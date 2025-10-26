A Szoboszlai által letarolt liverpooliaknál Kerkez a legfőbb bűnbak

A címvédő Liverpool szurkolói a szerdai, frankfurti Bajnokok Ligája-mérkőzésen aratott siker után reménykedhettek abban, hogy a Brentford ellen megtörik a rossz sorozat, de Arne Slot vezetőedző együttese szombat este gyenge teljesítményt nyújtott Londonban. Kerkez Milos góljával, majd a hajrában Szoboszlai Dominik gólpassza után is csak szépíteni tudtak a vendégek, akik immáron négy forduló óta képtelenek pontot szerezni.

Kerkez Milos meglőtte az első gólját Liverpool-mezben, Szoboszlai Dominik pedig gólpasszt adott, de így is a Brentford győzött (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Liverpooli oldalak: Szoboszlai Dominik igen, Kerkez Milos nem

A liverpooli szaklapok sem voltak elragadtatva a szombaton történtektől, és az értékeléseikben igazán jó osztályzatot egyetlen futballista sem kapott, de Szoboszlai mindegyik portálnál tarolt – vette észre az Origo.

A Liverpool Echo leggyengébb osztályzata 4-es volt, ezt Kerkez Milos és Florian Wirtz kapta. A portál szerint a magyar balhátvéd az első kapott gólnál rosszul helyezkedett, majd a gólja ellenére a támadásokban sem voltak igazán jó elképzelései. A mérkőzés napján a 25. születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominiket ellenben 7-esre értékelte a lap, amely kiemelte, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a gólpasszán kívül is sokat tett a csapatért és felvállalt olyan dolgokat, amiket mások nem. A cikk hozzátette, a meccs végén megint jobbhátvédként pazarolták el a játékát.

A This is Anfield is 4-esre értékelte Kerkezt, aki „bármelyik pillanatban hirtelen előugorhat, és aztán csak Isten tudja, mi következik". A lap szerint őt nézni egyszerre lenyűgöző és zavarba ejtő, de a kiszámíthatatlansága látszólag a csapatkapitány Virgil van Dijket is az őrületbe kergeti , így hiába ígérkezik később nagyszerű játékosnak, de a kezdőcsapatban látni őt olyan, mint a rulett, így egyelőre Andy Robertsonnak adnák át a helyét. A portál eközben a „fáradhatatlan" Szoboszlait 8-as osztályzattal a meccs emberének választotta.

A Liverpool.com Hugo Ekitiké és Virgil van Dijk mellett csak Kerkeznek adott 4-est, és a korábban említettek mellett a felesleges szabálytalanságért kapott sárga lapját is felemlegette. Szoboszlai holtversenyben a legjobb értékelést (6-ost) kapta, elsősorban az energikusságának köszönhetően.

A Daily Mail szerint Kerkezt csak a gólja mentette meg a 3-as osztályzattól, és láthatóan ő volt a célpontja a Brentford támadásainak, válaszul viszont nem tudta kezelni a nyomást. „Andy Robertson megérdemli, hogy újra kezdő legyen” – írta a lap.

– írta a lap. Anfield Index csak 6-ost adott a támadásépítésekben kulcsszerepet vállaló Szoboszlainak, de ennél senki nem kapott jobb osztályzatot. Kerkez eközben közepes, 5-ös jegyet kapott, de ez a lap is a magyar védő nyakába varrja az első Brentford-gólt.

A Vörösök a következő héten két hazai mérkőzést vívnak: szerdán a Crystal Palace-t fogadják a Ligakupa nyolcaddöntőjében, szombaton pedig az Aston Villa látogat az Anfieldre bajnokin.