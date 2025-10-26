Kerkez Milos nem teszi zsebre, amit az első liverpooli gólja után kapott Angliában

A Liverpool szerdán az Eintracht Frankfurt otthonában aratott 5-1-es BL-győzelemmel megszakította a négymeccses vereségsorozatát, ám utána hamar jött az újabb pofon szombat este a Premier League-ben. Arne Slot csapata ezúttal a Brentford otthonában kapott ki 3-2-re . A meccs magyar szempontból is szélsőséges volt: a gólpasszt adó Szoboszlai Dominik az angol sajtó szerint ezúttal is a csapat egyik legjobbja volt, Kerkez Milos viszont hiába lőtte meg az első gólját a Liverpool színeiben, nagyon gyenge értékeléseket kapott.

Kerkez Milos és Van Dijk is megkapta a magáét a Liverpool veresége után. Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkez teljesítményét nemcsak az angol sajtó húzta le, hanem két korábbi legendás labdarúgó is. Az egyikük Joe Cole, aki a Chelsea klasszisa volt, a másik pedig Steve McManaman, aki játszott a Real Madridban is, de alapvetően a Liverpool legendája.

Kerkez Milos? Borzasztó, gyenge…

Joe Cole a TNT Sports elemzésében főleg a Liverpool védelmét kritizálta, elsősorban Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk és Kerkez Milos kapta tőle a negatív megjegyzéseket. A Brentford első góljáról azt mondta, hogy Konaté és Van Dijk borzalmasan védekezett.

Kerkez pedig az első félidő hosszabbításában hiába lőtte meg az első liverpooli gólját, Cole így összegezte a teljesítményét:

Kerkez szörnyű teljesítményt produkált az első félidőben.

Steve McManaman is a magyar védőt vette a célkeresztjébe, méghozzá Florian Wirtz mellett.

– A Liverpool nagyon kaotikus, teljesen szétesett időnként. Kerkez borzasztó gyenge volt, Wirtz pedig erőtlen – vélekedett a klub korábbi legendás középpályása.

Arne Slot le is cserélte a Liverpool magyarját

Kerkez a gólja mellett az első félidőben egy sárga lapot is kapott lerántásért, Arne Slot pedig a 61. percben le is cserélte őt, Andy Robertson érkezett a helyére. Az angol sajtó többsége újra a skót válogatott balhátvédet szeretné Kerkez helyén a Liverpool kezdőjében látni.

„Andy Robertson megérdemli, hogy újra kezdő legyen” – írta például a Daily Mail, de a magyar játékos máshol sem kapott jó értékeléseket a gólja ellenére sem.

Kerkez első liverpooli gólja: