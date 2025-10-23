Mohamed Szalahflorian wirtzLiverpool FC

Dühöngenek a Liverpool szurkolói Szalah miatt, Wirtz beismerő vallomást tett

Négy vereség után magabiztos, 5-1-es győzelemmel tért magához az Eintracht Frankfurt otthonában a Liverpool a Bajnokok Ligájában szerda este. Szoboszlai Dominik volt a vezér a góljával és a gólpasszával, de végre Florian Wirtz is kitett magáért, aki két gólpasszt adott a meccsen, igaz, a bekapott találat előtt hibázott, amit be is ismert. Mohamed Szalah ugyanakkor továbbra is szenved, az önzősége miatt pedig dühösek a Liverpool-szurkolói, újra Wirtzet fosztotta meg az első góljától.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 6:59
Mohamed Szalah újra góltól fosztotta meg Florian Wirtzet a Liverpool meccsén Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Feltámadt a Liverpool. Azok után, hogy zsinórban négy meccsen kapott ki Arne Slot csapata, az Eintracht Frankfurt otthonában lejátszott BL-meccsen gálázott az együttes, amely a gólt és gólpasszt is jegyző Szoboszlai Dominik vezérletével 5-1-es, gálaszagú győzelmet aratott . A csapattal együtt Florian Wirtz is felragyogott a meccsen, a kispadra szoruló Mohamed Szalah viszont továbbra sem találja a formáját, sőt már a Liverpool-drukkereket is magára haragította az önzőségével.

Wirtz széttárta a kezét, miután Szalah nem passzolt neki, a Liverpool szurkolói is kiakadtak az egyiptomira
Wirtz széttárta a kezét, miután Szalah nem passzolt neki, a Liverpool szurkolói is kiakadtak az egyiptomira. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Szalah a kispadra szorult Frankfurtban, miután borzasztó formában van: 12 meccsen mindössze három gólja van, ami figyelembe véve a korábbi termését és a helyzeteit, egyszerűen kevés. Az egyiptomi játékával is gondok akadnak, de most a Frankfurt ellen azzal húzta fel a Liverpool-szurkolókat, hogy megfosztotta Florian Wirtzet az első góljától a klub színeiben – újra.

A nyáron vett német középpályás a nehéz szezonkezdet után végre kezd belelendülni, az elmúlt meccseken már több olyan megmozdulása is volt, amiből látszott, megéri majd a pénzét, de egyelőre balszerencsés volt az eredményességet illetően. Frankfurtban végre ragyogott, két gólpasszt is kiosztott (az egyiket Szoboszlainak), sőt az első liverpooli gólját is megszerezhette volna, ha Szalah passzol neki, de nem tette…

Wirtz középen üresen, de Szalah nem passzolt:

A találkozó hajrájában a csereként beálló Szalah nagy helyzetbe került, de az ötös sarkáról, éles szögből, amit zárt a kapus, inkább lövéssel próbálkozott ahelyett, hogy a középen üresen érkező Wirtzhez passzoljon, aki így ajtó-ablak helyzetben az üres kapuba lőhetett volna. A helyzet végül kimaradt.

A Liverpool-drukkerei dühöngenek

A Daily Mail ezután összegyűjtötte, hogyan reagáltak erre a Liverpool szurkolói nagy általánosságban, íme:

  • „Ez lett volna Wirtz első gólja, ha Szalah nem lett volna ennyire önző. Hihetetlenül rossz döntés, különösen annak fényében, hogy mennyire szüksége van Wirtznek egy gólra.”
  • „Hasonló dolgot csinált a United ellen is, ahol Wirtz és Isak könnyen befejezhették volna a támadásokat, de ő maga akarta a gólt, és kihagyta.”
  • „Szalah-nak abba kellene hagynia ezt az önző ostobaságot. Simán adhatott volna két gólpasszt ma este, ha nem olyan helyekről lő, ahonnan jobb lenne passzolni.”
  • „Elegünk van Szalah önző viselkedéséből. Egyértelműen Wirtznek kellett volna adnia a lehetőséget.”
  • „Szalah-t ki kell hagyni a csapatból. Pazarló, kétségbeesett és önző. Tiszta passz Wirtznek, ez lett volna a jó megoldás, de túl kapzsi volt.”

Szalah nem először volt önző, Wirtz elismerte a hibáját

Érdekesség, hogy a Liverpool előző meccsén, a Manchester United ellen 2-1-re elveszített bajnokin Szalah hasonló helyzetben, az ötös sarkáról ugyanúgy a lövést választotta ahelyett, hogy a sokkal jobb helyzetben lévő Wirtznek passzolt volna középre. Akkor sem született gól végül.

A Manchester United elleni eset:

Szalah tehát nem tanult a korábbi hibájából, és újra megfosztotta az első liverpooli góljától a németet. Wirtz egyébként a Frankfurt ellen nemcsak a két gólpasszával emelkedett ki, jól teljesített, ám a bekapott gól előtt hibázott, elvesztette a labdát, abból indult az Eintracht támadása. Ezt el is ismerte a meccs után.

– Az első félidőben nehezen tudtam jó helyzetekbe kerülni, és sajnos elvesztettem a labdát a gól előtt – ismerte be Wirtz. – Összességében rendben volt a teljesítményem, de tudom, hogy sokkal jobban is játszhatnék. A második félidőben mindenki jobb volt, beleértve magamat is. Most örülök a győzelemnek és a várva várt gólpasszaimnak, amit a Liverpool színeiben szereztem.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Viktor

Pottyondy Edina durván kikelt magából, nem tudja megemészteni Orbán sikerét

Csépányi Balázs avatarja

A Magyar Péter-imádót padlóra küldte már a budapesti békecsúcs puszta híre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.