Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

magyar válogatottBlackburn Rovers FCTóth Balázskapus

Ettől Dibusz álla is leesik, így nehéz lesz visszakerülnie a válogatott kezdőjébe + videó

Tartja kiváló formáját Tóth Balázs, aki a magyar labdarúgó-válogatott mindkét októberi világbajnoki selejtezőjén remekül helyettesítette Dibusz Dénest. A Blackburn Rovers színeiben a hétvégén hosszú idő után ünnepelhetett győzelmet a 28 éves magyar kapus, csapata 2-1-re győzött a Southampton ellen. Tóth Balázs védéseiről külön összeállítást készített az angol másodosztályú klub. Dibusz Dénesnek nem lesz könnyű visszaszereznie a helyét a nemzeti csapat kezdőtizenegyében.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 27. 11:05
Tóth Balázs Telki, 2025. szeptember 3. Tóth Balázs kapus a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. szeptember 3-án. A magyar csapat szeptember 6-án Írország ellen lép pályára Dublinban, három nappal később pedig Portugália
Tóth Balázs (jobbra) mindenhová elkíséri Marco Rossi vigyázó tekintete Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint beszámoltunk róla, Tóth Balázs két Championship-meccset is játszott a múlt héten: ő védte a Blackburn Rovers kapuját otthon a Sheffield United és a Southampton ellen is, az előbbin a csapata 3-1-es vereséget szenvedett, az utóbbit viszont megnyerte 2-1-re. 

Tóth Balázs
Tóth Balázs ráérzett az angliai foci ízére Fotó: Blackburn Rovers

Tóth Balázst méltatják

Az Origó vette észre, hogy külön videó-összeállítással tisztelgett a Blackburn Rovers magyar kapusa teljesítménye előtt. Az egykori Premier League-győztes 2-1-re nyert a Southampton ellen az angol másodosztály 11. fordulójában, pedig a vendég együttes Scienza találatának köszönhetően az első félidőben még előnyben volt. A lap kiemeli: 

a négyszeres magyar válogatott Tóth Balázs azonban elképesztő bravúrokat mutatott be, így nem kapott a csapata több gólt.

 A Blackburn viszont kétszer is eredményes tudott lenni Alebiosu és Gudjohnsen révén, így fordított és megszakította öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát.

Nagy védések Balázstól! Nagyszerű teljesítmény

– írta a videó mellé a Blackburn a közösségi oldalán.

Kihagyhatatlan lett

A mostani szezonban mind a 11 bajnoki mérkőzésen Tóth Balázs nevével kezdődött a Blackburn összeállítása, mindet végig is védte. Mindössze kétszer úszta meg kapott gól nélkül, miközben 17 gólt rámoltak be az ellenfelek a hálójába. Tegyük hozzá, gyengélkedő csapata hétszer is kikapott és csak háromszor győzött. A Southampton elleni 2-1-gyel 7 meccses nyeretlenségi sorozatának vetett véget Valerien Ismael együttese, s végre nem áll kieső helyen. Így is csupán a 21. a 24 csapatos másodosztályú mezőnyben. 

A 28 éves magyar kapus tavaly nyár végén igazolt Angliába, első idényében 6 bajnoki és 2 FA-Kupa-meccsen jutott lehetőséghez, a 2025/2026-os szezonban viszont egyértelműen ő élvezi a bizalmat.

Tóth Balázs
Tóth Balázs remeklése Dibusz Dénes és Marco Rossi számára sem mellékes Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Ki álljon a kapuban?

Kellemes gondjai lehetnek novemberben Marco Rossi szövetségi kapitánynak, ha arról kell döntenie, ki legyen az első számú kapus az utolsó két világbajnoki selejtezős csoportmérkőzésen. Gulácsi Péter év eleji bejelentése, a nemzeti együttestől való visszavonulása után egyértelműen Dibusz Dénest illette meg a titulus. 

A Ferencváros kapusa éppen az írek elleni hazai meccs napján ünnepli a 35. születésnapját. E pillanatban talán csak a szövetségi kapitány tudja, de lehet még ő sem, a pályán vagy a kispadon. 

Sérülései miatt ugyanis előbb szeptemberben a portugálok elleni hazai (2-3), majd októberben az örmények legyőzésekor (2-0) a Puskás Arénában, illetve Lisszabonban a bravúros pontszerzés (2-2) alkalmával is remekül helyettesítette Tóth Balázs. A címeres mezben nyújtott teljesítménye és az angliai fejlődése láttán az sem lenne meglepő, ha az ő nevével kezdődne a válogatott összeállítása Örményországban november 13-án, 16-án pedig Írország ellen.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNagy Feró

Drága Feró!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu