Szoboszlait meccsről meccsre cserben hagyják a Liverpool játékosai

Nem sok pozitívumot lehet találni a Liverpool 3-2-es vereségében a Brentford ellen . Kerkez Milos meglőtte az első gólját a klub mezében, de borzasztó gyengén játszott az angol legendák szerint . Mohamed Szalah hat hét után gólt lőtt a Premier League-ben, de összességében újra gyengén muzsikált. Az egyetlen liverpooli játékos, akinél nincsen „de”: Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyetlen kiemelkedő játékosa jelenleg, vélekednek Angliában. Fotó: GAFP

Nem csoda, hogy az angol sajtóban is dicsérték a magyar középpályást a Brentford elleni teljesítménye miatt, amiben a Szalah-nak adott gólpassza csak a jéghegy csúcsa volt. A Sofascore 9,1-es osztályzattal őt választotta meg a meccs legjobbjának. Szoboszlai számai magukért beszélnek:

11 megnyert párharc,

tíz labdaszerzés,

72 passz,

három szerelés,

mindegyik a legtöbb a meccsen.

Az egyik liverpooli lap, a Rousingthekop.com elemzést közölt Arne Slot csapatának problémáiról, amiben úgy fogalmaztak, hogy Szoboszlai jelenleg a Liverpool egyetlen briliáns játékosa, akit meccsről meccsre cserben hagynak a társai a pályán.

Szoboszlai, a Liverpool cserben hagyott vezére

A cikk fontos megállapítása, hogy Arne Slot csapata sebezhető minden egyes ellentámadásnál. A Brentford ellen ismét túl nyitott volt a középpálya, és Szoboszlai túl sokszor maradt magára ebben a zónában. A szerző szerint Slotnak taktikailag módosítania kell, hogy több segítséget adjon magyar középpályásának, akit sorozatosan cserben hagynak a társai a pályán.

A Liverpool újabban gyakran csak két középpályással játszik a korábbi három helyett, ami miatt az ellenfelek könnyedén áttörik a védelmi vonalat. Ez elszigeteli Szoboszlait, aki így több játékos feladatát is kénytelen ellátni egyszerre. Slotnak sűrítenie kellene a középpályát, hogy csökkentse a terhelést, és kibontakoztathassa Szoboszlai támadóerejét.

Hozzáteszik, hogy a Liverpool mély válságban van, de Szoboszlai továbbra is a csapat legjobbja, aki még a gyenge csapatteljesítmény mellett is kimagaslik:

A magyar középpályás ismét példamutatóan küzdött, ahogy mindig, és próbálta előrevinni a csapatot, ami nehéz feladat volt, tekintve a körülötte nyújtott gyenge teljesítményeket.

Azt is írják, hogy Szoboszlai briliáns formában kezdte a szezont, és továbbra is bizonyítja, hogy nevének az elsők között kell szerepelnie a kezdőcsapatban.

A Liverpool meg sem érdemli a magyar világklasszist?

A szaksajtó mellett a közösségi médiában is születnek vélemények a Liverpool és Szoboszlai teljesítményéről. Ezek pedig, ha lehet, még őszintébbek és nyersebbek. Az egyik leglátványosabb, amin a Liverpool egy rakás szemét, de Szoboszlai még így is aranylik – írja az Origo.