhard Seonbuchner mesélt lapunknak, aki szerint a magyar játékos tehetsége már fiatalon lenyűgözte a szakembereket, fejlődésében pedig kulcsszerepet játszott Erling Haaland hatása. A Liverpool sztárja ma is követendő példának számít Salzburgban, ahol nevét tisztelettel emlegetik a fiatal labdarúgók között.

Kibédi Péter
2025. 10. 27. 5:31
Szoboszlai Dominik és Erling Haaland az akadémián kötöttek életre szóló barátságot.
Szoboszlai Dominik és Erling Haaland az akadémián kötöttek életre szóló barátságot Forrás: Getty Images
Október 23-án a Ferencváros az Európa-ligában a Red Bull Salzburg vendégeként lépett pályára . A mérkőzés apropóján ellátogattunk a klub híres akadémiájára, ahol annak idején Szoboszlai Dominik is nevelkedett. Találkoztunk Bernhard Seonbuchnerrel, az akadémia sportigazgatójával, aki egykoron a magyar válogatott csapatkapitányának első edzői között volt Ausztriában.

Szoboszlai Dominikre a mai napig példaképként tekintenek a Red Bull Akadémián
Szoboszlai Dominikra a mai napig példaképként tekintenek a Red Bull Akadémián Fotó: Kibédi Péter

Szoboszlai Dominikról az első percben tudták: rendkívüli tehetség

Seonbuchner immár tizenöt éve dolgozik a Red Bull Salzburg kötelékében. Pályafutása során megfordult a felnőttcsapat sportigazgatói posztján is, idén pedig ismét az utánpótlásért felel. Szoboszlai történetét különösen jól ismeri, hiszen már tizenévesen ő segítette a beilleszkedését az osztrák rendszerbe.

Dominik mindössze tizenöt éves volt, amikor megérkezett hozzánk. Hivatalosan csak tizenhat éves kortól lehetett az akadémia tagja, de már akkor kitűnt a tehetségével. Sokszor ingázott Magyarország és Salzburg között, közben lelkesen tanulta a németet és a klub filozófiáját

– idézte fel a szakember.

A fiatal magyar tehetség rövid idő alatt megmutatta, hogy több van benne, mint egy átlagos akadémistában. 

Technikailag zseniális volt, de ami igazán különlegessé tette, az a munkamorálja. Mindennap bizonyítani akart. Soha nem kellett noszogatni

 – tette hozzá Seonbuchner.

Szoboszlai Dominikről már a Liefering csapatában letette a névjegyét a Red Bull kötelékében
Szoboszlai Dominik már a Liefering csapatában letette a névjegyét a Red Bull kötelékében Fotó: Red Bull Akademie

Már a fiókcsapatban is főszereplő volt

Szoboszlai 16-17 évesen már a Liefering színeiben futballozott, a Salzburg fiókcsapatában, amely az osztrák másodosztályban szerepel. Ott sem mellékszereplőként, hanem rendszeres kezdőként játszott. A fejlődése töretlen volt, mígnem a koronavírus-időszak alatt újabb lökést kapott – ekkor szoros barátságot alakított ki Erling Haalanddal.

Haaland igazi fenevad volt, és Dominik rengeteget tanult tőle. Amikor a pandémia után visszatért, már kész profi lett. Innen vezetett az útja Németországba, majd Liverpoolba

 – mondta Seonbuchner.

A salzburgi sportigazgató szerint Szoboszlai Dominik ma is hivatkozási pont az akadémián, hogy miért, az kiderül videóinterjúnkból.

 

