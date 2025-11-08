Pikó AndrásékDemokratikus Koaílcióidőközi választás

Kitálalt egy volt DK-politikus: Horváth Alexander fehérporos videója nem is olyan régi

Kitálalt a józsefvárosi Demokratikus Koalíció (DK) korábbi elnöke, miután a párt neheztelni kezdett Pikó Andrásra, mert a polgármester nem tartotta magát a megállapodásukhoz. Abd el Rahim Ali, a DK józsefvárosi szervezetének korábbi elnöke felfedte: Horváthot a fehérporos videó miatt szólították fel távozásra, illetve elárulta azt is, hogy a felvétel élőben történt a DK száz főt számláló ifjúsági csoportjában, ott rögzíthette valaki, ahogy Horváth Alexander tényleg „benyomott”. Pikó András pedig erről mindvégig tudott, és most őt támogatja a vasárnap esedékes időközi választáson.

Munkatársunktól
2025. 11. 08. 18:26
Felfokozott hangulatban zajlik a józsefvárosi időközi választás hajrája. A tét nagy, a baloldali politikusok civakodásba kezdtek. A választók pedig eldönthetik, milyen irányba forduljon a kerület sorsa. Amennyiben nem a drogbotrányba került ex-DK-s képviselő, Horváth Alexander nyer, Pikó András elveszíti egyeduralmát a testületben. 

Pikó ezért is ideges, mert nem az elképzelései szerint alakultak a dolgok: sem a DK, sem az MSZP nem hajlandó visszalépni a javukra. 

Ráadásul a baloldali pártok nem kímélik Pikó Andrást, szombaton Abd el Rahim Ali, a józsefvárosi DK szervezetének a korábbi elnöke hosszú Facebook-bejegyzésben tálalt ki az önkormányzatot vezető garnitúra zűrös ügyeiről. Abd el Rahim Ali jó viszonyt ápolt Pikó Andrással, akinek a szövetségese is volt, ám a bejegyzéséből kiderül, hogy már ő is a csalódottak táborát erősíti.

Abd el Rahim Ali. Forrás: Facebook

Pikó felrúgta a baloldali választási szövetséget 

Az ex DK-elnök posztjában felidézte, hogy 2024-ben az önkormányzati választások előtt a tárgyalások alatt messze a legerősebb párt pozíciójából indult a DK, majd hozzátette: a Fidesz legerősebb budapesti körzeteiből mindkettőt bevállalták. Emlékezetes: Abd el Rahim Ali maga a Magdolna negyedben indult, ahol a kerületben legerősebb a Fidesz, és győzött is a kormánypárt. A DK a 9-es körzetben is vesztett, ám a

Losonci negyedben viszont sikerült mandátumhoz jutniuk, de ott is mindössze néhány tucat szavaztat döntött Horváth Alexander javára. Most ezért a mandátumért folyik a harc a VIII. kerületben.

Az ex DK-politikus elmondása szerint „az országos DK éppen ölte a helyi elnökét, így kapacitásuk sem volt az időközivel foglalkozni” - mutatott magára. Ő egyébként azzal szerzett kétes országos ismertséget, hogy Gyurcsány Ferenc ellen elindult a DK elnöki székéért. A politikus aláhúzta: a helyi DK támogatta volna, hogy helyettük induljon az elítélt Szarvas Koppány Bendegúz, a polgármester viszont úgy döntött, inkább a Magyar Kétfarkú Kutya Párttal (MKKP) próbálja meg az időközit behúzni. Mint ismert: a választást a fideszes Kozma Lajos nyerte.

Pikó végig tudott a drogbuliban történetekről, mégis a Fideszt vádolta hazug kampánnyal

A Losonci negyedben júniusig Horváth Alexander volt az önkormányzati képviselő. „A 8-asban a probléma ott kezdődött, amikor a DK-sként bejutó képviselő egy 

kompromittáló performansz keretében az ifjúsági szervezet közel százfős chatcsoportjában kezdeményezett csoportos videóhívást.

Az eredmény: felszólították a kilépésre – vázolta Abd el Rahim Ali a botrányt okozó drogbuliban készült felvétel körülményeit. Akkor még csak legfeljebb gyanítani lehetett, hogy a hívásba becsatlakozók közül valaki felvételt készíthetett az ott látottakról, mégpedig arról, hogy a Horváth Alexanderrel szemben ülő férfi fehér port csíkokba rendez, és az egyiket felszippantja.

A politikus arra is kitért, hogy  

Pikóék évekkel ezelőttinek minősítik a tudomásuk szerint is pár hónapos felvételt. 

Nem a moralitás vezeti a polgármestert, hanem a politikai számítás. A Magyar Nemzet utánanézett: Horváth Alexander idén áprilisban lépett ki a Demokratikus Koalícióból, majd a felvétel miatt júliusban lemondott. Tehát helytálló lehet, hogy a drogbuliban Horváth már képviselőként vehetett részt, nem pedig, ahogy Pikó mondja, egy fiatalkori megbotlásból.

A Tisza Párt felé húz a Pikó-garnitúra 

„A felvétel ügye elsikkadt, a munkára koncentráltak a politikusok. Elérkezett a május–június, amikor a politizáló civilek (C8) és az épp civilben lévő politikus, az MSZP-s Camara-Bereczki Miklós összeakasztották a bajszukat – egy bérlakáscsere miatt” – írta. Arról is szólt, hogy Pikóék és civiljei kontraproduktívan – a saját szövetségeseiket ölik a semmiért. A „nem politikus civilek” politikai eszközökkel és sajtóban való lejáratással folytatják a hatalmi küzdelmet – miközben a civilség álarcát viselik. 

Abból a meggyőződésükből, hogy az ellenzéki sajtó mindig melléjük áll a bolondos DK–MSZP kombóval szemben.

„Emiatt bátran merik froclizni és elárulni szövetségeseiket, mivel nem kérik számon őket a sajtó szereplői. Lásd még Karácsony Gergely. Sőt, egyenesen áldozatként mutatják be őket, akkor is, amikor ők az agresszorok” – húzta alá Abd el Rahim Ali, aki szerint a civilek politikai megfontolásból megpróbálták kivégezni egyik szövetségesüket, ki is zárták a frakciójukból – így 11-ről 10 főre csökkentve saját létszámuk. A logika hamar visszájára sült el, megbillentették önmagukat és a testületi többségük is veszélybe került.

„Egyszerre akarták egy platformra tolni a DK-t, az MSZP-t és a Fideszt – ezzel távolodva volt szövetségeseiktől. Sikeresen. Miközben közeledni próbálnak a Tiszához. Mintha Camara-Bereczki Miklós mondvacsinált kizárásával lehetőséget akartak volna teremteni egy országos Pikó jó - óellenzék + fidesz rossz kampányra, hiszen előre tudták, hogy a DK-nál csőre lehet töltve egy felvétel” – húzta alá a korábbi DK elnök.

Tisza felé húznak Pikóék 

„Jámbor András folyamatosan a Tiszát reklámozza. Pikó úr is egyre többször és egyre látványosabban fogalmaz meg tiszás üzeneteket. A politikai logika azt diktálja, hogy dörgölőzz a nagyobbhoz” – vélekedett Abd el Rahim Ali, aki szerint a józsefvárosi polgármester nem országgyűlési képviselő, ő nem dörgölőzik, büszkébb annál. Ráadásul egy helyi Tisza-sziget is nyíltan kampányol mellettük, a cél a Tisza kegyeibe férkőzés, és semmi sem drága.

Nincsenek mosolygós civilek: cinikus és számító emberek vannak

Abd el Rahim Ali szerint nem azzal van baj, hogy Horváth Alexander „benyomott”, azzal sincs, hogy támogatják. Vagyis a korábbi helyi DK elnöke elismerte, hogy 

Pikó-jelöltje valóban kábítószer befolyása alatt állt a felvétel készítésekor. 

Szerinte azzal van baj, hogy a többieket fideszesnek titulálják és erkölcsről beszélnek, miközben éppen felrúgják a megállapodásokat és hazudnak.

„Senkit sem morális megfontolások vezetnek mifelénk, hanem a jéghideg politikai számítás. Nincsenek itt meleg mosollyal váró civilek, soha nem is voltak. Cinikus, hideg és számító emberek vannak” – hangsúlyozta. 

Borítókép: Pikó András és Horváth Alexander (Forrás: Facebook)

