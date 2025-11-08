Kitálalt egy volt DK-politikus: Horváth Alexander fehérporos videója nem is olyan régi

Felfokozott hangulatban zajlik a józsefvárosi időközi választás hajrája. A tét nagy, a baloldali politikusok civakodásba kezdtek. A választók pedig eldönthetik, milyen irányba forduljon a kerület sorsa. Amennyiben nem a drogbotrányba került ex-DK-s képviselő, Horváth Alexander nyer, Pikó András elveszíti egyeduralmát a testületben.

Pikó ezért is ideges, mert nem az elképzelései szerint alakultak a dolgok: sem a DK, sem az MSZP nem hajlandó visszalépni a javukra.

Ráadásul a baloldali pártok nem kímélik Pikó Andrást, szombaton Abd el Rahim Ali, a józsefvárosi DK szervezetének a korábbi elnöke hosszú Facebook-bejegyzésben tálalt ki az önkormányzatot vezető garnitúra zűrös ügyeiről. Abd el Rahim Ali jó viszonyt ápolt Pikó Andrással, akinek a szövetségese is volt, ám a bejegyzéséből kiderül, hogy már ő is a csalódottak táborát erősíti.

Abd el Rahim Ali. Forrás: Facebook

Pikó felrúgta a baloldali választási szövetséget

Az ex DK-elnök posztjában felidézte, hogy 2024-ben az önkormányzati választások előtt a tárgyalások alatt messze a legerősebb párt pozíciójából indult a DK, majd hozzátette: a Fidesz legerősebb budapesti körzeteiből mindkettőt bevállalták. Emlékezetes: Abd el Rahim Ali maga a Magdolna negyedben indult, ahol a kerületben legerősebb a Fidesz, és győzött is a kormánypárt. A DK a 9-es körzetben is vesztett, ám a

Losonci negyedben viszont sikerült mandátumhoz jutniuk, de ott is mindössze néhány tucat szavaztat döntött Horváth Alexander javára. Most ezért a mandátumért folyik a harc a VIII. kerületben.

Az ex DK-politikus elmondása szerint „az országos DK éppen ölte a helyi elnökét, így kapacitásuk sem volt az időközivel foglalkozni” - mutatott magára. Ő egyébként azzal szerzett kétes országos ismertséget, hogy Gyurcsány Ferenc ellen elindult a DK elnöki székéért. A politikus aláhúzta: a helyi DK támogatta volna, hogy helyettük induljon az elítélt Szarvas Koppány Bendegúz, a polgármester viszont úgy döntött, inkább a Magyar Kétfarkú Kutya Párttal (MKKP) próbálja meg az időközit behúzni. Mint ismert: a választást a fideszes Kozma Lajos nyerte.