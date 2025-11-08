Donald TrumpSzalay-Bobrovniczky KristófOrbán Viktor

Új fejezet kezdődött az amerikai–magyar védelmi együttműködésben

Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalása amellett, hogy történelmi jelentőségű, kézzelfogható eredményeket is jelent a magyar emberek számára – közölte közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 08. 18:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A honvédelmi miniszter Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalása után jelentkezett közösségi oldalára feltöltött videóval. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette, hogy a tárgyalás valóban történelmi jelentőségű, és igen komoly, kézzelfogható eredményeket hoz a magyar emberek számára.

Szolnok, 2025. október 28. A Honvédelmi Minisztérium (HM) Sajtóosztálya által közreadott képen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a regionális különleges műveleti képesség NATO-értékelésének ismertetésén a Magyar Honvédség Ittebei Kiss József hadnagy helikopterbázisán Szolnokon 2025. október 28-án. MTI/HM
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/HM)

A megbeszélésen szó esett a védelem kérdéseiről is, és mint a miniszter kijelentette, 

elmozdította azt a gátat, amelyet a korábbi Biden-vezette adminisztráció Magyarország elé a haderőfejlesztés területén is tett. 

Magyarország számos olyan lehetőségtől esett el, amely komoly amerikai technológiát is tartalmazott. Ez az akadály most elhárult – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, és hozzátette megegyeztek abban, hogy a védelem és a védelemipar tekintetében szorosan együttműködik majd a két ország. 

A honvédelmi miniszter elmondta, a tárgyalása a Pentagonban is arra irányult, hogyan tudják az együttműködést mindennapi konkrét megállapodásokra fordítani. 

Összességében elmondhatom, hogy egy új fejezet kezdődött a kétoldalú kapcsolatokban és ezen belül a védelem kérdéseiben is

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a Pentagonban megállapodtak abban, hogy a két ország hadfelszerelési igazgatói fogják folytatni a tárgyalásokat, illetve beazonosítani a lehetséges konkrét együttműködési lehetőségeket. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu