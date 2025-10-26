Szoboszlai DominikArne SlotLiverpool FC

Szoboszlait meccsről meccsre cserben hagyják a Liverpool játékosai

Kilenc forduló alatt már a negyedik vereségét szenvedte el a Liverpool a Premier League-ben, miután szombat este a címvédő 3-2-re kikapott a Brentford otthonában. A meccs legjobbja mégis az extra számokat produkáló Szoboszlai Dominik volt, akit az egyik helyi lap elemzése szerint a Liverpool játékosai meccsről meccsre cserben hagynak a pályán. Az egyik több mint egymilliós szurkolói oldal szerint a csapat nem is érdemli meg Szoboszlait.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 8:54
Szoboszlai Dominik kiemelkedik a szenvedő Liverpool csapatából Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
Nem sok pozitívumot lehet találni a Liverpool 3-2-es vereségében a Brentford ellen . Kerkez Milos meglőtte az első gólját a klub mezében, de borzasztó gyengén játszott az angol legendák szerint . Mohamed Szalah hat hét után gólt lőtt a Premier League-ben, de összességében újra gyengén muzsikált. Az egyetlen liverpooli játékos, akinél nincsen „de”: Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyetlen kiemelkedő játékosa jelenleg, vélekednek Angliában
Szoboszlai Dominik a Liverpool egyetlen kiemelkedő játékosa jelenleg, vélekednek Angliában. Fotó: GAFP

Nem csoda, hogy az angol sajtóban is dicsérték a magyar középpályást a Brentford elleni teljesítménye miatt, amiben a Szalah-nak adott gólpassza csak a jéghegy csúcsa volt. A Sofascore 9,1-es osztályzattal őt választotta meg a meccs legjobbjának.  Szoboszlai számai magukért beszélnek:

  • 11 megnyert párharc,
  • tíz labdaszerzés,
  • 72 passz,
  • három szerelés,
  • mindegyik a legtöbb a meccsen.

Az egyik liverpooli lap, a Rousingthekop.com elemzést közölt Arne Slot csapatának problémáiról, amiben úgy fogalmaztak, hogy Szoboszlai jelenleg a Liverpool egyetlen briliáns játékosa, akit meccsről meccsre cserben hagynak a társai a pályán.

 

Szoboszlai, a Liverpool cserben hagyott vezére

A cikk fontos megállapítása, hogy Arne Slot csapata sebezhető minden egyes ellentámadásnál. A Brentford ellen ismét túl nyitott volt a középpálya, és Szoboszlai túl sokszor maradt magára ebben a zónában. A szerző szerint Slotnak taktikailag módosítania kell, hogy több segítséget adjon magyar középpályásának, akit sorozatosan cserben hagynak a társai a pályán.

A Liverpool újabban gyakran csak két középpályással játszik a korábbi három helyett, ami miatt az ellenfelek könnyedén áttörik a védelmi vonalat. Ez elszigeteli Szoboszlait, aki így több játékos feladatát is kénytelen ellátni egyszerre. Slotnak sűrítenie kellene a középpályát, hogy csökkentse a terhelést, és kibontakoztathassa Szoboszlai támadóerejét.

Hozzáteszik, hogy a Liverpool mély válságban van, de Szoboszlai továbbra is a csapat legjobbja, aki még a gyenge csapatteljesítmény mellett is kimagaslik:

A magyar középpályás ismét példamutatóan küzdött, ahogy mindig, és próbálta előrevinni a csapatot, ami nehéz feladat volt, tekintve a körülötte nyújtott gyenge teljesítményeket.

Azt is írják, hogy Szoboszlai briliáns formában kezdte a szezont, és továbbra is bizonyítja, hogy nevének az elsők között kell szerepelnie a kezdőcsapatban.

 

A Liverpool meg sem érdemli a magyar világklasszist?

A szaksajtó mellett a közösségi médiában is születnek vélemények a Liverpool és Szoboszlai teljesítményéről. Ezek pedig, ha lehet, még őszintébbek és nyersebbek. Az egyik leglátványosabb, amin a Liverpool egy rakás szemét, de Szoboszlai még így is aranylik – írja az Origo.

Az LFC News több mint egymilliós követőtáború Facebook-oldalán azt írják, hogy a csapat nem is érdemli meg Szoboszlait.

Az X-en van olyan vélemény, amely szerint egyemberes csapat lett a Liverpool: újra Szoboszlai volt az egyedüli, aki mindent megtett a pályán.

Mások szerint pedig a magyar középpályás már világklasszis szinten teljesít, és egy videót is összevágtak a Brentford elleni megmozdulásaiból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

