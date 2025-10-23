GalatasarayBajnokok LigájaBodö / GlimtSallai Roland

Sallai Rolandot lehúzta a BBC, a Galatasaray leggyengébb játékosának látták

Sallai Roland ismét a kezdőként játszott a Galatasaray színeiben. A török bajnok meggyőző játékkal, 3-1-re legyőzte a norvég Bodö/Glimtet a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában szerdán, így hazai pályán továbbra is hibátlan. Sallait a BBC tudósítása azonban nagyon lehúzta, a szerző egyenesen a csapat leggyengébb játékosanák nevezte a magyart.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 9:15
Sallai Roland hihetetlen osztályzatot kapott a Galatasaray BL-meccse után
Sallai Roland hihetetlen osztályzatot kapott a Galatasaray BL-meccse után Fotó: CEM TEKKESINOGLU Forrás: ANADOLU
A Liverpool után a norvég Bodö/Glimtet is legyőzte a Galatasaray a Bajnokok Ligájában. A török bajnok simán, 3-1-re nyert a norvégok ellen szerda este, a hazaiaknál Sallai Roland ismét végig a pályán volt mint jobbhátvéd.

Sallai Roland egy lövéssel jelentkezett a Galatasaray győztes BL-mérkőzésén
Sallai Roland egy lövéssel jelentkezett a Galatasaray győztes BL-mérkőzésén (Fotó: NurPhoto/Yagiz Gurtug)

Lehúzták Sallait az angolok, de miért?

A török sajtó a nigériai támadó, Victor Osimhen nevével volt tele, ami nem is véletlen, hiszen a 26 éves játékos az első félidőben duplázott, ezzel pedig a meccset is megnyerte. Okan Buruk vezetőedző is Osimhent dicsérte, aki a Liverpool ellen is a győztes gólt szerezte. Sallai Rolandot mindeközben a BBC tudósítása nagyon lehúzta.

Az angol portálnál a hazai játékosok közül a magyar szélső kapta a legrosszabb értékelést (5,69), a második leggyengébb a balhátvéd, Ismail Jakobs volt, de ő is nagyon megelőzte Sallait (6,20).

Viszonyításképpen: a meccs legjobbjának megválasztott Osimhen 9,13-as osztályzatban részesült, míg a Bodönél a legjobb játékos – a gólpasszt kiosztó Fredrik Bjorkan védő – sem kapott olyan értékelést, mint Sallai. 

Nem tudni, hogy a BBC-nél mi váltotta ki Sallai egyértelmű lehúzó értékelését, miután a magyar játékos ismét helytállt védőként, pedig továbbra sem ez az eredeti posztja. A 28 éves magyar a levegőben és a földön is nyert párharcot, 83 százalékkal passzolt és egy kaput elkerülő lövése volt. 

A Galatasaray szurkolói továbbra is imádják Sallait

A törökök odavannak Sallai küzdőszelleméért, ők is tudják, hogy komfortzónáján kívül játszik hétről hétre. Az isztambuli csapat drukkerei a Twitteren vették védelmébe Sallait. 

Ráhoztak egy embert, de ő csendben maradt. Nem kezdett el panaszkodni. Leült a kispadra, és várt. Egy olyan posztra rakták, ahol korábban nem játszott, de megint hibátlanul futballozott. Sallai Roland ma is nagyszerű volt, és gratulációt érdemel!

olvasható a közösségi médiába. A kommentelő itt egyébként arra gondolhatott, hogy a Galata Sallai mellé a nyáron megvette Wilfried Singót. Az elefántcsontparti tényleg jobbhátvéd, a Liverpool ellen például ő kezdett. Majd a Besiktas elleni bajnokin megsérült, Sallai azóta ismét a kezdőcsapat tagja. 

Sallaiék jól állnak a BL-ben, a frankfurti 5-1-es vereség után kétszer nyertek hazai pályán, hat pontjukkal  pedig a 14. helyen állnak – a sűrű mezőnyről sokat elmond, hogy a nyolcadik, már nyolcaddöntőt érő helyen a Newcastle is hatpontos. 

Sallai Roland a lefújás után a társaival viccelődött:

