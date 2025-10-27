A légió egyik gólszerzője nagyon boldogtalan lehetett a meccs után

Az angol Liverpool a magyar légió legnagyobb fellegvára. A csapat négy egymást követően elveszített tétmérkőzés után érkezett meg a Bajnokok Ligájában Frankfurtba. Bár a németek szereztek vezetést, a nagyszerűen játszó Szoboszlai Dominik vezérletével az angol csapat 5-1-re nyert, Szoboszlai gólpasszt adott, és ő lőtte távolról az ötödik gólt . A legtöbb vélemény szerint ő volt a mezőny legjobbja, Kerkez Milos nem állt be.

Szoboszlai Dominik a légió első gólját szerezte a múlt héten Frankfurtban (Fotó: ARNE DEDERT / DPA)

A Premier League 9. fordulójában szombaton a Liverpool Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel a kezdőcsapatban lépett pályára a Brentford otthonában. A PL címvédője az első félidő végére kétgólos hátrányba került, de Kerkez góljával még a szünet előtt szépített. A 60. percben aztán egy, a VAR segítségével megítélt büntetőből alakult 3-1-re az állás, Mohamed Szalah Szoboszlai gólpasszából a 89. percben újra egyre csökkentette a különbséget, de a pontszerzés már nem sikerült: sorozatban a negyedik bajnokijukon kaptak ki a 3-2-es vereséget szenvedő Vörösök.

Annak ellenére, hogy Kerkez Milos megszerezte az első gólját a Liverpool mezében, az angol lapok leszedték róla a keresztvizet is , és el kell ismerni, valóban nagyon gyengén játszott, Arne Slot le is cserélte a 61. percben.

Ezzel Szemben Szoboszlai Dominik nagyszerűen futballozott, a mezőny egyik legjobbja volt, a lapok közül több is a Liverpool többiek által cserben hagyott vezérének nevezte őt.

A légió német szekciója jó hetet zárt

A másodosztályban, azaz a Championshipben a héten két forduló is lepörgött. A West Bromwich Albion először 2-1-re kikapott Watfordban, Callum Styles kezdőként 80 percet játszott, majd az Ipswich Town vendégeként is veszített 1-0-ra, a magyar válogatott futballista ekkor a 82. percben állt be. Tóth Balázs védte a Blackburn Rovers kapuját otthon a Sheffield United és a Southampton ellen is, az előbbin a csapata 3-1-es vereséget szenvedett, az utóbbit viszont megnyerte 2-1-re. Kosznovszky Márk nem állt be a Porthmouth hazai meccsén, amelyen 2-1-es kudarcot vallott a csapat a Coventry City ellen, a Stoke City ellen viszont becserélték, de a csapat akkor is kikapott 1-0-ra a saját stadionjában.