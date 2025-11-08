Megmarad-e Pikó András többsége?

Vasárnap kiderül, hogy megmarad-e Pikó András kényelmes többsége a józsefvárosi képviselő-testületben. Ha ugyanis a drogbotrányba keveredett Horváth Alexander nem nyer az időközi választáson, egyenlőség alakul ki a testületben. Ez azt jelenti, hogy az MSZP képviselőivel kell egyezkedni a polgármesternek, ami most úgy tűnik, nem lesz könnyű neki.

Nem véletlen, hogy a Pikó ideges, és az utolsó napokban összeveszett a jelöltje ellen induló baloldali pártokkal, mert nem léptek vissza Horváth javára.

Pikó András reménye a drogbotrányba került Horváth Alexander győzelmében van Fotó: Facebook

Így öt jelölt közül választhatnak a nyolcadik választókörzetben vasárnap.

Drogbotránya ellenére újraindul Horváth Alexander, akinek lemondása miatt kell időközi választást tartani, a Fidesz Pálovics Emesét indítja, míg az MSZP a körzetben múlt ciklusban mandátumot szerző Czeglédy Ádámot, a DK Tóth-Ádám Évát állította csatasorba és egy független jelölt Tóth Erzsébet is megméreti magát. Pikó András a hét közepén még azt akarta elérni, hogy a DK és az MSZP léptesse vissza a jelöltjét Horváth Alexander javára, hogy közösen álljanak ki a Fidesz jelöltje ellen. Ez azonban nem történt meg, mert

Horváthon kívül bárki is nyeri a választást, hangsúlyos szerepet kap a testületben, ahol vége Pikóék többségének.

Pikó András zavarát jól mutatja, hogy eddig a Fideszt okolta Horváth Alexander nyilvánosságra került drogbuliban készült videója miatt, szerinte a kormánypárt egy összevágott anyaggal járatja le Horváthot. Miután kiderült, hogy a DK nem lép vissza Horváth javára Pikó újabb verzióval állt elő, miszerint a botrányos szelfivideót a DK szivárogtatta ki bosszúból.

Pikónak az ügy miatt a szocialista Camara-Bereczki Ferenccel is megromlott a kapcsolata és kizárta a frakciójából (érdekesség, hogy a '24-es választáson Camara-Bereczki még az MSZP-logót is maga mögött hagyva függetlenként indult, és nyert képviselői helyet). A választás esélyese így a Fidesz jelöltje Pálovics Emese lett, hiszen 2024-ben a Losonci negyedben 36 szavazat döntött Horváth javára.