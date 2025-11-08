Pálovics Emesejózsefvárosjózsefvárosi fideszidőközi választás

Vasárnap változás köszönthet be a Józsefvárosban

Fordulatot hozhat Józsefvárosba Pálovics Emese győzelme a vasárnapi időközi választáson. Amennyiben a 8-as választókörzetet a Fidesz-jelöltje nyeri, Pikó András polgármester frakciója elveszti kényelmes többségét a képviselő-testületben, és lezárulhat az a korszak, amelyben a baloldal színre lépése óta ellepte a drog a kerületet, az utcák pedig szemétben úsznak. Pálovics Emese rendet, biztonságot és nyugalmat ígér a józsefvárosi családoknak.

Fotó: Vanyi Akos
– Nem látom már azt a családbarát kerületet, mint tíz évvel ezelőtt – mondta a Magyar Nemzetnek Pálovics Emese a józsefvárosi időközi-választás előtt. A Fidesz-jelöltje maga is háromgyermekes anya, mérnök. A Népszínház Körrel több mint egy évtizede közösséget épít, jól ismerik a helyiek, és szomorúan tapasztalja, hogy az új vezetéssel a kerület más irányba fordult, eltűnt a családbarát szemlélet a városnegyedből. A nagyobbik kormánypárt jelöltje szomorúan tapasztalja, hogy jó szívvel már senki nem viszi le a parkba a gyermekét. 

Egry Attila, Ferencz Orsolya és Pálovics Emese. Fotó: Vanyi Akos

Ellepték a kerületet a drogosok, hajléktalanok  mindenfelé, és rengeteg hulladék, drogszemét hever a közterületeken.

– Az előző vezetés alatt rengeteg játszótér újraépült és körbekerítették a parkokat. Azóta ezek állapota leromlott, az utóbbi hat évben szinte semmi korszerűsítés nem történt. 

A játszóterek jó része nincs bezárva éjjel, bevonulnak a drogosok, a hajléktalanok, szennyezettek a homokozók, én anyaként a gyerekemet nem vinném ilyen helyre

– jellemezte a mai Józsefvárost Pálovics Emese, aki arról is szólt, hogy a valódi családi programok megszűntek.

Sajnos hallottam egy szomorú esetről is, amikor egy kisgyermek beletenyerelt egy drogos tűbe, aminek tragikus kimenetele lett. Ennek most véget kell vetni – hangsúlyozta Pálovics Emese. 

Pálovics Emese a legesélyesebb jelölt a vasárnapi időközi választáson. Forrás: Facebook

Családbarát szemléletre van szükség ahhoz, hogy a családok a kerületben maradjanak. A képviselőjelölt tervei közt szerepel a közösségi terek megújítása, a parkok, játszóterek őrzése, ellenőrzése:

Ha az alap közbiztonsági intézkedések teljesülnek, attól kezdve lehet építkezni és dolgozni egy tényleg élhetőbb Józsefvárosért.

Pálovics Emese a helyi politikai légkörről azt mondta, hogy szerinte egyszemélyes vezetése van a kerületnek, a többiek Pikó András bábjai.

– Pikó emberei zsarolhatók, irányíthatók, és úgy szavaznak, ahogy a polgármester szeretné. Valószínűleg a drogbotrányba került Horváth Alexandert is azért támogatja, mert egy zsarolható ember. Nem fog kiállni se a körzetért, se a körzetben élőkért, se azoknak a problémáiért, mert akkor indulhat, ha nem száll szembe a polgármester döntéseivel. Aki ezt eddig megtette, az már nem Pikó kegyeltje, ezt látjuk most a gazdag baloldali képviselő-kínálaton is – mondta.

Amennyiben számunkra kedvező lesz a vasárnapi eredmény, végre valódi testületi munka kezdődhet a kerületben, hiszen egy-egy kérdésben egyenlő esélyekkel indulhat minden képviselő, a vitáknak valódi értelme lesz – ígérte Pálovics Emese.

Borítókép: Pálovics Emese (Fotó: Ványi Ákos)

