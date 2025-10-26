Rendkívüli

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Szoboszlai DominikMohamed SzalahLiverpool FC

Anglia ítéletet mondott: Szalah a zseniális gólja után is Szoboszlai árnyékában

Újabb gyötrelmes meccsen van túl a Liverpool, amely 3-2-es vereséget szenvedett a Brentford otthonában szombat este. Megszerezte az első gólját Kerkez Milos, aki mégis bűnbak lett, ellenben a gólpasszt adó Szoboszlai Dominik a meccs legjobbja volt. A sokat kritizált Mohamed Szalah zseniális góllal mutatta meg, hogy nem felejtett el futballozni, ennek ellenére gyenge értékeléseket kapott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 7:33
Szalah és Szoboszlai párosa gólt hozott össze a Brentford ellen, de a Liverpool kikapott Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Nem ért véget a Liverpool szenvedése a Frankfurtban aratott szerdai 5-1-es győzelemmel a BL-ben, ugyanis Arne Slot csapata a Premier League-ben rögtön újabb pofonba szaladt bele: a Brentford otthonában 3-2-re kikapott a címvédő . Arról már korábban írtunk, hogy az első liverpooli gólját megszerző Kerkez Milos angol legendáktól kapott éles bírálatot a meccs után , de mellette a csapat másik gólszerzője, Mohamed Szalah sem győzte meg a kritikusait – Szoboszlai Dominik viszont újra a meccs embere volt.

Mohamed Szalah gólt lőtt Szoboszlai beadásából, de nem ért véget a szenvedése
Mohamed Szalah gólt lőtt Szoboszlai beadásából, de nem ért véget a szenvedése. Fotó: GLYN KIRK / AFP

Mohamed Szalah rengeteg kritikát kap a teljesítménye miatt ebben az idényben, miután keveset dolgozik, a helyzeteit elpuskázza és az önzősége miatt is megkapta már a magáét, amivel a csapattársait fosztotta meg könnyű góloktól. Most viszont a Brentford ellen Szalah újra megmutatott valamit a zsenialitásából: a 89. percben Szoboszlai beadása után szenzációs gólt lőtt, íme:

Az egyiptomi csatár gólját természetesen méltatták Angliában is dicsérték.

– Ez abszolút zseniális volt Szalah-tól. Ahogy egyetlen érintéssel leemelte a labdát az égből, majd ugyanazzal a mozdulattal a felső sarokba lőtte, az abszolút varázslat – ámuldozott a TNT Sports kommentátora, Ally McCoist.

Szalah a csodagól ellenére is Szoboszlai árnyékában

Csakhogy Szalah a gólján kívül nem sokat tett hozzá a Liverpool játékához a Brentford ellen. Az Empireofthekop.com megjegyzi, hogy hat hetet kellett várni újabb góljára a PL-ben, ráadásul pontot sem ért, összességében pedig frusztráló teljesítményt nyújtott az egyiptomi, aki messze elmaradt attól a szinttől, amit az elmúlt nyolc évben hozott az Anfielden.

A Liverpool Echo értékelése szerint Szalah mindössze 5-ös osztályzatot érdemelt: elveszített a 11 párharcából 9-et, kihagyott két nagy helyzetet a késői gólja előtt, és egész este egyetlen pontos beadást sem produkált.

Ellenben a Szalah-nak gólpasszt adó Szoboszlai Dominiket dicsérte az angol sajtó. Sőt, a Sofascore-nál ő lett a meccs embere, míg Szalah a gólja ellenére is csak közepes értékeléseket kapott.

Szoboszlai volt a meccs legjobbja a Brentford-Liverpool találkozón
Szoboszlai volt a meccs legjobbja a Brentford-Liverpool találkozón. Fotó: Sofascore

Szoboszlai számai a Brentford ellen:

  • 11 megnyert párharc
  • 10 labdaszerzés
  • 72 passz
  • 3 szerelés
  • mindegyik a legtöbb a meccsen

 

 

