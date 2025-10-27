légiósokLiverpoolSzoboszlai Dominik

A légió egyik gólszerzője nagyon boldogtalan lehetett a meccs után

Lassan közelednek a magyar labdarúgó-válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezői. A légió tagjainak a zöme biztos tag Marco Rossi szövetségi kapitány keretében, fontos tudni, hogy ők mennyit és hogyan játszanak a klubjaikban. Szoboszlai Dominik egyébként remek hetet zárt, gólt is lőtt, de a csapata felemásat, az pedig roppant szomorú, hogy Kerkez Milos, a légió múlt hetének az egyik gólszerzője bűnbak lett az újabb bajnoki vereség után.

Pajor-Gyulai László
2025. 10. 27. 5:20
A légió két gólja közül az egyiket Kerkez Milos szerezte, de ezzel sem ő, sem a Liverpool nem lehetett igazán boldog Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az angol Liverpool a magyar légió legnagyobb fellegvára. A csapat négy egymást követően elveszített tétmérkőzés után érkezett meg a Bajnokok Ligájában Frankfurtba. Bár a németek szereztek vezetést, a nagyszerűen játszó Szoboszlai Dominik vezérletével az angol csapat 5-1-re nyert, Szoboszlai gólpasszt adott, és ő lőtte távolról az ötödik gólt . A legtöbb vélemény szerint ő volt a mezőny legjobbja, Kerkez Milos nem állt be.

A légió legjobban és magas szinten tljesítő tagja Szoboszlai Dominik, de egyedül nem mindig tudja győzelemre vinni a Liverpolt.
Szoboszlai Dominik a légió első gólját szerezte a múlt héten Frankfurtban  (Fotó: ARNE DEDERT / DPA)

A Premier League 9. fordulójában szombaton a Liverpool Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel a kezdőcsapatban lépett pályára a Brentford otthonában. A PL címvédője az első félidő végére kétgólos hátrányba került, de Kerkez góljával még a szünet előtt szépített. A 60. percben aztán egy, a VAR segítségével megítélt büntetőből alakult 3-1-re az állás, Mohamed Szalah Szoboszlai gólpasszából a 89. percben újra egyre csökkentette a különbséget, de a pontszerzés már nem sikerült: sorozatban a negyedik bajnokijukon kaptak ki a 3-2-es vereséget szenvedő Vörösök. 

Annak ellenére, hogy Kerkez Milos megszerezte az első gólját a Liverpool mezében, az angol lapok leszedték róla a keresztvizet is , és el kell ismerni, valóban nagyon gyengén játszott, Arne Slot le is cserélte a 61. percben. 

Ezzel Szemben Szoboszlai Dominik nagyszerűen futballozott, a mezőny egyik legjobbja volt, a lapok közül több is a Liverpool többiek által cserben hagyott vezérének nevezte őt.

A légió német szekciója jó hetet zárt

A másodosztályban, azaz a Championshipben a héten két forduló is lepörgött. A West Bromwich Albion először 2-1-re kikapott Watfordban, Callum Styles kezdőként 80 percet játszott, majd az Ipswich Town vendégeként is veszített 1-0-ra, a magyar válogatott futballista ekkor a 82. percben állt be. Tóth Balázs védte a Blackburn Rovers kapuját otthon a Sheffield United és a Southampton ellen is, az előbbin a csapata 3-1-es vereséget szenvedett, az utóbbit viszont megnyerte 2-1-re. Kosznovszky Márk nem állt be a Porthmouth hazai meccsén, amelyen 2-1-es kudarcot vallott a csapat a Coventry City ellen, a Stoke City ellen viszont becserélték, de a csapat akkor is kikapott 1-0-ra a saját stadionjában. 

A Bundesliga 8. fordulója a Werder Bremen és az Union Berlin mérkőzésével kezdődött, utóbbiban Schäfer András a 61. percben lépett pályára, a brémaiak 1-0-ra nyertek. Gulácsi Péter végigjátszotta az RB Leipzig augsburgi mérkőzését, míg a szintén magyar válogatott Willi Orbánt a 70. percben lecserélték. 

Orbánnak ez volt a 234. élvonalbeli meccse lipcsei színekben, ezzel a mezőnyjátékosok között rekorderré vált a klubban – a kapusok közül pedig egyedüliként Gulácsi (254) áll előtte a rangsorban. A két labdarúgó nem csak a csúcsnak örülhetett, hiszen a csapatuk 6-0-ra nyert,

 a veretlenségi sorozata immár hét forduló óta tart. A Wolfsburg Dárdai Bencét az 51. percben bevetve győzött 1-0-ra Hamburgban.

21 May 2022, Berlin: Soccer: DFB Cup, SC Freiburg - RB Leipzig, Final, at Olympiastadion, Leipzig's Willi Orban and goalkeeper Peter Gulacsi (r) celebrate after saving a ball. IMPORTANT NOTE: In accordance with the requirements of the DFL Deutsche Fußball Liga and the DFB Deutscher Fußball-Bund, it is prohibited to use or have used photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequence pictures and/or video-like photo series. Photo: Christian Charisius/dpa (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)
Willi Orbán és Gulácsi Péter már most legenda Lipcsében  (Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA)

A német másodosztályban a Hertha 1-0-ra múlta felül Berlinben a Fortuna Düsseldorfot, Dárdai Márton kezdett, és a 98. percben cserélték le. A Braunschweig hazai pályán kapott ki 3-0-ra a Hannovertől, Szabó Levente a szünetben állt be. Az olasz második vonalban a Spezia 4-0-ra kiütötte a házigazda Avellinót, Nagy Ádám végig élvezte az edzője bizalmát, amit egy gólpasszal hálált meg. A spanyol La Liga 2-ben szereplő Andorra FC-t 4-1-re verte meg a saját stadionjában a Malaga, a vendégek kapuját Yaakobishvili Áron védte, testvére, Antal nem állt be. 

A francia élvonalban a Le Havre az Auxerre vendége volt, Loic Nego ott volt a védelem jobb oldalán, a csapata pedig 1-0-ás diadalt aratott. Ausztriában a Rapid Wien csütörtökön kínos, 3-0-ás vereséget szenvedett az olasz Fiorentinától a Konferencialigában, Bolla Bendegúz kezdőként 62 percet kapott, a vasárnapi bajnokin viszont a csapat 2-0-ra győzött a Ried otthonában, a magyar válogatott védő ezt a meccset végigjátszotta. A Grazer AK Jánó Zéténnyel a kezdőben 1-0-ás kudarcot vallott a Linzer ASK vendégeként, a magyar játékost a 82. percben lecserélték. A portugál első osztályban a Rio Ave a kispadon felejtett Nikitscher Tamás nélkül győzött 2-1-re az Estrela pályáján.

Sallai Roland két meccset is megnyert a Galatasaray tagjaként 

A múlt hét hétfőjén a török élvonalban a Kasimpasa Szalai Attilával a védelmében kapott ki 2-0-ra az Eyüspor stadionjában, a csapat vasárnap a Besiktast fogadva 1-1-re végzett, a magyar válogatott védő ezúttal az elsőtől az utolsó percig játszott. 

Sallai Roland együttese, a Galatasaray jó hetet zárt, szerdán a Bajnokok Ligájában a norvég Bodö/Glimtet, majd a bajnokságban a Göztepét győzte le 3-1-re, Sallai mindkét meccsen végig a pályán volt.

 A Genclerbirligi–Konyaspor találkozón a vendégek nyertek 2-1-re, Csoboth Kevin végig a hazai kispadot koptatta. A Rizespor Mocsi Attila szolgálataira végig igényt tartva 0-0-t játszott a vendég Istanbul Basaksehir együttesével. A Kocaelispor Balogh Botonddal a fedélzeten 2-0-lal tartotta otthon a három pontot az Alanyasporral szemben. 

A lengyel élvonalban a Raków 1-1-et ért el a Konferencia-ligában a Sigma Olomouc vendégeként, Baráth Péter kezdőként 80 percet játszott, majd a bajnokságban hazai pályán a csapat 2-1-re legyőzte a Lechia Gdanskot, a magyar középpályás ezt a meccset már végigjátszotta. A Pogon Szczecin 2-1-re nyert otthon a Cracovia ellen, Molnár Rajmund kezdett, és a 76. percben lecserélték. A skót bajnokságban a Dundee United Keresztes Krisztiánnal a csapatban múlt felül 2-1-re a St. Mirrent. A svéd AIK Stockholm Csongvai Áronnal végig a csapatban fogadta a Häcken együttesét, és 2-2 lett a vége.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCseh Katalin

Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába

Csépányi Balázs avatarja

Ez nagyon nem hiányzott a Tisza Párt elnökének.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.