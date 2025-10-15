A borsodi kissrác, aki megmondta, hogy egyszer Ronaldo ellen fog védeni – megható üzenetet írt Tóth Balázs nővére

Ki ne emlékezne a kedd esti Portugália–Magyarország vb-selejtezőre, amin, végig partiban maradva a portugál világsztárokkal és Cristiano Ronaldóval, a magyar válogatott 2:2-es döntetlent ért el.

Az eredményt jócskán köszönhetjük a magyar válogatott kapusának, a 28 esztendős Blackburn-kapusnak, Tóth Balázsnak, aki – ahogy mondani szokták - kivédte a portugál sztárok szemét.

A portugálok elleni mérkőzésen egy új hős és példakép született, Tóth Balázst lenyűgöző védésével rögtön a világbajnoki selejtező legjobbjának választották – írta közösségi oldalára kitett posztjában Deák Dániel.

Deák osztotta meg Tóth Balázs nővérének, Viviennek azt a megható üzenetét is, amelyben benne van az a magyar népmesei elem, hogy bizony a legkisebb gyerek is elérheti célját, ha nagyon akarja.

Ilyenkor elfogja a szívemet az az érzés, hogy az a tejfölszőke kisfiú gyerekként megmondta nekem, hogy egyszer Cristiano Ronaldo ellen fog védeni, én pedig nem hittem neki, hisz azt hittem, hogy egy borsodi kisfaluból származó gyereknek ez lehetetlen lesz

– írta Tóth Balázs nővére.

Te mégis megmutattad, hogy igenis az álmok valóra válhatnak, főleg, ha annyit küzdenek érte, mint te. A világ legbüszkébb nővére lehetek ma, ahogy teljesítettél, és ahogy megmutattad, hogy soha nem szabad feladni az álmokat. Mérhetetlenül büszke vagyok rád, és remélem, minden további álmod valóra fog válni!

– zárta megható sorait Vivien.