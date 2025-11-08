Új fejezet kezdődött az amerikai–magyar védelmi együttműködésben

A honvédelmi miniszter Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalása után jelentkezett közösségi oldalára feltöltött videóval. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette, hogy a tárgyalás valóban történelmi jelentőségű, és igen komoly, kézzelfogható eredményeket hoz a magyar emberek számára.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/HM)

A megbeszélésen szó esett a védelem kérdéseiről is, és mint a miniszter kijelentette,

elmozdította azt a gátat, amelyet a korábbi Biden-vezette adminisztráció Magyarország elé a haderőfejlesztés területén is tett.

Magyarország számos olyan lehetőségtől esett el, amely komoly amerikai technológiát is tartalmazott. Ez az akadály most elhárult – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, és hozzátette megegyeztek abban, hogy a védelem és a védelemipar tekintetében szorosan együttműködik majd a két ország.

A honvédelmi miniszter elmondta, a tárgyalása a Pentagonban is arra irányult, hogyan tudják az együttműködést mindennapi konkrét megállapodásokra fordítani.

Összességében elmondhatom, hogy egy új fejezet kezdődött a kétoldalú kapcsolatokban és ezen belül a védelem kérdéseiben is

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a Pentagonban megállapodtak abban, hogy a két ország hadfelszerelési igazgatói fogják folytatni a tárgyalásokat, illetve beazonosítani a lehetséges konkrét együttműködési lehetőségeket.