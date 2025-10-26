Rendkívüli

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Kerkez MilosJoe ColeLiverpool FC

Kerkez Milos nem teszi zsebre, amit az első liverpooli gólja után kapott Angliában

Borzasztó, szörnyű – ilyen jelzőket talált az angol futball két legendája, Joe Cole és Steve McManaman a Liverpool magyar védőjének a teljesítményére. Kerkez Milos hiába lőtte meg az első gólját a Liverpool mezében, a Brentford elleni 3-2-es vereség után mégis a leggyengébbek közé sorolták.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 6:49
Kerkez Milos gólt lőtt, de így is a Liverpool vereségének bűnbakja lett Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool szerdán az Eintracht Frankfurt otthonában aratott 5-1-es BL-győzelemmel megszakította a négymeccses vereségsorozatát, ám utána hamar jött az újabb pofon szombat este a Premier League-ben. Arne Slot csapata ezúttal a Brentford otthonában kapott ki 3-2-re . A meccs magyar szempontból is szélsőséges volt: a gólpasszt adó Szoboszlai Dominik az angol sajtó szerint ezúttal is a csapat egyik legjobbja volt, Kerkez Milos viszont hiába lőtte meg az első gólját a Liverpool színeiben, nagyon gyenge értékeléseket kapott.

Kerkez Milos és Van Dijk is megkapta a magáét a Liverpool veresége után
Kerkez Milos és Van Dijk is megkapta a magáét a Liverpool veresége után. Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkez teljesítményét nemcsak az angol sajtó húzta le, hanem két korábbi legendás labdarúgó is. Az egyikük Joe Cole, aki a Chelsea klasszisa volt, a másik pedig Steve McManaman, aki játszott a Real Madridban is, de alapvetően a Liverpool legendája.

Kerkez Milos? Borzasztó, gyenge…

Joe Cole a TNT Sports elemzésében főleg a Liverpool védelmét kritizálta, elsősorban Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk és Kerkez Milos kapta tőle a negatív megjegyzéseket. A Brentford első góljáról azt mondta, hogy Konaté és Van Dijk borzalmasan védekezett.

Kerkez pedig az első félidő hosszabbításában hiába lőtte meg az első liverpooli gólját, Cole így összegezte a teljesítményét:

Kerkez szörnyű teljesítményt produkált az első félidőben.

Steve McManaman is a magyar védőt vette a célkeresztjébe, méghozzá Florian Wirtz mellett.

– A Liverpool nagyon kaotikus, teljesen szétesett időnként. Kerkez borzasztó gyenge volt, Wirtz pedig erőtlen – vélekedett a klub korábbi legendás középpályása.

Arne Slot le is cserélte a Liverpool magyarját

Kerkez a gólja mellett az első félidőben egy sárga lapot is kapott lerántásért, Arne Slot pedig a 61. percben le is cserélte őt, Andy Robertson érkezett a helyére. Az angol sajtó többsége újra a skót válogatott balhátvédet szeretné Kerkez helyén a Liverpool kezdőjében látni.

„Andy Robertson megérdemli, hogy újra kezdő legyen” – írta például a Daily Mail, de a magyar játékos máshol sem kapott jó értékeléseket a gólja ellenére sem.

Kerkez első liverpooli gólja:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

G. Fodor Gábor
idezojelekminiszterelnök

Két beszéd

G. Fodor Gábor avatarja

Ha jövőre Orbán győz, azok is nyernek, akik a Tisza rendezvényén emlékeztek, mert kimaradunk a háborúból és marad a béke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.