Dühöngenek a Liverpool szurkolói Szalah miatt, Wirtz beismerő vallomást tett

Feltámadt a Liverpool. Azok után, hogy zsinórban négy meccsen kapott ki Arne Slot csapata, az Eintracht Frankfurt otthonában lejátszott BL-meccsen gálázott az együttes, amely a gólt és gólpasszt is jegyző Szoboszlai Dominik vezérletével 5-1-es, gálaszagú győzelmet aratott . A csapattal együtt Florian Wirtz is felragyogott a meccsen, a kispadra szoruló Mohamed Szalah viszont továbbra sem találja a formáját, sőt már a Liverpool-drukkereket is magára haragította az önzőségével.

Wirtz széttárta a kezét, miután Szalah nem passzolt neki, a Liverpool szurkolói is kiakadtak az egyiptomira. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Szalah a kispadra szorult Frankfurtban, miután borzasztó formában van: 12 meccsen mindössze három gólja van, ami figyelembe véve a korábbi termését és a helyzeteit, egyszerűen kevés. Az egyiptomi játékával is gondok akadnak, de most a Frankfurt ellen azzal húzta fel a Liverpool-szurkolókat, hogy megfosztotta Florian Wirtzet az első góljától a klub színeiben – újra.

A nyáron vett német középpályás a nehéz szezonkezdet után végre kezd belelendülni, az elmúlt meccseken már több olyan megmozdulása is volt, amiből látszott, megéri majd a pénzét, de egyelőre balszerencsés volt az eredményességet illetően. Frankfurtban végre ragyogott, két gólpasszt is kiosztott (az egyiket Szoboszlainak), sőt az első liverpooli gólját is megszerezhette volna, ha Szalah passzol neki, de nem tette…

A találkozó hajrájában a csereként beálló Szalah nagy helyzetbe került, de az ötös sarkáról, éles szögből, amit zárt a kapus, inkább lövéssel próbálkozott ahelyett, hogy a középen üresen érkező Wirtzhez passzoljon, aki így ajtó-ablak helyzetben az üres kapuba lőhetett volna. A helyzet végül kimaradt.

A Liverpool-drukkerei dühöngenek

A Daily Mail ezután összegyűjtötte, hogyan reagáltak erre a Liverpool szurkolói nagy általánosságban, íme:

„Ez lett volna Wirtz első gólja, ha Szalah nem lett volna ennyire önző. Hihetetlenül rossz döntés, különösen annak fényében, hogy mennyire szüksége van Wirtznek egy gólra.”

„Hasonló dolgot csinált a United ellen is, ahol Wirtz és Isak könnyen befejezhették volna a támadásokat, de ő maga akarta a gólt, és kihagyta.”

„Szalah-nak abba kellene hagynia ezt az önző ostobaságot. Simán adhatott volna két gólpasszt ma este, ha nem olyan helyekről lő, ahonnan jobb lenne passzolni.”

„Elegünk van Szalah önző viselkedéséből. Egyértelműen Wirtznek kellett volna adnia a lehetőséget.”

„Szalah-t ki kell hagyni a csapatból. Pazarló, kétségbeesett és önző. Tiszta passz Wirtznek, ez lett volna a jó megoldás, de túl kapzsi volt.”

Szalah nem először volt önző, Wirtz elismerte a hibáját

Érdekesség, hogy a Liverpool előző meccsén, a Manchester United ellen 2-1-re elveszített bajnokin Szalah hasonló helyzetben, az ötös sarkáról ugyanúgy a lövést választotta ahelyett, hogy a sokkal jobb helyzetben lévő Wirtznek passzolt volna középre. Akkor sem született gól végül.