Ettől Dibusz álla is leesik, így nehéz lesz visszakerülnie a válogatott kezdőjébe + videó

Mint beszámoltunk róla, Tóth Balázs két Championship-meccset is játszott a múlt héten: ő védte a Blackburn Rovers kapuját otthon a Sheffield United és a Southampton ellen is, az előbbin a csapata 3-1-es vereséget szenvedett, az utóbbit viszont megnyerte 2-1-re.

Tóth Balázs ráérzett az angliai foci ízére Fotó: Blackburn Rovers

Tóth Balázst méltatják

Az Origó vette észre, hogy külön videó-összeállítással tisztelgett a Blackburn Rovers magyar kapusa teljesítménye előtt. Az egykori Premier League-győztes 2-1-re nyert a Southampton ellen az angol másodosztály 11. fordulójában, pedig a vendég együttes Scienza találatának köszönhetően az első félidőben még előnyben volt. A lap kiemeli:

a négyszeres magyar válogatott Tóth Balázs azonban elképesztő bravúrokat mutatott be, így nem kapott a csapata több gólt.

A Blackburn viszont kétszer is eredményes tudott lenni Alebiosu és Gudjohnsen révén, így fordított és megszakította öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát.

Nagy védések Balázstól! Nagyszerű teljesítmény

– írta a videó mellé a Blackburn a közösségi oldalán.

Kihagyhatatlan lett

A mostani szezonban mind a 11 bajnoki mérkőzésen Tóth Balázs nevével kezdődött a Blackburn összeállítása, mindet végig is védte. Mindössze kétszer úszta meg kapott gól nélkül, miközben 17 gólt rámoltak be az ellenfelek a hálójába. Tegyük hozzá, gyengélkedő csapata hétszer is kikapott és csak háromszor győzött. A Southampton elleni 2-1-gyel 7 meccses nyeretlenségi sorozatának vetett véget Valerien Ismael együttese, s végre nem áll kieső helyen. Így is csupán a 21. a 24 csapatos másodosztályú mezőnyben.

A 28 éves magyar kapus tavaly nyár végén igazolt Angliába, első idényében 6 bajnoki és 2 FA-Kupa-meccsen jutott lehetőséghez, a 2025/2026-os szezonban viszont egyértelműen ő élvezi a bizalmat.

Tóth Balázs remeklése Dibusz Dénes és Marco Rossi számára sem mellékes Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Ki álljon a kapuban?

Kellemes gondjai lehetnek novemberben Marco Rossi szövetségi kapitánynak, ha arról kell döntenie, ki legyen az első számú kapus az utolsó két világbajnoki selejtezős csoportmérkőzésen. Gulácsi Péter év eleji bejelentése, a nemzeti együttestől való visszavonulása után egyértelműen Dibusz Dénest illette meg a titulus.

A Ferencváros kapusa éppen az írek elleni hazai meccs napján ünnepli a 35. születésnapját. E pillanatban talán csak a szövetségi kapitány tudja, de lehet még ő sem, a pályán vagy a kispadon.

Sérülései miatt ugyanis előbb szeptemberben a portugálok elleni hazai (2-3), majd októberben az örmények legyőzésekor (2-0) a Puskás Arénában, illetve Lisszabonban a bravúros pontszerzés (2-2) alkalmával is remekül helyettesítette Tóth Balázs. A címeres mezben nyújtott teljesítménye és az angliai fejlődése láttán az sem lenne meglepő, ha az ő nevével kezdődne a válogatott összeállítása Örményországban november 13-án, 16-án pedig Írország ellen.