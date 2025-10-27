Kerkez MilosJamie CarragherLiverpool FC

Reagált Kerkez Milos, miután bűnbak lett Liverpoolban, ahol válságról beszélnek

Zsinórban négyszer kapott ki a Premier League-ben a Liverpool, ami a klub korábbi legendája, Jamie Carragher szerint már egyértelmű krízis. A legutóbbi, Brentford elleni vereség után az első liverpooli gólját megszerző Kerkez Milos volt az egyik bűnbak Angliában, a magyar védő röviden, de határozottan reagált az őt ért kritikák után.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 7:53
Kerkez Milos reagált az őt ért liverpooli kritikákra Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
Hiába lőtte meg az első gólját Kerkez Milos szombaton a Liverpool színeiben, a Brentford elleni 3-2-es vereség után az angol médiában egyöntetűen negatív értékeléseket kapott, több lap is határozottan követelte vissza Andy Robertsont a helyére a balhátvéd posztjára. Kerkez olyan korábbi legendás angol válogatott játékosoktól is megkapta a magáét, mint Joe Cole és a Liverpoolban ikonként számontartott Steve McManaman, akik szerint borzasztó gyenge teljesítményt nyújtott a magyar játékos.

Kerkez Milos hiába lőtt gólt, sok kritikát kapott a Liverpool újabb veresége után
Kerkez Milos hiába lőtt gólt, sok kritikát kapott a Liverpool újabb veresége után. Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Brentford elleni kudarc után Kerkez Milos megtörte a csendet, és a hivatalos Instagram-oldalán rövid, de határozott üzenetet küldött, szúrta ki az Origo.

„Believe, work and improve”, azaz: „Higgy, dolgozz és fejlődj” – ezt írta ki Kerkez Milos a közösségi oldalára. Az üzenet tartalma félreérthetetlen reakció az őt kritikák után.

Kerkez bejegyzésére záporoztak a hozzászólások, már több mint 1300-an írtak neki, és ezek jól mutatják, hogy vegyes a megítélése. Sokan kiállnak mellette, bátorítják, mások viszont tovább kritizálják.

Nem Kerkez Milos a fő baj, Carragher a Liverpool mély válságáról beszélt

Jamie Carragher, a Liverpool korábbi legendás védője ugyanakkor nem egy-egy játékos teljesítményének hanyatlásában látja a csapat problémáinak forrását, ő már sokkal nagyobb bajt jelez: szerinte totális válságba került Arne Slot együttese.

– Nem hiszem, hogy fizikailag elég erősek – fogalmazott Carragher, akit a Daily Mail idézett. – Ha egy Brentford-szintű csapat, vagy egy kiesés ellen küzdő gárda négy meccset veszít egymás után, az is katasztrófa lenne. De ha a bajnokcsapat veszít el négy meccset egymás után, ráadásul ilyen nyári költekezés után, akkor szerintem válságidőket élünk. Komoly kérdések vetődnek fel mindenki felé: a játékosok és az edző felé egyaránt.

Kilenc forduló után a címvédő Liverpool hetedik a Premier League-ben, hátránya máris hét pont az éllovas Arsenal mögött. Kerkez Milosék ötből öt győzelemmel kezdték a bajnokságot, de a legutóbbi négy PL-meccsüket elveszítették, ami komoly aggodalomra ad okot.

